الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبادرة "أرسم بسمة" تصل إلى 1580 طفلا في عامها السابع

فريق ومشاركون "أرسم بسمة"-(من المصدر)
فريق ومشاركون "أرسم بسمة"-(من المصدر)
 وصلت مبادرة "أرسم بسمة" التابعة لمركز هيا الثقافي إلى 1580 طفلا وطفلة من أكثر من 18 جمعية خيرية ومدرسة حكومية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك خلال عامها السابع على التوالي. وتأتي هذه المبادرة، بدعم من عدد من البنوك ومؤسسات القطاع الخاص.اضافة اعلان
قدمت المبادرة سلسلة من الإفطارات الرمضانية طوال شهر رمضان، حيث استضاف المركز مجموعة متنوعة من الأطفال في كل إفطار، وقدمت لهم برنامجا متنوعا من الأنشطة الفنية والرمضانية والترفيهية، إضافة إلى وجبات الإفطار وتوزيع الهدايا.
وفي إطار برنامجها المتعدد الأنشطة، استمتع الأطفال برحلة على متن قطار المركز للاطلاع على أقسامه المختلفة، وشاركوا في عروض المسحراتي والمسابقات والألعاب التفاعلية والحكواتي والعروض المسرحية، إضافة إلى تجربة الأفلام ثنائية الأبعاد في القبة الفلكية وألعاب التيليماتش ومناطق الألعاب الخارجية.
وفي ختام الشهر الفضيل، تمكن المركز من الوصول إلى 1580 طفلا وطفلة بدعم من الرعاة الفضيين للمبادرة؛ وهم: مجموعة المناصير، البنك العربي الإسلامي الدولي، شركة ميناآيتك، شركة أورنج، بنك الأردن، البنك العربي، تويوتا المركزية، الشركة الأهلية للتمويل، تكية أم علي، شركة نتورك إنترناشيونال سيرفيسز الأردن، شركة ديلويت الأردن، شركة القواسمة وشركاؤه ( KPMG )، والرعاة البرونزيون؛ وهم بنك الاتحاد، وكابيتال بنك، وشركة الشاكر للاستشارات وتطوير الأعمال، شركة زين للاتصالات الأردن، رابطة اللاعبين الأردنيين.
كما أعربت السيدة ريم العدوان، المديرة العامة لمركز هيا الثقافي، عن نجاح مبادرة "أرسم بسمة"، التي فتحت الباب أمام 1580 طفلا وطفلة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المقدمة من المركز. وقد تكلل هذا النجاح بفضل دعم سخي من عدد من الداعمين والشركاء من القطاع الخاص. هذا الدعم كان له الأثر الكبير في توسيع نطاق تأثير المركز وتمكين وصول المبادرات إلى الجمعيات الخيرية والأطفال الأقل حظا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

"كوابيس" تفسد نومك.. ما السر وراءها ومدى تأثيراتها على المزاج؟

منذ2 ساعة
مخرج الفيلم فارس الرجوب-(من المصدر)

الرجوب ينسج تقاطعات بين الحب والخسارة في "البحر الأحمر يبكي"

منذ2 ساعة
تعبيرية

نقص فيتامين د.. كيف يؤثر على الحالة النفسية للإنسان؟

منذ2 ساعة
الأسبرين

دراسة: تناول الأسبرين يوميا يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون

منذ2 ساعة
تعبيرية

القلق يشل الحياة.. وصفة طبية للخروج من الدوامة

منذ2 ساعة
تيك توك

إيذاء النفس واضطرابات الأكل.. مخاطر جديدة لإدمان "تيك توك"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 7 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 7 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 