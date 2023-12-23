السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشروع مكتبة الأسرة ينطلق اليوم في "أم الرصاص"

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مشروع مكتبة الأسرة ينطلق اليوم في "أم الرصاص"
 تطلق وزارة الثقافة اليوم، مشروع مكتبة الأسرة الأردنية من مركز بلدية أم الرصاص في قضاء أم الرصاص التابع للواء الجيزة في العاصمة عمان.
ويعتبر برنامج مكتبة الأسرة، أحد برامج وزارة الثقافة التي تسعى إلى تشجيع القراءة، ويستهدف الأسرة الأردنية بجميع مستوياتها وفئاتها العمرية، ويرمي إلى نشر الوعي المعرفي، وبناء العقل النقدي، ونشر فكر الوسطية والاعتدال، وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الوطنية عبر تأصيل عادة القراءة في المجتمع الأردني، من خلال توفير طائفة واسعة من كتب الصغار والكبار بأسعار رمزية، تحقيقا لمبدأ المشروع وهو "مكتبة لكل بيت".اضافة اعلان
وتأتي هذه المبادرة، انطلاقا من إيمان وزارة الثقافة بدور الكتاب المؤثر في رقي الأمم وتقدمها، وإيجاد التناغم الحسي بين الفكر والوجدان الإنساني الذي يصاغ من خلال الفكر والأدب والفلسفة في سياق الولاء للوطن. وحرصت وزارة الثقافة، على أن تكون خطة البرنامج شاملة وممتدة في المدن والقرى والبوادي والأرياف، لتصل إلى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة كافة.
وتتضمن إصدارات البرنامج الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان مهرجان القراءة للجميع خلال المدة من 24 - 28 / 12 / 2023، خمسة وستين عنوانا من الكتب والقصص متنوعة الموضوعات في حقول، الدراسات في التراث العربي الإسلامي، الدراسات في التراث الأردني، الفلسفة والمعارف العامة، الآداب والفنون المحلية والعربية والعالمية، العلوم والتكنولوجيا، التاريخ والحضارة، أدب الأطفال والفتيان.
ويتراوح سعر الكتاب الواحد بين (25) - (35) قرشا، وتتحمل الوزارة الفرق الكبير بين سعر البيع وسعر التكلفة، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، تحقيقا لمبدأ التزام الحكومة بواجبها في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع الأردني.
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