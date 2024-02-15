مجمع اللغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع دائرة المكتبة الوطنية

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في إطار التعاون المشترك بين مجمع اللغة العربية ودائرة المكتبة الوطنية، أبرم الطرفان يوم أمس، مذكرة تفاهم في مقر المجمع وقعها عن المجمع رئيسه الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، وعن المكتبة الوطنية مديرها العام الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة.وجاء توقيع هذه الاتفاقية تجسيداً لأهداف المؤسستين في خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي، ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة، وإبرازًا لدورهما في تحقيق أهدافهما، وتأكيدًا لرغبتهما في التعاون واستفادة كل منهما مما لدى الآخر، حيث إن الفريق الأول لديه الخبرة المحترفة والمختصة في أعمال التوثيق والمحافظة على الوثائق الأردنية، وحيث إن الفريق الثاني يملك وثائق تتعلق بعمله، ويرغب في توثيقها وفهرستها وأرشفتها وفق الأصول، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على عدد من البنود التي تضمن عددًا من المميزات للطرفين.وخلال حفل التوقيع قدم د. العياصرة، شكره على حفاوة الاستقبال واعتزازه وفخره بالشراكة التي تهدف إلى حفظ الموروث الوطني.ومن جانبه عبر د. البخيت، عن اعتزازه بتوقيع المذكرة مع المكتبة الوطنية مبينا أن المجمع مهتم بموضوع التاريخ والتوثيق والمكتبة الوطنية هي من أهم الشركاء لتواجد الخبرات والكفاءات القادرة على حفظ وأرشفة ومعالجة الوثائق لمئات السنين.وفي نهاية التوقيع، تم تبادل الدروع ما بين الطرفين.وقد حررت هذه المذكرة حسب الأصول في رحاب المجمع من مقدمة وتسعة بنود، بواقع نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية.