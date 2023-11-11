السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ما خرف الباركنسون؟

ما خرف الباركنسون؟
ما خرف الباركنسون؟
 قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب: ‫"إن خرف الباركنسون هو نوع من أنواع الخرف الذي يصيب مرضى الباركنسون ‫(الشلل الرعاش)، وهو مرض عصبي يحدث بسبب موت الخلايا العصبية المسؤولة ‫عن إنتاج الناقل العصبي الدوبامين، وتتمثل أعراضه في الارتعاش أثناء السكون وتيبس ‫العضلات وتباطؤ الحركة وخلل بوضعية الجسم وعدم اتزان المشي والميل ‫للسقوط". وأضافت الجمعية، أن نقص الدوبامين في المخ يؤثر سلبا على القدرات ‫المعرفية لدى المريض، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الأعراض ‫الآتية: مشاكل الانتباه والتركيز والذاكرة، تباطؤ التفكير وردة الفعل، تغيرات على الشخصية والسلوك والمزاج، مشاكل في الكلام، مشاكل في تحديد الأماكن، متاعب نفسية مثل المخاوف والاكتئاب. ‫وينبغي استشارة طبيب الأعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج. ‫وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من خرف الباركنسون، إلا أنه يمكن ‫التخفيف من حدة الأعراض من خلال العلاج الدوائي مثل الأدوية النفسية ‫والعلاج غير الدوائي مثل تمارين العلاج الطبيعي والتمارين ‫الذهنية. اضافة اعلان
والدوبامين، هو ناقل عصبي وهرمون يوصل الرسائل الكيميائية بين الخلايا العصبية في الدماغ أو بين الدماغ وبقية الجسم. ويلعب الدوبامين دورا مهما في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الذاكرة والتحفيز والتعلم والمكافأة والحركة، وفقا لكليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة.
ونقص الدوبامين، يعني وجود مستوى منخفض منه. وترتبط مستويات الدوبامين المنخفضة ببعض الحالات الصحية مثل مرض باركنسون أو الاكتئاب. وقد يجعلك أيضا أكثر عرضة للمخاطرة أو تطوير الإدمان.
وتؤكد الجمعية الألمانية لطب الأعصاب ‫أن نقص الدوبامين في المخ يؤثر سلبا على القدرات ‫المعرفية لدى المريض، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الأعراض ‫التالية:
مشاكل الانتباه والتركيز والذاكرة.
تباطؤ التفكير وردة الفعل.
تغيرات على الشخصية والسلوك والمزاج.
مشاكل في الكلام.
مشاكل في تحديد الأماكن.
متاعب نفسية مثل المخاوف والهلاوس والاكتئاب. ‫وينبغي استشارة طبيب الأعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج.
‫ورغم أنه لا يمكن الشفاء من خرف الباركنسون، فإنه يمكن ‫التخفيف من حدة الأعراض من خلال العلاج الدوائي مثل الأدوية النفسية ‫والعلاج غير الدوائي مثل تمارين العلاج الطبيعي والتمارين ‫الذهنية.
وعموما يمكن زيادة مستوى الدوبامين في الجسم عبر تناول نظام غذائي غني بالمغنيسيوم. ومن الأطعمة المعروفة بزيادة الدوبامين الدجاج واللوز والتفاح والأفوكادو والموز والشوكولاتة والخضراوات الورقية الخضراء والشاي الأخضر والبرتقال والبازلاء والسمسم وبذور اليقطين والطماطم والكركم والبطيخ وجنين القمح.
كما يساعد في رفعه؛ الانخراطُ في الأنشطة التي تجعلك سعيدا أو تشعرك بالاسترخاء، مثل التمارين الرياضية. -(الجزيرة نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

في الحزن مذاهب.. صرخات تطرق باب الوجع في ظل حرب دامية على غزة

منذ 32 دقيقة
الفنان عمر البدور: الكاريكاتير ينقل مجازر الاحتلال ويدحض رواياته الزائفة

الفنان عمر البدور: الكاريكاتير ينقل مجازر الاحتلال ويدحض رواياته الزائفة

منذ 34 دقيقة
رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسونيتا ويليامز في الجلسة الحوارية -(من المصدر)

المنصوري وويليامز: سنتمكن من العيش على المريخ خلال 15 عاما

منذ 36 دقيقة
Untitled-1

مهمة خطيرة وواجب مقدس.. تغطية الحرب من زاوية المصور الصحفي

منذ 37 دقيقة
تعبيرية

السمنة في سن المراهقة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

منذ 40 دقيقة
تعبيرية

إحداها التركيز الذهني.. فوائد الاستيقاظ عند الساعة 4 صباحا

منذ 43 دقيقة
افكار و مواقف

الذكرى السنوية لتفجيرات عمان

د. محمد حسين المومني |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم

على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها

خالد دلال |اليوم
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات | منذ23 ساعة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات | منذ23 ساعة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 