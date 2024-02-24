السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما علاقة "بحة الصوت" بالأمراض الخطيرة وسرطان الحنجرة؟

ستة أعراض لسرطان "نادر" يصعب اكتشافها
ستة أعراض لسرطان "نادر" يصعب اكتشافها
الدوحة- قالت عيادة الأنف والأذن والحنجرة ‫بمستشفى توبنغن الجامعي بألمانيا: "إن بحة الصوت لها أسباب عدة، منها ما ‫هو بسيط ومنها ما هو خطير".
‫وأوضحت العيادة أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في تعرض الحبال ‫الصوتية لإجهاد مفرط على سبيل المثال بسبب الغناء أو التحدث بصوت عال، ‫وهو ما يحدث عادة لدى المطربين والممثلين والمدرسين بصفة خاصة. اضافة اعلان
‫وتشمل الأسباب البسيطة أيضا، الإصابة بنزلة برد واستخدام أدوية معينة مثل ‫بخاخات الكورتيزون، التي يستخدمها مرضى الربو غالبا، والأدوية المضادة ‫للحساسية، والتي تسمى مضادات الهيستامين.
‫أمراض خطيرة
‫وأضافت العيادة، أن بحة الصوت قد تشير إلى بعض الأمراض الخطيرة مثل الانسداد ‫الرئوي المزمن (COPD) والارتجاع المريئي وتلف الأعصاب وشلل الحبال ‫الصوتية وسرطان الحنجرة.
‫وأشارت العيادة إلى أنه يمكن مواجهة بحة الصوت في الحالات البسيطة من ‫خلال تناول شاي الأعشاب مثل البابونغ والمريمية والشمر والزعتر مع عسل ‫النحل، حيث تتمتع هذه الأعشاب بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للفيروسات ‫والبكتيريا، بينما يمتاز عسل النحل بتأثير كالبلسم على الأغشية ‫المخاطية.
‫ومن المهم أيضا عدم إجهاد الصوت، حيث ينبغي عدم الصراخ أو التحدث بصوت ‫عال، مع العلم أن التحدث بصوت منخفض يعد أقل إجهادا للصوت من الهَمس.
‫وينبغي أيضا الابتعاد عن المشروبات المثلجة والآيس كريم والتوابل وشاي ‫الزنجبيل وشاي النعناع، نظرا لأنها يمكن أن تتسبب في إجهاد الحبال ‫الصوتية بشكل إضافي.
‫استشارة الطبيب
‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج بحة الصوت، فينبغي حينئذ استشارة ‫الطبيب، ولا سيما إذا كانت البحة مصحوبة بأعراض أخرى مثل اختفاء الصوت ‫تماما وضيق التنفس وصعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في الحلق. -(الجزيرة نت)
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