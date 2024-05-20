 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محاضرة في "اليرموك" حول ترميم وصيانة اللوحات الفنية

جانب من المحاضرة-(من المصدر)
جانب من المحاضرة-(من المصدر)

أقيمت محاضرة علمية في كلية الفنون الجميلة – جامعة اليرموك حول ترميم وصيانة اللوحات الفنية في الأردن وطرق كشف تزويرها، حيث قام بإعطائها الدكتور الفنان المرمم أحمد بني عيسى، وهو دكتور متخصص في موضوع ترميم اللوحات الفنية وصيانتها.

اضافة اعلان


الدكتور أحمد بني عيسى، تحدث حول مصطلح الترميم، قائلا: "إن كليات الآثار في الأردن تدرس هذا العلم، بينما في بعض دول العالم تقوم كليات الفنون بهذه المهمة، إذ إن الفنان المرمم هو أدرى بمكونات اللوحة وهو الذي يملك الحس الفني العالي لإعادة صيانتها، وما ينطبق على ترميم الآثار ليس بالضرورة أن ينطبق على ترميم اللوحات الفنية، إذ إن اللوحات الفنية لها خصوصية  ولا سيما، في موضوع الاستكمال، وهناك تراث تشكيلي كبير في الأردن يقدر بالآلاف من اللوحات لرواد الفنانين الأردنيين والعرب علينا أن نحافظ عليه".


وبين بني عيسى، مكونات اللوحة الفنية من حيث تعدد طبقاتها وطرق الفحص والتحليل وأهم مظاهر التلف التي تصيب اللوحات الفنية وطرق العلاج والترميم، وتطرق في الجزء الثاني من المحاضرة إلى عمليات تزوير اللوحات الفنية وطرق التزييف والتزوير التي يستخدمها المزورون، ثم بين أهم طرق كشف هذه العمليات، حيث بين أنه تستخدم أجهزة فحص حديثة وتحليل مثل، الأشعة فوق بنفسجية والأشعة السينية، والميكروسكوبيات المختلفة، وأجهزة تحليل حيود الأشعة السينية وتحليل طيف الأشعة تحت الحمراء وبرامج الذكاء الصناعي الحديثة.


وعرض بعض الفيديوهات التي تبين عمليات الترميم ومراحلها وأهم اللوحات الفنية التي قام بترميمها في قسم الترميم التابع لمتحف  الفنون، كما تطرق إلى ترميم الأيقونات وقال: "إن لها خصوصية  في الترميم وإن كانت تتشابه إلى حد كبير مع ترميم اللوحات الفنية".


وقد حضر الندوة، عدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة وكلية الآثار وحشد من طلبة الجامعة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
التوتر المزمن.. بوابة للأمراض الجسدية والنفسية تعيق الحياة الطبيعية

التوتر المزمن.. بوابة للأمراض الجسدية والنفسية تعيق الحياة الطبيعية

منذ22 ساعة
شعور الارتياح والألفة.. كيف يحدد علاقاتنا مع الآخرين؟

شعور الارتياح والألفة.. كيف يحدد علاقاتنا مع الآخرين؟

منذ22 ساعة
تعبيرية

الصمت العقابي.. سلاح للابتزاز العاطفي يكبل الفرد ويؤذيه نفسيا

19 أيار 2024
الفنانة رنا سليمان-(من المصدر)

سليمان: الفن وثيقة تاريخية ترسخ ثقافة المجتمع

19 أيار 2024
مؤسسة عبد الحميد شومان

"شومان" تعلن عن فتح باب التقدم لصندوق دعم البحث العلمي

19 أيار 2024
تعبيرية

هل الذكور أذكى من الإناث في الرياضيات؟.. دراسة تكشف

19 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اغتيال سياسي تتجنب إيران إعلانه

ماهر أبو طير |اليوم

ضبابية "الضمان".. العامل ضحية!

محمود خطاطبة |اليوم

لنحافظ على ما تبقى لدينا من معايير العمل

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق الطاقة المتجددة

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي.. تسويق واقعي

سميح المعايطة |اليوم

نقاط حول "دمج التعليم"

د.خليف الخوالدة |اليوم

الأمل الواهم بفائدة الانقسام في "إسرائيل"

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ4 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
هوس التصوير

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!
 