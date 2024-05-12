الأحد 12 أيار 2024
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مشروبات تناولها صباحا ترفع من مستويات السكر بالدم سريعا .. احذرها

مشروبات تناولها صباحا ترفع من مستويات السكر بالدم سريعا
مشروبات تناولها صباحا ترفع من مستويات السكر بالدم سريعا

هناك الكثير من الأشخاص يفضلون تناول مشروبات معينة صباحًا، دون معرفة أنها يمكن أن ترفع مستويات السكر بالدم بقوة.

 

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وبحسب ما ذكره موقع Everyday Health، صحيفة express البريطانية، إليك المشروبات التي تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم سريعًا عند تناولها صباحًا.

 

المشروبات الغازية

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المشروبات الغازية صباحا، التي تحتوي على محليات صناعية و سكريات مضافة، يمكنها أن تزيد من مستويات السكر بالدم.

 

العصائر المعلبة

تحتوي العصائر المعلبة على محليات صناعية ومكسبات طعم ولون، التي يمكنها أن ترفع من مستويات السكر بالدم سريعًا، لذا لا تعد من المشروبات الصحية، ويفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية.

 

حليب نباتي

يحتوي الحليب النباتي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، وبالتالي تناوله صباحا يرفع مستويات السكر في الدم سريعًا.

 

عصير الموز
يحتوي عصير الموز على الكربوهيدرات البسيطة التي تؤدي إلى رفع مستويات السكر بالدم سريعًا، لذا يفضل تناوله بكميات بسيطة، لتجنب خطر الإصابة بمرض السكري على المدى البعيد.

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