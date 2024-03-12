الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مُتع منقوصة

رشا سلامة
رشا سلامة
الأصل، ألا يكون تذوق العمل الفني مُحتكما لميول سياسية. ألا يكون تذوق الجمال، عموما، محتكم لميول سياسية. غير أن التنظير يبدو بعيدا عن الواقع حين يتعلق الأمر بكونك فلسطيني.اضافة اعلان
أذكر أن إخبار والدي لي، إبان عمر المراهقة، بأن مطربي الأميركي المفضل فرانك سيناترا هو من كبار داعمي كيان الاحتلال الإسرائيلي، كان قاسيا وصادما. امتنعت عن سماع سيناترا لأعوام عدة بعد أن عرفت الحقيقة، غير أني بمرور الوقت عدت إلى نقطة التوازن؛ إذ أستمع لأغنياته، من دون أن أنسى ولو للحظة واحدة موقفه السياسي، وفي هذا انتقاص من متعة السماع أعترف به.
ولم يحدث أن تأملت في لوحات بقدر ما تأملت في إبداعات الفنان السوريالي الإسباني سلفادور دالي. الساعات الذائبة والأفكار الغرائبية والأجساد المثقوبة بالأنفاق، وقد توجهت من برشلونة إلى فيغيرس في إقليم كاتلونيا، ذات يوم، لما يزيد على الساعتين؛ لأحظى برؤية متحف دالي هناك. وقد كنت غارقة في لجة من الجمال في ردهات ذلك المعرض، حتى ولجت إحدى القاعات لأجدها مكرسة لرسومات دالي الخاصة بكيان الاحتلال الإسرائيلي غداة إنشائه.
ما يزال دالي واحدا من الذين وصلوا حد الجنون بإبداعاتهم، من وجهة نظري، وما يزال لأعماله وقعها العميق في نفسي، على منحى جمالي، بيد أن وقوفه إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي يبقى نصب عيني كلما طالعت صورته أو رأيت لوحة له، وفي هذا انتقاص كبير من متعة التذوق.
يهجس الفلسطيني بفكرة اصطفاف، هذا أو ذاك، مع أو ضد، قضيته، حتى في مواقف يومية عفوية لا تتطلب الاحتكام للسياسة. في أزقة عمان القديمة، كنت ألجُ إلى مطعم صغير، يُعلق لوحات جميلة لمبدعين لبنانيين، بيد أني في كل مرة كنت أذهب فيها إلى هناك، كنت أدس في صندوق الشكاوى ورقة احتجاج على الشاعر اللبناني سعيد عقل الذي تتصدر صورته الجمع. كنت أكتب في تلك الورقة أن عقل تورط في خطاب كراهية مرعب ضد الفلسطينيين إبان غزو بيروت في العام 1982، وأنه تمنى آنذاك، في تسجيل متلفز، لو أن بوسعه قتل الفلسطينيين بيديه عوضا عن أن يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. مرة تلو مرة، كنت أدس تلك الورقة، حتى قدمت صبيحة ذات يوم للمطعم، فلم أجد الصورة هناك. 
على الطرف المقابل، ثمة فنانون انتزعوا اعترافا شعبيا بهم، انتزاعا وجدانيا قبل أن يكون محتكما لذائقة فنية؛ لمواقفهم الإيجابية من القضية الفلسطينية. الطريف في الأمر أنه قد يكون هناك كثر من الفلسطينيين لم يشاهدوا ولو حتى عملا واحدا لهؤلاء الفنانين، منهم على سبيل المثال لا الحصر الممثلة البريطانية فانيسا ريدغريف، التي كانت تتوسط المقاتلين الفلسطينيين في بيروت وترقص هناك رافعة البندقية اعتزازا بها.
فنانون عرب أيضا حظوا بجماهيرية لافتة بين الفلسطينيين منهم الممثلة المصرية نادية لطفي، التي أصرت على التواجد بين المقاتلين الفلسطينيين في بيروت، والرحيل معهم عبر باخرة كانت ضمن بواخر عدة أقلتهم نحو المنافي. 
في زمان مضى، كان المبدع العربي، على وجه التحديد، يحرص أشد الحرص على أن يبرهن على وقوفه إلى جانب القضايا الإنسانية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. يبدو للمتأمل في صور الفنانين المخضرمين أن كلا منهم كان حريصا على وجود صورة مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في أرشيفه. إبان حصار بيروت، حرص كثر منهم على خرق الحصار والقدوم لدعم المقاتلين الفلسطينيين. لاحقا، كان منهم كثر يتواجدون إبان إعلان الجزائر الشهير. ومن عمِل منهم في مسلسل يتناول بطولات عربية في اختراق جهاز الموساد الإسرائيلي كان ينتشي فخرا ويضمن بهذا أنه ترك في أرشيفه مدعاة للفخر حتى بعد رحيله.
عود على بدء، يمسح الفلسطيني وجهه؛ كي يصحو من أفكار كهذه، في تقييم من معه ومن ضده، محاوِلا تذوق العمل الفني العربي أو العالمي بمنأى عن هذه الاعتبارية، بيد أن الحكاية القديمة المتجددة، بأحداثها المتلاحقة، تعيده إلى مربع البدء: إحصاء من ربت على كتفه خلال الرحلة المضنية، وفي الطرف المقابل، من رقص على جراحه وأسقطه في بئر التناسي.
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