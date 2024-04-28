مجدلاوية: يد خفية جذبتني للفن فتحققت أحلامي بإخراج أعمال أحبها الناس

رشا كناكرية

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عمان- شق خميس مجدلاوية طريقه إلى الفن من وسط مدينة عمان. لم يكن الفتى المتوهج بالاكتشاف، بعيدا عن حلمه كثيرا، وهو ينهي دراسته الأساسية والثانوية في مدارسها، وعندما حان له اختيار التخصص الذي سيدرسه، اتجه إلى القاهرة لدراسة الفن. كان ذلك في بداية سبعينيات القرن العشرين، ثم عاد للأردن في منتصف السبعينيات، والتحق بالعمل في التلفزيون الأردني.كانت البلاد بحاجة إلى طاقات فنية، تواكب عصر التلفزيون آنذاك، تمكن من نقل صورة الأردن إلى العالم على يد أبنائها، وكان للدراما التلفزيونية نصيب وافر من الاهتمام الجماهيري، برغم ضآلة الإمكانيات في حينه، لكن مجدلاوية وجيله من العاملين في حقل الدراما، تمكنوا من تجاوز العقبات، وأرسوا لبنات دراما أردنية، كانت قد بدأت بالانتشار عربيا على نحو واسع، قدم الفن الأردني للعرب، ببصمة أردنية خاصة، تجتمع فيها مهارة الفنانين وجودة المحتوى، والتخطيط البارع لتحقيق انتشار كبير للفن الأردني الدرامي في المحيط العربي، الذي صار يتعطش لأي عمل يأتي من الأردن ويتلقفه.في تلك الحقبة، استطاع خميس مجدلاوية، الذي درس الإخراج التلفزيوني في القاهرة، أن يتجه لدراسة إدارة أعمال، وحصل على شهادة فيها، لأنه آمن منذ لحظة انطلاقه في الفن، بأن الإدارة عنصر أساس في نجاح أي عمل، وهو ما دفعه أيضا لدراسة الإنتاج التلفزيوني، فامتلك خلال فترة قصيرة، أهم الركائز التي تمكنه من إنضاج تجربته في الإخراج والعمل في الفن، وقد ساعدته هذه المهارات في رسم صورة مضيئة لحضوره في الوسط الفني المحلي والعربي، ما حقق له الإسهام بإخراج وإدارة إنتاج عشرات الأعمال التلفزيونية من برامج ومسلسلات وأعمال وثائقية، شاهدها ملايين العرب.مكنت فترة السبعينيات إلى جانب ثرائها في الكشف عن الطاقات الفنية لدى جيل واسع من الشباب الأردنيين من الجنسين، إدراج مجدلاوية كأحد رواد الإخراج التلفزيوني المتميزين، وفي الوقت نفسه، وضعت اسمه في مقدمة أفضل المخرجين العرب، ما جعله منافسا لكثيرين في إخراج أعمال درامية، اتسمت بواقعيتها ومواضيعها التي تلامس هموم الناس، وتعالج قضاياهم، وتمتعهم بجمالياتها الفنية ومعالجاتها الذكية.يقول مجدلاوية لـ"الغد"، وهو الذي ما يزال مخلصا للفن الملتزم، ومهموما به ويعمل في نطاقه كلما سنحت له الفرصة "في بداياتي كنت أحلم بتقديم أعمال فنية للناس، وكلما بدا لي هذا الحلم بعيدا، كنت أستشعر يدا خفية تجذبني إلى تحقيقه، وقد تجلى ذلك بعد دراستي في القاهرة للإخراج، حينها أدركت أنني بدأت أحقق أحلامي، وقد أخرجت أعمالا أحبها الناس".تاريخ مجدلاوية عبر مسيرته الفنية، دفع الكثير من المهرجانات العربية لاستقطابه في السنوات الأخيرة للتحكيم فيها، فقد شارك كعضو في لجان تحكيم لمهرجانات: مسقط للأفلام القصيرة. الدار البيضاء للأفلام الوثائقية. سينميانا للفيلم العربي- اتحاد الفنانين العرب بسلطنة عمان. الدولي لمسرح الطفل في مدينة أم العرايس بتونس. الدولي للفيلم في فاس بالمغرب.وترأس لجان تحكيم مهرجانات: مراكش الدولي للفيلم القصير جدا في المغرب 2023، وفي العام الحالي، ترأس لجنة تحكيم مهرجان السينما والصحراء بسلطنة عمان.عن تجربته التي منحته التجول في عالم الفن بحرية، وجعلته حاضرا في المهرجانات الفنية يقول "لم أشعر بالتردد خلال دراستي على أيدي مخرجين مميزين، أبرزهم المخرج المصري محمد فاضل، من أنني سأصنع أعمالا فنية، ستكون مؤثرة في الناس، وسأقول كل ما حلمت به لهم عبر أعمال سأخرجها لأجلهم، وسأحقق ما كنت منجذبا إليه".وفي هذا النطاق، يتذكر مجدلاوية الذي عمل في شركة التلفزيون الأردني للإنتاج التلفزيوني، "طلب مني العمل في الشركة بمجال الإنتاج. في البداية رفضت، فأنا دارس للإخراج، ويجب ان أعمل في تخصصي، ناهيك عن شغفي بالفن، بعدها تيقنت بأن على ان أدخل أي مجال عمل في حقل الفن، وأن أتقنه، وكانت تلك فرصة لتحقيق ذلك، لأنني سأضيف عبرها معرفة وتجربة، عبر التقاء كتاب ومخرجين مميزين، ما يرسخ مسيرتي الفنية ويضيف لرؤيتي الإخراجية، ويطور مهاراتي. في اليوم التالي، لم أتردد ووقعت عقد العمل مع الشركة، وتحقق لي ما أردت".لم يكن العمل في الإنتاج والإخراج كما هو عليه الحال اليوم يسيرا، فلكي ينجح العمل، يجب ان يعتمد أولا وأخيرا على روح الإبداع والتفكير خارج القوالب الجاهزة، ليحقق فيه الفنان، مخرجا أو تقنيا بصمته. وقد بدأ مجدلاوية، بإدارة إنتاج أول عمل له، في وقت كان يجري فيه تصوير المسلسلات آنذاك في الاستديوهات. يقول "كنت خريجا جديدا، فوجدت أن هذا العمل مقدمة لما أتطلع إليه كي أصبح مخرجا، وهو يتيح لي التعرف على اساليب وطرق عمل المخرجين السابقين، ثم عملت مع التلفزيون الأردني في السلسلة الدرامية الشهيرة "حارة أبو عواد" و"لمن يغرد العندليب" وعدد من برامج المنوعات.يقول "نجاح مسلسل حارة ابو عواد، دفعني لأوجه تفكيري بالحصول على عمل أظهر فيه مهاراتي الإخراجية، لكن هذه الفرصة لم تأت حينها".ذاع صيت مجدلاوية، كمدير إنتاج مميز، وملتزم، لا يضيع دقيقة واحدة خارج العمل، وقد شهد له زملاؤه بذلك، بخاصة التزامه بضبط مواعيد عمل المخرجين والفنانين، والتجهيز لعمله بحرفية، أصابت المخرج محمد فاضل الدهشة، حين كان يخرج مسلسل "الراية البيضا" في الأردن، والذي يعد واحدا من أهم العلامات الدرامية في تاريخ المسلسلات المصرية، يقول مجدلاوية إنه في احد المرات مازحه فاضل بأن التزامه بمواعيد العمل سيخرب سمعته، لأن معدل إخراج فاضل للمشاهد يوميا يراوح بين 3 و4 دقائق، لكنه ضاعفها إلى 21 دقيقة.أخرج مجدلاوية أول عمل وقعه باسمه، هو مسلسل "كلمة أخيرة"، عن نص مصري أردنه الشاعر الأردني سليمان عويس، وقد لاقى في حينه صدى واسعا بين الناس، بعدها أخرج المسلسل الاجتماعي "الجانب الاخر"، فحقق نجاحا عربيا كبيرا.في مدونة مجدلاوية عشرات الأعمال الدرامية التي أخرجها، وأدار إنتاجها، فظهرت لمساته عليها، من بينها: سلسلة "الشعر ديوان العرب" لحساب سلطنة عمان، و"شاءت الأقدار" و"دوائر الضياع" و"بعد فوات الأوان" و"تل الصوان" في الاردن، ثم "ورد وشوك" الذي صور في أجمل مدينة سياحية بسلطنة عُمان بمنطقة صلالة.خاض عدة تجارب إخراجية لبرامج تلفزيونية، منها "شمس الإسلام"، الذي صور في عشر دول إسلامية وعربية وأوروبية، و"الاقتصاد في القرآن" و"فقه الأسواق" و"العرب والإبداع"؛ وغيرها من البرامج التي حظيت بمشاهدات كبيرة، كما أسهم بالإشراف على أعمال دوبلاج صوتي لمئات الساعات من الأفلام والبرامج الوثائقية.وبالإضافة لإدارة الإنتاج والإخراج، عمل في قنوات تلفزة عربية، منها: الإشرف على الإنتاج التلفزيوني لمسلسلات وبرامج وثائقية في الشركة الأردنية للإنتاج التلفزيوني والإذاعي والسينمائي لـ12 عاما، ومخرج ومدير إنتاج بالتعاقد في تلفزيون سلطنة عُمان، والتلفزيون الأردني، ومدير تطوير فني في قناة "اقرأ" وراديو وتلفزيون العرب في إيطاليا لـ8 اعوام، ومدير إدارة إنتاج في المركز العربي بالأردن، ومدير إدارة إنتاج خارجي للتقارير الميدانية لقناة "بيئتي" السعودية، ومدير أستوديو الرياض لقناة "أوربت" لـ7 اعوام، ومستشار لتأسيس القناة الفضائية "الأردن اليوم"، ومستشار إنتاج في "أوربت العربية- ميديا جيتس- الرياض" في المركز العربي للإنتاج الإعلامي.وعن تنوع مسارات عمله، يشير إلى أن دراسته الاكاديمية للإخراج والإدارة، أهلته ليعمل في أكثر من مجال، وهو ما لم يتوافر عند العاملين في الحقل الفني الدرامي والتلفزيوني. يقول "إن التدرج في العمل الذي يحدث في حياتنا قد يفاجئنا أحيانا، ويقودنا لأماكن عمل لا نتوقعها، ولكن جهدنا وطريقتنا في التفكير بتجاوز التحديات، وتكريس وجودنا في الحقل الذي نعمل فيه، يتيح حينها لنا فرص عمل في أماكن ومسارات متنوعة".يذكر مجدلاوية، أن مسيرته تحكم فيها جانبان، الأول: الخبرة الإنتاجية مدمجة بالخبرة الإخراجية، والعمل الإداري، وقد تخللتهما وقفات في محطات عديدة، مؤكدا أن طريق الفن يتطلب أن تضع في رأس أولوياتك: القدرة والنشاط لإثبات وجودك في مجالك، وهذا سيحقق الانتباه إليك، فعملنا مرئي، يشاهده جمهور كبير، لذا وعن طريق تقييم المشاهدين، تتدافع إليك الجهات الإنتاجية للعمل معها، للاستفادة من خبراتك.يشير مجدلاوية إلى أن الإخراج هو العمل الأقرب إلى قلبه من بين كل الأعمال التي مارسها في الحقل الفني، لذا "فإنني حين أراجع تجرتبي الإخراجية في مرحلة عشتها، أجد أن كل عمل اخرجته له مكانة خاصة عندي، غير أن مسلسل الجانب الآخر، الأعز على قلبي، فقد صور في منطقة مضايا بسورية، وكانت أجواء العمل والعاملين كأسرة واحدة، دافعا لأن تبقى ذكريات هذا العمل حاضرة معي دائما".وعن الدراما التلفزيونية اليوم، يقول "إن الأعمال السابقة، كان فيها إخلاص كبير من الممثل والمخرج والكاتب وجميع العاملين، كان الحرص على تقديم أعمال تحاكي الناس وهمومهم هو البطل. اليوم تغير هذا الفهم، ابتعد العاملون في حقلنا عن إنجاز أعمال تمس الواقع والبيئة الاجتماعية، واستنسخوا الفضاء الدرامي الأجنبي، باعتباره الأكثر انتشارا، دون ادراك منهم بأن المحلية هي أساس أعمالهم وانتشارهم محليا وخارجيا، لكنهم ما يزالون يصرون على الانسياق وراء النمط الأجنبي والذي لا يمت لواقعنا بصلة، وهو ما اضعف الاهتمام بأعمالهم".