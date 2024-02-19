الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مرض أديسون.. أعراض وعلاج

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مرض أديسون

 قالت الجمعية الألمانية للغدد الصماء، ‫إن مرض أديسون (Addison disease) هو مرض نادر، ولكنه خطير، لأنه قد ‫يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه.

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ومرض أديسون هو اضطراب نادر في الغدد الصماء، يحدث عندما لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من بعض الهرمونات المهمة.

 

وتقع الغدد الكظرية فوق الكليتين، وهما مسؤولتان عن إنتاج عدد من الهرمونات، بما في ذلك الكورتيزول والألدوستيرون.


‫وأوضحت الجمعية، أنه عند الإصابة بمرض أديسون تنتج قشرة الغدة الكظرية ‫كمية قليلة جدا من بعض الهرمونات الحيوية، كما أنه قد يحدث أيضا بسبب ‫وجود خلل في الغدة النخامية أو منطقة تحت المهاد المعروفة أيضا باسم ‫الوطاء أو الهايبوثلاموس، وهي حلقة الوصل بين الجهاز العصبي ‫والغدد من خلال الغدة النخامية.


أعراض مرض أديسون
‫وتتمثل أعراض مرض أديسون في تغير لون الجلد إلى اللون البني والإرهاق ‫والإعياء والخمول وانخفاض ضغط الدم ونقص السوائل بالجسم وفقدان الوزن. ‫


ويتم تشخيص مرض أديسون من خلال اختبارات مختلفة ومراقبة مستويات ‫الكورتيزون والهرمون الموجه لقشرة الكظرية واختبار تحفيز الهرمون الموجه ‫لقشرة الكظرية، إضافة إلى الإجراءات التصويرية.


‫‫أزمة أديسون
‫وحذرت الجمعية، من أن عدم علاج مرض أديسون قد يؤدي إلى حدوث ما يعرف ‫بـ"أزمة أديسون"، التي تشكل خطرا على الحياة.

 

وتتمثل أعراض الأزمة في ‫جفاف الجسم وانخفاض حاد في ضغط الدم وأعراض حادة أخرى مثل، الإسهال ‫والقيء وضعف الوعي.

 

وتستلزم هذه الأعراض استدعاء الإسعاف على الفور. ويمكن علاج مرض أديسون من خلال تناول الهرمونات التي يفتقر إليها الجسم، طوال الحياة.

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