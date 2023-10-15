الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مطالب بوقف استخدام مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" في المحاكم

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مطالب بوقف استخدام مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" في المحاكم
عمان - الغد - هل سمعت سابقًا عن مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" الذي يستخدمه بعض ضباط الشرطة، والأطباء، وخبراء المحكمة، عند وفاة شخص أثناء الحجز، كمبرر لتوضيح موقف الشرطة من استخدام العنف؟اضافة اعلان
ترفض مجموعة من أطباء الطوارئ اليوم استخدام هذا المصطلح. وبحسب الدكتورة ميشيل هيسلر، المديرة الطبية لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، ستزيل حركة الكلية الأميركية لأطباء الطوارئ (ACEP) هذا المصطلح من المحاكم، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
وقالت جوانا نابلس ميتشل، وهي مستشارة الأبحاث الأميركية لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي شاركت في تأليف تقرير من عام 2022 تتبّع تاريخ هذا المصطلح وتأثيره، إنّ خطوة ACEP تشكل "نقطة تحوّل هائلة".
واعتبرت ACEP هذه المتلازمة فئة فرعية من الهذيان. وفي الدراسات، تم وصف شخص مصاب بالهذيان مفرط النشاط بأنه مضطرب، أو عدواني، أو مشوش. وكان يُعتقد أن هذه الحالة العاطفية الشديدة قد تؤدي إلى وفاته.
وفي الواقع، لم يتم اعتبار الهذيان مفرط النشاط تشخيصًا رسميًا قط كونه غير مدرج في المواد المرجعية التي يستخدمها متخصصو الصحة العقلية.
ولا يمكن الكشف عنه من خلال اختبار دم أو أي اختبار تشخيصي. وخَلُصَ تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان" لعام 2022 إلى أن المصطلح "لا معنى له علميًا".
وفي عام 2020، تبّنت الجمعية الأميركية للطب النفسي موقفًا ضد التشخيص، قائلةً إنّه "غير محدد"، و"يفتقر إلى معايير تشخيصية واضحة".
وفي العام نفسه، اعتمدت الجمعية الطبية الأميركية سياسة تُعارض "الهذيان مفرط النشاط" كتشخيص طبي. وحذّرت المستجيبين الأوائل من استخدام التدخلات الدوائية دون سبب طبي مشروع.
وأوضحت الجمعية الطبية الأميركية أنّ سياستها ظهرت لاستخدام الشرطة هذا المصطلح بشكلٍ متكرر، والتدخلات الدوائية مثل الكيتامين "كمبرر لفرض قوتها، خصوصًا عند وفاة الرجال السود في الخضوع للحجز عند إنفاذ القانون".
وفي شباط (فبراير) قالت الكلية الأميركية لعلم السموم الطبية إنّه نظرًا لاستخدامه في "سياقات متعددة لأسباب مختلفة، وتحوله لمصطلح مرتبط بالعنصرية، فقد حان الوقت لوقف استخدام هذا المصطلح".
وفي نيسان (أبريل)، أصدرت الرابطة الوطنية للفاحصين الطبيين بياناً طلبت فيه من أعضائها بالتوقف عن إدراج الهذيان مفرط النشاط كسبب للوفاة. وهذا الأسبوع، وقّع حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، على تشريع من شأنه أن يجعل كاليفورنيا أول ولاية تحظر الهذيان مفرط النشاط كتشخيص وسبب للوفاة.
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