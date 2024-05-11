السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"متحف اللؤلؤ البحريني" ضمن أفضل 50 تصميما عالميا

"متحف اللؤلؤ البحريني" ضمن أفضل 50 تصميما عالميا
"متحف اللؤلؤ البحريني" ضمن أفضل 50 تصميما عالميا
عمان - في مملكة البحرين مواسم الثقافة يانعة طوال العام وتحاكي كل الأشهر بين مهرجانات وفعاليات ومبادرات ومشاركات، تتفاعل بشكل حي مع كل ما يزهر وينبض إبداعا في كل بقعة من العالم.اضافة اعلان
في العام الحالي، واصل الموروث الثقافي البحريني طريقه نحو العالمية بتلك الخصوصية الإنسانية التي يتميز بها، تلك الخصوصية الثمينة والنادرة كحبات الدانات بين لآلئ البحرين الفاخرة، حيث حقق "متحف اللؤلؤ بمجلس سيادي" لقباً عالمياً في شهر نيسان(أبريل) الماضي، كأفضل متحف جديد اختارته مجلة "مونوكل" العالمية ضمن أفضل 50 تصميما إبداعيا عالميا في مجالات، البناء والعمارة والترميم والإنتاج للعام الحالي.
وحصد متحف اللؤلؤ بمجلس سيادي هذا الإنجاز المعماري المهم، كونه ضمن موقع "مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة"، بمحافظة المحرّق وفي إطار النسخة الرابعة من جوائز المجلة، التي تحتفي بأفضل الأعمال الإبداعية على مستوى دول العالم.
وصرحت هيئة البحرين للثقافة والآثار، بأن تتويج متحف اللؤلؤ بجائزة مجلة مونوكل المرموقة هو تكريم للجمال العمراني والقيم الثقافية التي يمثلها المتحف وموقع مسار اللؤلؤ، كما يعكس التزام الهيئة المستمر بمواصلة جهود الحفاظ على تاريخ وتراث وثقافة البحرين، وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال الحفظ والترميم الأثري والتنمية المستدامة.
وتناولت المجلة متحف اللؤلؤ ومجلس سيادي، عبر مقال تطرق إلى ملامح وتفاصيل مشروع الترميم والتصميم المعماري، بتفنيد وشرح التوجه التصميمي للمتحف والذي جعل منه أيقونة متوازنة ما بين التراث والحداثة، وهو ما يعد طريقة مثالية من أجل تعريف الزوار إلى أحد أشهر جوانب التراث الثقافي للبحرين.
ويحتوي متحف اللؤلؤ، الذي صممه المهندس الهولندي "آن هولتروب"، على بعض من أقدم اللآلئ المثقوبة في البحرين، مع معرض للآلئ من حقبتَي دلمون وتايلوس من مجموعة متحف البحرين الوطني، كما يحتوي على مختارات من مجموعة مطر للمجوهرات، ولآلئ آل محمود، إضافة  إلى قطع أرشيفية لمجوهرات اللؤلؤ من مجموعة كارتيير العالمية الشهيرة.
أما مجلس سيادي، فيعد نموذجا مميزا وجميلا للعمارة البحرينية بزخارفه الجميلة المنقوشة على الجبص ويتكون من أربعة طوابق، وتم تشييده في العام 1859، حيث يعتبر أحد أقدم المباني الحجرية في مدينة المحرّق، ويعتبر مثالا فريدا لمجالس تجار اللؤلؤ، التي كان يتم فيها استقبال التجار من أقاصي البلاد آنذاك مثل الهند وأوروبا.
ومن المعروف، أن "مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة"، تم إدراجه على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي الإنساني العام 2012، ضمن ثلاثة مواقع تراثية بحرينية مدرجة على القائمة العالمية للتراث، إلى جانب قلعة البحرين ومقابر تلال عالي الأثرية.
ويرتبط موقع التراث العالمي "مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة" بالإرث الفريد لعصر صيد اللؤلؤ في البحرين، من خلال العمارة والتراث الحضري لمدينة المحرق القديمة، فضلاً عن ثلاثة من مصائد اللؤلؤ "الهيرات" الموجودة في المياه الإقليمية الشمالية للبحرين.
ويعتبر المسار تجسيدا لإرث البحرين العريق كشواهد على التراث الثقافي لاقتصاد اللؤلؤ، من خلال الإضاءة على مصائد اللؤلؤ في جزيرة المحرق والتي اعتبرت على مدى قرون، عاصمة للؤلؤ في منطقة الخليج العربي وليس البحرين فحسب، وذلك لكونها أكثر المدن ازدهارا واتصالا بهذا الاقتصاد العريق. -(بترا)
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