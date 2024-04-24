مبادرة "أرسم بسمة" تصل إلى 1580 طفلا في عامها السابع

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وصلت مبادرة "أرسم بسمة" التابعة لمركز هيا الثقافي إلى 1580 طفلا وطفلة من أكثر من 18 جمعية خيرية ومدرسة حكومية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك خلال عامها السابع على التوالي. وتأتي هذه المبادرة، بدعم من عدد من البنوك ومؤسسات القطاع الخاص.قدمت المبادرة سلسلة من الإفطارات الرمضانية طوال شهر رمضان، حيث استضاف المركز مجموعة متنوعة من الأطفال في كل إفطار، وقدمت لهم برنامجا متنوعا من الأنشطة الفنية والرمضانية والترفيهية، إضافة إلى وجبات الإفطار وتوزيع الهدايا.وفي إطار برنامجها المتعدد الأنشطة، استمتع الأطفال برحلة على متن قطار المركز للاطلاع على أقسامه المختلفة، وشاركوا في عروض المسحراتي والمسابقات والألعاب التفاعلية والحكواتي والعروض المسرحية، إضافة إلى تجربة الأفلام ثنائية الأبعاد في القبة الفلكية وألعاب التيليماتش ومناطق الألعاب الخارجية.وفي ختام الشهر الفضيل، تمكن المركز من الوصول إلى 1580 طفلا وطفلة بدعم من الرعاة الفضيين للمبادرة؛ وهم: مجموعة المناصير، البنك العربي الإسلامي الدولي، شركة ميناآيتك، شركة أورنج، بنك الأردن، البنك العربي، تويوتا المركزية، الشركة الأهلية للتمويل، تكية أم علي، شركة نتورك إنترناشيونال سيرفيسز الأردن، شركة ديلويت الأردن، شركة القواسمة وشركاؤه ( KPMG )، والرعاة البرونزيون؛ وهم بنك الاتحاد، وكابيتال بنك، وشركة الشاكر للاستشارات وتطوير الأعمال، شركة زين للاتصالات الأردن، رابطة اللاعبين الأردنيين.كما أعربت السيدة ريم العدوان، المديرة العامة لمركز هيا الثقافي، عن نجاح مبادرة "أرسم بسمة"، التي فتحت الباب أمام 1580 طفلا وطفلة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المقدمة من المركز. وقد تكلل هذا النجاح بفضل دعم سخي من عدد من الداعمين والشركاء من القطاع الخاص. هذا الدعم كان له الأثر الكبير في توسيع نطاق تأثير المركز وتمكين وصول المبادرات إلى الجمعيات الخيرية والأطفال الأقل حظا.