"ما ظل مني" إصدار جديد للشاعر الفلسطيني عبد السلام العطاري

عزيزة علي

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عمان- صدر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع- الأردن، مجموعة شعرية بعنوان "ما ظل مني"، للشاعر الفلسطيني عبد السلام العطاري، وهي المجموعة الثالثة له وتضم "136"، نصاً.وفي كلمة على غلاف المجموعة كتبها الناقد فخري صالح يرى فيها، أن في هذه المجموعة الشعرية "ما ظل مني" يستعيد الشاعر الفلسطيني عبد السلام العطاري أشياء الماضي وذكرياته، الحنين إلى الجوهري والمقيم والباقي فينا، من الأرض والعائلة، والأم والأب، والعشق الذي لا يزول لوطن، حاضر غائب، وأمل ينوس لكنه يبتعد.يسعى عبد السلام العطاري، كما في مجموعاته السابقة، إلى القبض على فتات الذاكرة، والأشياء الصغيرة، المهملة، والصور العابرة، ليصنع منها شعرًا. يحضر الوطن، بالجوهري فيه، الإنساني، الذي يغور بعيدًا في الأعماق، من دون شعارات، بصوت خافت، يميز قصيدة النثر الطالعة من التفاصيل، ومفردات المكان والطبيعة.هنا صوت رعوي، تحضر في كتابته عناصر الطبيعة، والبيئة، والأرض، ونباتاتها، وفصولها، ومواسمها، وما يتصل بدورة الحياة اليومية في الريف الفلسطيني. كما يحضر الأب، كصورة أيقونية، بوصفه مثالًا، ورمزًا للثبات والصمود. وتبدو صورة الأم هنا كروح حارسة، للذاكرة والمكان، ومشبعة برائحة الأرض، والوجه الآخر للطبيعة الحانية، المقاومة لمحاولات المحو، والطرد خارج الجغرافيا والتاريخ.وهنا بعض من نصوص هذه المجموعة منها النص الذي يحمل عنوان المجموعة "ما ظل مني"، حيث يقول فيه: "ويحدث أن نجوت؛/وحملت ذاتي المنتصرة/ بين قوسين كما ادعيت/وارتفع بي المقامُ/وارتفعَ المَقامُ بي/ورميتُ/مِنْ بينِ السّخامِ/ بصري وابتسمت،/وابتسمتُ على ما ظلَّ/ مِنْ لا شيء لي/وما ظلّ منّي ضَلَّ/وقلتُ انْتَصَرتُ!!".وفي نص آخر بعنوان "ترتيل" الذي يشير فيه إلى الوالد الذي يبدأ يومه بصلاة الفجر، ثم يذهب الى البيدر يقول "ترتيل"، "عندما يبدأُ أبي صلاةَ الفجر/تصحو البيادر/والطيورُ الدافئة/وصليبةُ القمح/من تحتِ شادرِ الخَيْش/تصحو شتولُ الزّعتر/ وهمهماتُ الرعاة/ وتهليلةٌ تتهدجُ بالصوتِ الناعس/تستقدمُ الملامح /من بين الشقوقِ الطالعة/ من صوتِه؛ زيتًا يضيء/بقايا العتمة /ويمسحُ عن وجوهِنا/غباشَ النُعاسِ الثقيل/ونصعدُ بصوتِهِ أدراجَ أحلامِنا/نصعدُ ونمد أيادينا؛/لنقطفَ الأملَ من بينِ التراتيل/ من دعائِه السخي/حين يذكرُنا اسمًا اسما/ولا يسقطُ منا أحدًا سهوًا/عندما يصحو الفجر/ يجيءُ أبي/ نصحو على آياتِ اللهِ في صوتِه/ونغسل وجوهَنا بالدعاء/نجمعُ ما تبقى من نوم/ونغفو على ذراعِ البيت/في البيت كنا في البيت/نتوزّع كطلائِه الأخضرِ القديم".وفي مقطع آخر من هذه النصوص وهو بعنوان "تهليلةُ القيام"، يقول في النص: "أجمعُ من غباشِ المساءِ/ما ظل من ضوءِ النهارِ/وأضيءُ عتمةَ المقابر/ أعلقُ على السروِ العتيقِ نذورَ المواسمِ/وعلى أطفالِ الحارةِ قروشَ المَحيا/ وأطرحُ السلامَ على النيامِ/ وأقبضُ على الرد الآتي من خلفِ حلكةِ الليلِ/ وأغمضُ عيني وأشهقُ على شميمِ الزعترِ والمريميةِ/ وأكتمُ الشوقَ في الصدرِ أخبئُه/يا لوعةَ الروحِ والريحانِ الطريّ.يتنزلُ معَ الندى/ وتسري في الجسدِ قشعريرة البدنِ المنقوعِ بالحُب/ وأنسلُ من ذاكرتي خيطَ النسيانِ/ وأفردُ الكلامَ على العشبِ لتنامَ أحلامُ الصغارِ/ لتنامَ الوسائدُ الموشاةُ بالوردِ على تهليلةِ القيامِ".‏وفي مقطع آخر يقول: "وأقطع النهار بخطوةٍ لا تصل/ وأنسج من أنفاس التعب خيمة/ وأرمي جسدي على طراحة المساء/ وأرسم نهارا جديداً/ لغدٍ في الهواء/ وأتشمم وردة من قلب أمي/ونسلت وردا للحدائق/ فكانت عطرا للحقول، زهرةً للشتاء/ن رجسةً للصبح/ وياسمينة للبيت في الليل/ وردةٌ نسلت وردة/ لكل الفصول".ويذكر، أن عبد السلام العطاري المولود في عرابة، فلسطين هو شاعر وكاتب فلسطيني، عمل مدير ديوان وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، 1994-2010، والقائم بأعمال مدير عام الآداب والنشر والمكتبات / وزارة الثقافة الفلسطينية العام 2010 حتى الآن، مؤسس ومعد ومقدم برنامج (قناديل ثقافية) في إذاعة " المستقبل FM" رام الله – فلسطين 1997-2000، عمل مع مؤسسة سنابل للإعلام– القدس في إعداد التقارير الإخبارية والصحفية في مجالات (الثقافية والاجتماعية والسياسية الاقتصادية) 1991-1993، وعمل نائب رئيس لجنة التنسيق الفلسطينية العربية لاحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية، والمشرف العام على صفحة القدس الإعلامية التي صدرت بـ18 صحيفة عربية صباح كل خميس في العام 2009، وهو أحد المؤسسين لكثير من المواقع والمجلات على الشبكة العنكبوتية مثل، موقع: أدبيات، المعاصر والمدن العربية موقع اتحاد كتاب الإنترنت العرب، رئيس، ومؤسس اتحاد كتاب الإنترنت العرب في فلسطين، وهو عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، ورئيس تحرير مجلة الزيزفونة الخاصة بأدب الأطفال والفتيان 2009-2013، مستشار جمعية الشباب للتنمية والثقافة والفنون، ويعمل الآن مدير عام الآداب والنشر والمكتبات في وزارة الثقافة الفلسطينية، ويرأس اللجنة المنظمة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب. صدر له قبل هذه النصوص مجموعتان شعريتان هي "دوثان"، و"عراب الريح".