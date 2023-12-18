الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مختبر السرديات الأردني يناقش "يد يتيمة.. سيرة ذاتية" للحوامدة

جانب من المناقشة في مختبر السرديات الأردني-(من المصدر)
جانب من المناقشة في مختبر السرديات الأردني-(من المصدر)
 واصل مختبر السرديات الأردني الذي يترأسه الكاتب مفلح العدوان نشاطاته النقدية والإبداعية، بالتعاون مع جمعية تواصل الثقافية وجاليري إطلالة اللويبدة، بمناقشة مخطوط "يد يتيمة.. سيرة ذاتية" للشاعر موسى حوامدة، وذلك أول من أمس ضمن "برنامج ما قبل النشر"، الذي يقام بشكل دوري، وفيه تناقش مخطوطات سردية في القصة والرواية والمسرح وغيرها من فنون السرد قبل نشرها، من قبل أعضاء البرنامج وضيوفه.اضافة اعلان
ناقش المشاركون مخطوط "يد يتيمة"، الذي يسرد فيه الحوامدة سيرته الذاتية في فلسطين وخاصة في بلدة السموع، قضاء الخليل، في مرحلته المدرسية وما قبلها (1959-1978).
وقد أشاد المشاركون بأهمية هذه السيرة، والتفاصيل البارعة التي تناولت جميع مفاصل الحياة في القرية الفلسطينية، وخاصة العادات والتقاليد والأعراف والعلاقات الاجتماعية والتراث الشعبي والطقوس والحكايات والظروف الاقتصادية والتعليمية، وممارسات العدو، وغيرها، الذي يشكل معيناً ثرياً للدارسين والباحثين في عديد المجالات.
واعتبر المشاركون أن سيرة الحوامدة هي سيرة إنسانية، وشهادة على العصر، وأنها نوع من الاعتراف والتمرد، وأبانت عن إرهاصات المبدع والشاعر الحوامدة، وأنه موهوب في السرد كما الشعر، وكشفت عن قلقه الوجودي منذ الصغر من خلال تساؤلاته وتشككه وعدم استسلامه وخضوعه، ورفضه الظلم، وتميزت بالجرأة والشجاعة وغزارة الموضوعات، والتشبث بالطفولة، وغلبة الجانب المأساوي.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تجنب التكرار في بعض الموضوعات، ومراعاة النسق الزمني، ووضع هوامش لبعض الكلمات والمصطلحات، وإعادة النظر في المقدمة التاريخية، والعلاقة الملتبسة مع الأب، والعمل عند اليهود.
وشكر الحوامدة المشاركين على ملاحظاتهم وآرائهم ومشاركاتهم القيمة، وأكد أنه كتب سيرته كنوع من التفريغ والتخلص من عبء ثقيل، ولكنه في المقابل أشار إلى أن كتابة بعض الجوانب تعمق الجراح، وأن الإنسان بلا وطن، إنسان خاسر مهما عمل. وأكد أن النص الإبداعي غير مقدس، وأنه يرحب بأي نقد، وأن لا سبيل للتطوير والتجويد بغير النقد وترسيخ ثقافة السؤال.
وشارك في اللقاء، إضافة إلى الشاعر حوامدة، كل من: مفلح العدوان، د.ريما ملحم، كمال أبو حلاوة، محمود الريماوي، د.إبراهيم خليل، نهى الخواجا، منذر اللالا، موسى أبو رياش، صفاء طحاينة، صفاء حطاب، طارق عودة، محمد أبو عريضة.
ويذكر أن الشاعر موسى حوامدة صدر له العديد من الدواوين الشعرية، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب، وهو أيضا عضو في نقابة الصحفيين الأردنيين، ويشغل منصبًا في الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب الإنترنت العرب. تُرجمت قصائده إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والفارسية والفرنسية والألمانية والسويدية والرومانية والكردية والبوسنوية والتركية.
وأول مجموعة شعرية صدر لحوامده كانت بعنوان "شغب"، في العام 1988، "تزدادين سماء وبساتين"، "شجري أعلى"، "أسفار موسى العهد الأخير"، "من جهة البحر"، "سلالتي الريح وعنواني المطر"، "موتى يجرون السماء"، وحصل على جائزة رابطة الكتاب الأردنيين لغير الأعضاء العام 1982عن قصيدة فراغات، وجائزة "La Plume" (الريشة) وهي الجائزة الكبرى Grand Prix ولتي تمنحها مؤسسة اورياني "Fondation Oriani"، الفرنسية العام 2006، وجائزة مهرجان تيرانوفا الفرنسي، جائزة المهاجر الأسترالية للشعر للعام 2011. 
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