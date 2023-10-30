معرض "نصرة غزة" يجسد مشاهد مريرة في قطاع غزة

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عمان -الغد- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار: "إن الفنان الأردني على تماس واضح بالقضايا الوطنية والإنسانية؛ ويستجيب برهافة حسه واستخدام أدواته ومواهبه الفنية والإبداعية ليعكس مشاهد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة".وأضافت النجار خلال رعايتها افتتاح معرض مخيم ضانا الإبداعي الثامن تحت شعار "نصرة لغزة هاشم"، بحضور محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، أن هذا المخيم الإبداعي الذي جاء تضامنا ودعما لغزة هاشم يعتبر تجديدا للعمل الثقافي في ظل ظروف استثنائية، حيث يتعرض أهل غزة لاعتداء آثم من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الفنانين في هذا المعرض عبروا عن حالة الغضب والاستنكار من خلال لوحاتهم انسجاما مع الموقف الأردني المناصر والداعم بكل الوسائل للشعب الفلسطيني وأهل غزة.وأوضحت، أن استجابة الأردن للحاجات الإنسانية في قطاع غزة نابعة من الموقف التاريخي لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرة الى أن لوحات المعرض تعبر وبشكل مبتكر عن الوضع الإنساني في قطاع غزة وتجسد الانتهاك الإنساني لأبناء غزة، ويجسد الموقف الأردني الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.وأشارت النجار خلال لقائها رؤساء بلديات الطفيلة وبصيرا والقادسية والحسا ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، إلى أن مساهمات البلديات ومجلس المحافظة في دعم الشأن الثقافي لها مساحات نوعية تستوجب التقدير، مشيرة إلى أن الفنانين من كلا الجنسين من أبناء الطفيلة والمشاركين في المخيم الإبداعي الذي أقيم في مخيم لحظة السياحي أبدعوا بتجسيد الواقع المرير الذي يعانيه الأهل في غزة من خلال إنتاجاتهم الفنية في هذا المعرض، سواء بلوحات فنية أو استخدام الخط العربي.وأكد المحافظ الشورة، دعم الإدارة المحلية في الطفيلة للشأن الثقافي؛ إذ تضم الطفيلة نخبة ثقافية وإبداعية تتطلب رعايتها من الجهات ذات العلاقة كافة، لافتا إلى أن منظمة السياحة العالمية اختارت قرية السلع الأردنية، ضمن أفضل القرى السياحية للعام الحالي، في تكريم عالمي يمنح للقرى المميزة والرائدة في مجال المحافظة على المناطق الريفية، والمناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، وتقاليد الطهي.ولفت الشورة، إلى أن فعاليات هذا المخيم التي ركزت على مشاهد العدوان الآثم على غزة، تؤكد الوقوف والتضامن مع الأشقاء في غزة.بدوره، بين مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير أن المخيم ضم العام الحالب، نخبة من الفنانين التشكليين والخطاطين الذين أسهموا بإنتاج مجموعة من الأعمال الفنية التي جسدت المشاهد المريرة والمؤلمة في قطاع غزة، مشيدا بدعم مجلس المحافظة لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تقيمها مديرية الثقافة. -(بترا).