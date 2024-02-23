الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مركبة فضاء خاصة.. أول هبوط على القمر منذ أكثر من 50 عاما

1708687585806214600
القمر
عمان-الغد- نفذت مركبة هبوط فضائية خاصة أول هبوط أميركي على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، لكنها تمكنت من إرسال إشارة ضعيفة فقط حتى سارع مراقبو الرحلة للحصول على اتصال أفضل.اضافة اعلان
وبهذا الإنجاز، تعود الولايات المتحدة إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ هبوط "أبولو" على القمر العام 1972، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".
وكانت المركبة الفضائية، التي صنعتها وأطلقتها شركة "إنتويتف ماشينز"، الشركة المصنعة والمشغلة للمركبة ومقرها هيوستن، أبحرت حول القمر، أول من أمس، في أول محاولة لهبوط أميركي على القمر، منذ أكثر من نصف قرن، وأول محاولة على الإطلاق يجريها بالكامل القطاع الخاص.
وعلى الرغم من الاتصالات المتقطعة، أكدت شركة "إنتويتيف ماشينز"، أنها هبطت في وضع مستقيم. لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية، بما في ذلك ما إذا كانت المركبة قد وصلت إلى وجهتها المقصودة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.
وأنهت الشركة بثها المباشر عبر الإنترنت بعد وقت قصير من تحديد إشارة ضعيفة وحيدة من مركبة الهبوط.
قال تيم كرين، مدير المهمة، مع تصاعد التوتر في مركز التحكم التابع للشركة في هيوستن: "ما يمكننا تأكيده، دون أدنى شك، هو أن معداتنا موجودة على سطح القمر".
وأضاف ستيف ألتيموس، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتويتيف ماشينز": "أعلم أن هذا كان مثيرا للاهتمام، لكننا على السطح ونقوم بالإرسال. مرحبا بكم في القمر"، وفقا للأسوشيتد برس.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708686001646201300

الفرح وإخفاء الحزن.. كيف يكونان أكثر ألما من المواجهة؟

منذ 27 دقيقة
1708599752105076000

الأعراس القديمة.. تفاصيل مغلفة بالبهجة والعونة يستذكرها آباء وأجداد

منذ24 ساعة
1708595956075014900

كيف تشتري أفضل زيت زيتون؟.. إليك نصيحة الخبراء

منذ24 ساعة
1708593123904923900

"فلسطين: تاريخ شخصي".. صباغ يسرد مخططات الاحتلال وأكاذيبه

منذ24 ساعة
1708594878164988900

تقنية جديدة تسمح بالسيطرة على بروتينات تلعب دورا في "السرطان"

منذ24 ساعة
1708595197655004000

تحذير من استخدام الساعات والخواتم الذكية لقياس السكر

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |منذ 36 دقيقة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |منذ 37 دقيقة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

تشجيع

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy
 
 