مشاركة أسر الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في التدريب والتعليم

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عمان- تمثل الأسرة الحجر الأساس في المجتمع، وتعد كيانًا أساسيًا في المجتمعات الإنسانية، كما وتعد من أولى أولويات الأسرة رعاية الطفل، فهي ترعاه فكريًا واجتماعيًا وعاطفيًا، وتترك آثارها على الطفل أكثر من غيرها من مؤسسات المجتمع الأخرى.ومن هنا، تنشأ الحاجات لأسر الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، لأنها تمد يد العون لهم بتقديم الحلول للمشكلات والأزمات التي تواجههم والتغلب عليها، خاصة في المراحل الأولى من حياة الطفل وعندما يبدأ في مراحل التعليم الأساسية، لما تمثله من تأثير على سلوك الأفراد ومستقبلهم.تعد الإعاقة السمعية إحدى فئات التربية الخاصة التي حظيت باهتمام المؤسسات العاملة في هذا الميدان، ويظهر ذلك من خلال البرامج والخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومع تزايد الاهتمام بالإعاقة السمعية، أجريت العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع الإعاقة السمعية، سواء تلك المتعلقة بالعوامل المؤثرة وخصائص ذوي الإعاقة السمعية، أو آلية التشخيص والعلاج. كما أن الطلبة ذوي الإعاقة السمعية غالباً ما يجدون بأن الدراسة صعبة جداً عليهم؛ حيث تتأثر الإعاقة السمعية في الطريقة التي يتعلم بها الشخص أشياء جديدة، والكيفية التي يتعامل بها الشخص مع المعلومات وطريقة تواصله مع الآخرين، وليس فقط التعلم في المدرسة. كما يمكن أن تؤثر في كيفية تعلم المهارات الأساسية مثل: القراءة، والكتابة، والرياضيات، وفي طريقة تعلم المهارات مثل: التنظيم وتخطيط الوقت والتفكير.يظهر الطلبة ذوو الإعاقة السمعية أنواعًا مختلفة من الصعوبات؛ حيث يتسمون بتدني تحصيلهم الدراسي مقارنة بزملائهم من المستوى الصفي نفسه، ولا يستجيبون للتدخلات التدريسية لمعلم الصف العادي، لذا فهم بحاجة ماسة إلى برامج خاصة وأساليب وطرق ميسرة تناسب خصائصهم وحاجاتهم، بحيث تقدم لهم التعليم المناسب، ومن هنا نشأت برامج ذوي الإعاقة السمعية.كل هذا كان باعثًا للحاجة إلى الاهتمام بالبعد الجديد، وهو التعرف على تقديم برنامج تدخل مبكر لتحسين كفايات أسر هؤلاء الأطفال، فقد أكد العديد من العلماء أن الطفل جزء من النظام العالمي، ويؤثر فيه ويتأثر به، إلى جانب تأكيد البعض الآخر أن الأسرة تعد مصدرًا مهمًا لتعليم ونمو الطفل الذي لديه صعوبة في التعلم، وأن التعرف على بيئة الطفل العائلية يعد من المستلزمات الأساسية المساعدة لعلاج الطفل وتعليمه، هذا وقد نوه العديد من العلماء إلى أهمية الاهتمام بوالدي الأطفال، وأنه ما تزال هناك فجوة كبيرة تعاني منها دراسة النظام العائلي للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وأنه من الضروري على الاختصاصيين مستقبلاً القيام بدراسات وأبحاث تعود بالفائدة على الوالدين.إشراك أسر الأطفال في تدريب وتعليم أطفالهم ذوي الإعاقة السمعيةإن عملية إشراك الوالدين في تدريب أطفالهما يعد من حقوقهم، وهناك عدد كبير من الاختصاصيين الذين أيدوا فكرة هذه القضية، لما لها من فوائد تخدم الطفل ووالديه وعائلته والمدرسة والخطة الدراسية نفسها، كما أوضح بعض الباحثين تلك الفوائد، التي يمكن ذكرها كما يلي:- أكد العديد من العلماء، سابقًا، أن أهل الأطفال يهتمون بمعرفة تطور نمو أطفالهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعد هذه فرصة كبيرة لهم لاكتساب المعلومات من مصادرها الصحيحة.- يستطيع والدا الطفل تعزيز وتصميم طرق التعليم المدرسي في المنزل، بعد تدريبهما على ذلك من خلال إشراكهما في البرامج الموضوعة.- عندما يتعلم والدا الأطفال طرقًا متطورة للتعامل مع أطفالهما ذوي الإعاقة السمعية، يكون لسلوكياتهما تأثير إيجابي على باقي أفراد العائلة فيكتبون مهارات في التعامل مع باقي الإخوة.- إن اشتراك أهل الأطفال يساعدهم على فهم أطفالهم، وحضورهم الداعم للمدرسة يؤهلهم لمقابلة عائلات أخرى لديها المشكلة نفسها، فيتبادلون الأفكار والآراء، مما يساعدهم على دعم بعضهم بعضا وتخطي مشاكلهم الانفعالية والاجتماعية.- إن ذلك الاشتراك يسمح لأهل الأطفال بإعطاء الاختصاصيين والمدرسين معلومات عن أطفالهم، تساعدهم على وضع برامج أكثر ملاءمة للطفل.- باشتراك الوالدين وإدخالهما في البرامج الموضوعة لأطفالهما، يصبحن أكثر فهمًا للأوضاع، وبالتالي يؤيدان قضايا أطفالهما ويسعيان إلى نشرها، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام والأطفال ذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص.يسر بدرانماجستير تربية خاصة