متى يكون الاعتناء بالذات أولوية للإنسان وليس رفاهية؟

ربى الرياحي

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عمان- الاعتناء بالذات ليس أمرا نفعله مرة في العمر ثم نسارع بحذفه من قائمة المهام، بل هو عملية مستمرة وطريقة تفكير تحكم تصرفاتنا وقراراتنا.وفي الوقت الذي تقرر فيه الخروج للمشي والاستمتاع للموسيقا، أو لمكالمة تسمع فيها صوت شخص تحبه، ستجد الاعتناء بالذات جزءا من تفاصيل حياتك اليومية، ولهذا فمن حق أي شخص أن تكون له مساحته الخاصة التي يستطيع من خلالها الاهتمام بنفسه، وإعادة شحنها ليكون قادرا على الإحساس بالحياة، فعندما نحب أنفسنا ونضعها في قمة أولوياتنا سنستطيع أن نسعد غيرنا ونمنحهم الحب.لم تكن سهاد (35 عاما) تعي مدى القسوة في تجاهلها لنفسها ونسيانها لحقوقها كإنسانة هي قبل أن تكتشف خطأها في تخليها عن تفاصيل كثيرة من حياتها، كانت تضع رغباتها خارج قائمة الأولويات حتى لا تشعر بأنها أنانية، لكن بعد تعرضها لمواقف حازمة ومفصلية، أيقظت فيها حقيقة أنها تستحق الأفضل وأصبحت ترى الحياة من زاوية أخرى.تقول "أنا وحدي من أعرف قيمة نفسي ما يراه البعض أنانية، أنا أراه اليوم تقديرا لذاتي"، فتجاربها ومعاركها وخسائرها وانتصاراتها هي من صنعتها، ولذا هي تستحق الأفضل.ويتفق معها الشاب رامز الذي يرى أن "الحياة بضغوطاتها تثقلنا بالمسؤوليات، لدرجة أننا ننسى أنفسنا ونعيش من أجل أن نحقق رغبات الآخرين أو ننغمس في العمل ليصبح هو كل حياتنا، فتضيع منا لحظات كثيرة من شأنها أن تسعدنا".يقول "ليس من المنطق أن يكون اهتمامنا بأنفسنا أمرا نلجأ إليه عندما تشقينا الحياة ونشعر بالإنهاك فنقرر وقتها الهروب من كل شيء"، مبينا أنه من المهم أن نفهم ذاتنا جيدا ونتعامل معها على أنها أولوية وأن ننظر إلى احتياجاتنا ورغباتنا بعين الاهتمام، وأن يكون الاعتناء بالذات نمط حياة وليس رفاهية نمارسها عندما نريد.وتبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم "إن لنفسك عليك حقا"، فالاهتمام بالذات وتقديرها حق أساسي يجب أن يمارسه كل شخص في كل وقت وتحت أي ظروف، فكل شخص يجب أن يسعى إلى بناء التوازن في نفسه وحياته من خلال الاهتمام بأفكاره وجسده وصحته ومشاعره وسلوكه، ويسعى دائماً لبناء وتطوير ذاته، هذه هي صفات الإنسان المتحضر الواعي، فلا إنجاز ولا نجاح ولا اهتمام بالآخرين من دون الاهتمام بأنفسنا أولاً.وتضيف إبراهيم، أن الاهتمام بالنفس ليس رفاهية وليس أنانية، بل هو شيء أساسي لحب الذات واحترامها وتقديرها من أجل بناء الثقة والرؤية الإيجابية للأمور والنظرة الشمولية للحياة، فمن خلال الاهتمام بالذات نستطيع الوصول إلى نقاط القوة في شخصياتنا والعمل عليها وتطويرها، ومعرفة نقاط الضعف والسلبيات ومحاولة حلها وتجاوزها.وأول خطوة للاهتمام بالنفس وتقدير الذات؛ عدم الاكتراث لتصورات من حولنا عنا، وألا تكون غايتنا في هذه الحياة هي محاولة إرضاء الآخرين على حساب أنفسنا وأحلامنا وطموحاتنا.الحياة اليوم أكثر تعقيداً ومليئة بالتفاصيل، وفي خضم الاهتمام بالعمل والدراسة والأسرة ومجاراة العلاقات والواجبات الاجتماعية، يجب أن يكون لدى الشخص الوعي والوقت الكافي للاهتمام بنفسه لتخفيف الضغط والتوتر والتعب الجسدي والنفسي وحتى الفكري، من خلال أخذ وقت للراحة والتمتع بالإجازات والاهتمام بالرياضة وممارسة الهوايات والاهتمام بالصحة وتناول الأكل الصحي والنوم لساعات كافية. كذلك بناء صداقات وعلاقات اجتماعية جيدة والتخلص من العلاقات السلبية والسامة التي تستنزف الوقت والمشاعر، والسعى دائماً لوضع خطة للاهتمام بالنفس والاعتناء الكامل بالذات جسديا واجتماعيا ونفسيا وروحانيا وعاطفيا.ووفق إبراهيم، تبدأ هذه الخطة بكتابة الأهداف للاهتمام بكل جانب من الجوانب السابقة، والسعي الدائم للبحث عن الممارسات التي توصلنا لتحقيق الأهداف، ومن الممكن أن نستفيد من تجارب الآخرين والنماذج الإيجابية كدافع لتحقيق أهدافنا، ولا يضر إن طلبنا الدعم والنصيحة من الآخرين والمختصين.ومن الجانب النفسي، ترى الاختصاصية النفسية الدكتورة سلام عاشور، أن العناية الذاتية النفسية هي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للفرد، فهي تشمل الأنشطة التي تساعد الفرد على الشعور بالراحة والرضا والسعادة، وتقلل التوتر والقلق، وتعمل على تحسين التركيز والإنتاجية. فالعناية الذاتية تساعد الفرد على اكتشاف شغفه وتحقيق أهدافه، وبناء علاقات صحية مع الآخرين وتعلم كيفية التعامل مع الضغوط اليومية، وتتنوع طرق ممارسة العناية الذاتية النفسية، ويمكن لكل فرد أن يختار ما يناسبه منها، بحسب عاشور.ومن أهم هذه الطرق، الاهتمام بالصحة الجسدية؛ حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة النفسية، من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من النوم، وقضاء الوقت مع الأحبة وبناء علاقات صحية معهم.