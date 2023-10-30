مسنون في ساحات الاعتصام.. صوت الأمل للأجيال المقبلة

سديل السعايدة

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عمان- يخرج الحاج أبو موسى، وهو رجل مسن في العقد السابع من عمره، الى ساحة الاعتصامات القريبة من بيته. يجلس على رصيف الشارع، وبجانبه عكازته، يهتف بصوته بعبارات وكلمات تنبع من قلبه بألم وحرقة: "غزة حرة!.. القدس عربية!".كان صوت أبو موسى يرتفع وتزداد وتيرته مع آلاف المعتصمين المنادين بالحرية لفلسطين المحتلة، ليسمع صدى صوته كل مكان، ويردد "قتلوا أطفالنا، شردوا عائلاتنا، دمروا منازلنا.. لن نتوقف يوما حتى تتوقف الحرب على غزة، وينال الشعب الفلسطيني حقوقه".في ظل القصف العنيف والعدوان الوحشي للاحتلال على قطاع غزة وما خلفه من دمار وضحايا وجرحى، يشارك كبار السن في المظاهرات بكل ما في قلوبهم من حب تجاه فلسطين، فهم عاشوا الحروب العربية الإسرائيلية وعانوا من غدر الاحتلال، وبالمقابل ذاقوا نشوة النصر.في زمن تكاد تتلاشى فيه الذاكرة، يبرز دور المسنين كخزان للتاريخ، في جعبتهم روايات لا تنضب، ولا تنتهي التفاصيل التي يروونها للأجيال الجديدة والشباب، يزرعون الأمل في قلوب الشباب، ويعرفونهم بملكية أرضهم وأرض أجدادهم، وتعزيز مبدأ عدم التخلي عن الأرض والمقاومة بكل أشكالها والدفاع عن الحق عنها بكل ما أوتوا من قوة."عشنا أيام باص خط (نابلس-السلط) حافظين الأرض شبرا شبرا، حاربنا الاحتلال وعشنا غدرهم"، بهذه الكلمات تحدث الحاج مبارك الذي كان محاربا في الجيش العربي وشارك في معركة الكرامة واستلذ بطعم النصر، كما عاصر الحروب والمواجهات العربية الإسرائيلية في تلك الفترة. فهو اليوم، ومزامنة مع الحرب على غزة، يعيش تلك التجارب والأيام ويتذكرها بتفاصيلها، ويرويها لأبنائه وأحفاده.يقول خبير التراث نايف النوايسة "لقد عايشت كبار السن الذين لهم علاقة بثورة الكرك 1910 ومن له علاقة بالقضية الفلسطينية منذ وعد بلفور سنة 1917، وبعد ذلك ثورة 1936 في فلسطين، وعرفت الذين كانوا يحملون السلاح والعتاد من مناطق الأردن كافة ويسلمونها للثوار الفلسطينيين في المدن الفلسطينية كافة".ويبين النوايسة، أن أكثر ما كان يخشاه المجاهدون من شرقي الأردن، هو أن يراهم جنود الجيش الإنجليزي ويلقون القبض عليهم ويزجونهم في السجون التي كان يطلق عليها (القشلة)، كانوا يتخفون بالنهار ويسيرون بالليل، ويعبرون إلى فلسطين بصفة أنهم عمال.وعزز النوايسة قوله "إننا ملازمون للهم الفلسطيني، فهذا الوطن السليب هو الوطن الروحي لكل العرب والمسلمين.. والقضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى ولن يكون للأمة عزة ومجد إلا بتحرير كامل التراب الفلسطيني وإعادته لأهله".محمد عدنان شاب في الثالثة والعشرين من عمره، يقول "عند خروجي كل يوم الى المظاهرات، أجد مجموعة من الشيوخ وكبار السن، رجالا وسيدات، مجتمعين.. منهم يهتفون بأصواتهم التي صرخت بوجه العدو المحتل في الستينيات، ومنهم من يروي للشباب في ساحة المظاهرة قصص وأحداث حروبهم مع الاحتلال وتفاصيل الهزيمة والنصر.. إن وجودهم معنا في كل مرة وروايتهم وقصصهم تزيد من همة الشباب وحماسهم وإبقاء القضية الفلسطينية القضية الأولى عندهم دائماً".الباحثة والاختصاصية الاجتماعية الدكتورة فادية الإبراهيم، تذهب إلى أن وجود كبار السن في ساحة المظاهرات له معنى كبير، هؤلاء الأشخاص لديهم الشهادة الكاملة على ما حدث من ظلم واحتلال أرض فلسطين، فهم يعرفون حجم المعاناة الطويلة التي لم تنته بعد، لافتة إلى أن هناك من ولد على أرض فلسطين وعاش فيها ليشهد على عظمتها وروعتها وجمالها، هو شاهد على النزوح والتهجير ومعنى أن يُظلم الإنسان ويخرج من أرضه قسرا وقهرا.وتضيف الإبراهيم "عمر القضية الفلسطينية من أعمارهم، هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا بيننا في تجمعاتنا ونصرتنا لإخواننا في فلسطين، يحدثوننا معنى أن يمضي العمر ونحن ننتظر الأمل، معنى مهما كبرنا بالعمر وضعفت أجسادنا، إلا أن قلوبنا تتجه نحو الحق والحرية".قد يكون خروج كبار السن فرصة لكي لا ينسى الأبناء والأحفاد قضيتهم، ورغم ما يعيشه الشباب في عصر العولمة والحياة العصرية والتي قد تكون غيرت القشور، إلا أنها لم تغير الجوهر (جوهر العروبة) والانتماء للوطن والإخلاص للقضية، وفرصة للشباب لكي يستلموا راية الحق والدفاع والنصرة لفلسطين من هذا الجيل الذي سبقهم، ويستشعروا الحماس والثقة والأمان من وجودهم.ووفق الإبراهيم "لا بد أن يكون هناك تأثير نفسي كبير على جميع فئات المجتمع صغارا كانوا أم كبارا، يتمثل في وجع وألم كبيرين؛ نتيجة لفقد قريب أو صديق، أو نتيجة لمنظر جسد ممزق أو بيت مدمر، الأمر الذي يطبع في القلب قبل العقل صورة مؤلمة لا يمكن نسيانها عبر الزمن".الباحث في علم النفس الدكتور علي الغزو، ينوه إلى أن هناك تأثيرا نفسيا، خصوصا لدى كبار السن، فنجد أن الأمر أشد ألما ومعاناة، لا سيما أنهم ولدوا في رحم المعاناة، وضاقوا وتجرعوا مرارة كأس الحروب وما خلفه المحتل من شتات ودمار، وربما كان الزمن الماضي أكثر ألما، لقلة الحيلة، والضعف الذي أصاب الكثيرين.إلى ذلك، يبين الغزو، أنه ورغم مرارة الحرب، ما يزال كبار السن يقصون رواياتهم على الأولاد والأحفاد والتي أثقلت كاهلهم وأكلت من أجسادهم، إلا أنه في داخلهم قوة جبارة تشعرهم بنشوة النصر أحياناً، وبنسيان المعاناة أحياناً أخرى، نتيجة لسماع قصة بطولة وتضحية هنا وهناك.ويلفت الغزو الى أن دورنا تجاه أفراد هذه الفئة، أن نقف بجانبهم، وأن نعزز لديهم ذلك الشعور الذي يراودهم بالنصر في "أن الأمة فيها خير كثير وأن الحق سيظهر في يوم من الأيام، وستكون الغلبة لتلك الفئة العزيزة".كل ذلك يسهم في شحذ همم كبار السن وتقوية عزيمتهم، ولا تتوقف أمانيهم بأن يعود بهم الزمن ليلعبوا دورا بطوليا كما لم يلعبوه من قبل. وأكد الغزو ضرورة الابتعاد عن الأخبار التي من شأنها أن تدخل الوهن في النفوس، والحرص على نقل كل ما من شأنه تقوية العزيمة.ويبقى كبار السن رمزا للمقاومة والأمل، هم ذاكرة مليئة بالقصص والحكايات البطولية.. يحملون قصص الماضي، وينقلونها للأجيال الجديدة لمواصلة النضال حتى تحقيق النصر المنشود.