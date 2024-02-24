ما علاقة "بحة الصوت" بالأمراض الخطيرة وسرطان الحنجرة؟

وأوضحت العيادة أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في تعرض الحبال الصوتية لإجهاد مفرط على سبيل المثال بسبب الغناء أو التحدث بصوت عال، وهو ما يحدث عادة لدى المطربين والممثلين والمدرسين بصفة خاصة.
وتشمل الأسباب البسيطة أيضا، الإصابة بنزلة برد واستخدام أدوية معينة مثل بخاخات الكورتيزون، التي يستخدمها مرضى الربو غالبا، والأدوية المضادة للحساسية، والتي تسمى مضادات الهيستامين.
أمراض خطيرة
وأضافت العيادة، أن بحة الصوت قد تشير إلى بعض الأمراض الخطيرة مثل الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والارتجاع المريئي وتلف الأعصاب وشلل الحبال الصوتية وسرطان الحنجرة.
وأشارت العيادة إلى أنه يمكن مواجهة بحة الصوت في الحالات البسيطة من خلال تناول شاي الأعشاب مثل البابونغ والمريمية والشمر والزعتر مع عسل النحل، حيث تتمتع هذه الأعشاب بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للفيروسات والبكتيريا، بينما يمتاز عسل النحل بتأثير كالبلسم على الأغشية المخاطية.
ومن المهم أيضا عدم إجهاد الصوت، حيث ينبغي عدم الصراخ أو التحدث بصوت عال، مع العلم أن التحدث بصوت منخفض يعد أقل إجهادا للصوت من الهَمس.
وينبغي أيضا الابتعاد عن المشروبات المثلجة والآيس كريم والتوابل وشاي الزنجبيل وشاي النعناع، نظرا لأنها يمكن أن تتسبب في إجهاد الحبال الصوتية بشكل إضافي.
استشارة الطبيب
وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج بحة الصوت، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، ولا سيما إذا كانت البحة مصحوبة بأعراض أخرى مثل اختفاء الصوت تماما وضيق التنفس وصعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في الحلق. -(الجزيرة نت)