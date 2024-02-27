الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسرح الشمس يطلق برنامج أكاديمية الشمس للفنون المسرحية

مؤسسة عبد الحميد شومان
مؤسسة عبد الحميد شومان
 بدعم من مؤسسة عبدالحميد شومان، أطلق مسرح الشمس البرنامج التدريبي "أكاديمية الشمس للفنون المسرحية" في نسخته الأولى، الذي يهدف إلى توفير برنامج يقوم على إدارة سلسلة من التدريبات المتخصصة بإعداد الممثل ويغطي كافة جوانب العمل المسرحي، ما من شأنها تعزيز مهارات المشاركين وصقل قدراتهم من خلال المحاضرات النظرية والورشات التطبيقية المتخصصة.اضافة اعلان
جاء إطلاق هذا البرنامج انطلاقا من دور مسرح الشمس في تأهيل وتطوير الشباب المتحمس للفن المسرحي، وإعداد جيل جديد من الفنانين المسرحيين الذين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لإنتاج أعمال مسرحية ذات جودة عالية وإثراء الساحة الفنية.
ويستهدف، في نسخته الأولى، فنانات وفنانين من الموهوبين، وممن لديهم نشاط مسرحي ومعرفة بأساسيات الفن المسرحي من الفئة العمرية بين 18 و 35 % عاما. سيعمل البرنامج على صقل مهارات المشاركين المقبولين منهم وتدريبهم على مدار ثلاثة شهور، بمعدل لا يقل عن 136 ساعة تدريبية، تشمل تقنيات التمثيل النظرية والعملية وصورة عامة عن عناصر العمل المسرحي ( تحليل النص المسرحي، والإخراج المسرحي، وتقنيات الارتجال، والسينوغرافيا، ومحاضرات نظرية عن تاريخ المسرح وضرورة الفن للمجتمع)، وفي نهاية البرنامج يجري إنتاج عرض فني، يعكس المهارات الفنية التي اكتسبها المشاركون، يعرض للجهور العام.
بانضمام المشاركون لهذا للبرنامج، سيكتسبون خبرات إضافية إلى مسيرتهم الفنية وسيرتهم الذاتية، بخاصة مع حرص مسرح الشمس على استكمال التواصل معهم بعد التخرج من البرنامج لضمان استدامة عملهم كفنانين مسرحيين، وإعطائهم الأولوية في المشاركة بالأعمال الفنية التي ينتجها مسرح الشمس والاستفادة من برامجه الدائمة.
سيجري تنفيذ البرنامج على عدة مراحل؛ إذ تتمثل المرحلة الأولى باستقبال الطلبات وتصنيفها من حيث تحقيق شروط التقدم وإتمام الطلب، ثم تأتي المرحلة الثانية بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لتقييمهم تبعا لمعايير؛ من أهمها إلمامهم بالفن المسرحي ونقاش تجاربهم السابقة وتقديم مونولوج مسرحي على الأقل في المقابلة الشخصية، ومهارات التواصل والسلوك الاجتماعي منذ لحظة التواصل معهم، والشغف والمبادرة والالتزام الصارم في البرنامج.
تتمثل المرحلة الثالثة في البرنامج بعقد الورشات التدريبية، حيث سيقدم المسرح للمشاركين المقبولين ورشات تدريبية مكثفة وعلى مستوى عال من الحرفية في العديد من المواضيع التي سترفع من قدراتهم وتؤهلهم ليكونوا فاعلين في المجال المسرحي وفي الوسط الثقافي. 
وستعقد الورشات التدريبية بالشراكة مع فنانين محترفين من الأردن والعالم العربي، إذ يقدم الدكتور عبد السلام قبيلات مساقا تدريبيا مكثفا في إعداد الممثل بالإضافة لكونه مخرج العمل الفني في المرحلة الأخيرة، والدكتورة نجوى قندقجي في الصوت والإلقاء المسرحي، وجويس الراعي في الحركة المسرحية، ويقدم أيضا كل من سمر دودين محاضرات في دور الفن بالمجتمع، وباسم دلقموني محاضرات في تاريخ الفن والمسرح.
ومن العالم العربي، الفنان أيمن زيدان (سورية) الرؤية الإخراجية من النص إلى العرض، والفنان فايز قزق (سورية) سيقدم الارتجال وبناء المشهد المسرحي، والدكتور سامح مهران (مصر) أسس كتابة النص المسرحي.
ينتقل المشاركون في المرحلة الرابعة بعد اكتسابهم المعرفة والتدريب المتخصص، إلى إنتاج عرض فني يستعرض المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال فترة البرنامج كنتاج له يعرض في عمان والمحافظات .
ولتحقيق أقصى إمكانات المشروع، حرص مسرح الشمس على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية المعنية في هذا المجال، فالمشروع يحظى بدعم من زاد الفنون إحدى مبادرات الجمعية الثقافية العربية وصندوق سمير عبد الهادي للثقافة والفنون، وحكمت الثقافة، وبرعاية وزارة الثقافة الأردنية، والشركاء الإعلاميين؛ قناة رؤيا واستوديوهات أبو لغد وراديو مزاج.
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