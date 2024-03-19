الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما حقيقة تأثير العواصف المغناطيسية على الصحة؟

Untitled-1
تعبيرية
تشير الدكتورة يكاتيرينا كوشكينا اختصاصية أمراض القلب، إلى أن العواصف المغناطيسية لا تزيد من احتمال الرقود في المستشفى أو الوفاة المبكرة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ووفقا لها، بحسب بيانات معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ستشهد الأرض في النصف الثاني من شهر آذار (مارس) الحالي عواصف مغناطيسية شديدة.
وتقول "خلال سنوات عديدة من الممارسة في وحدة العناية المركزة، لم ألاحظ زيادة واحدة في حالات الاستشفاء أثناء العواصف المغناطيسية. كما أن عدد الوفيات لم يرتفع أيضا".
وتشير إلى أن البشر، وكذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب، لا تتأثر بالعواصف المغناطيسية، حيث لم يتم تسجل أي انحرافات في عمل الأجهزة المذكورة في مثل هذه الأيام.
وتعتقد الطبيبة، أن تدهور الحالة الصحية التي يشكو منها بعض المرضى في أيام العواصف المغناطيسية ترتبط بعامل نفسي ووهمي.
وتقول "ذات مرة، جاءت إلينا امرأة تعاني من أزمة ارتفاع مستوى ضغط الدم. أصرت على أنها تشعر بالمرض أثناء العواصف المغناطيسية. إنها تستمع إلى التوقعات باستمرار وتتوقع المشكلات مقدما. وقد وعدوا في هذه المرة بتوهج خاص، ووضعت المرأة دائرة حول "اليوم المحدد" في التقويم. واستيقظت في الصباح وهي تشعر بالدوار والغثيان، واتصلت بالإسعاف. اتضح أنها كانت قلقة جدا لدرجة أنها نسيت تناول الحبوب الموصوفة لمدة يومين، ولم تنم، حتى أنها بسبب التوتر الشديد أكلت سمك الرنجة المالح، لهذا السبب ارتفع مستوى ضغط دمها".
وتوصي الطبيبة، جميع من يتحسس من العواصف المغناطيسية، إجراء تجربة تتضمن؛ تسجيل جميع الأعراض التي يشعرون بها في سجل خاص خلال شهرين، والانتباه إلى تنبؤات العواصف المغناطيسية. وبعدها يمكن تحديد ما إذا كانت العواصف المغناطيسية تؤثر في حالتهم الصحية أم لا. وتعتقد أنها لن تؤثر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. رشا سلامة

فيديوهات أطفال غزة.. معايير غائبة

منذ 49 دقيقة
تعبيرية

هل يسبب اضطراب النوم سلوكيات عنيفة بأوقات النهار؟

منذ 57 دقيقة
الفنان عاكف نجم-(من المصدر)

عاكف نجم: الفنان الأردني يستحق فرصا مثالية تعبر عن ذاته وإبداعه

منذ 57 دقيقة
أرشيفية

"السمنة" حالة دماغية.. والجسد معرض لتغزوه الأمراض

منذ 58 دقيقة
جانب من برامج المبادرة-(من المصدر)

"باب الخير" التطوعية تضاعف جهودها لمساندة المحتاجين في رمضان

منذ 60 دقيقة
الشاي الأبيض

فوائد صحية رائعة للشاي الأبيض.. يكافح السمنة والشيخوخة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الهجوم الأميركي على نتنياهو

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما يهمسون به في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تحت خط الفقر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |منذ 50 دقيقة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات | منذ2 ساعة
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy
 
 