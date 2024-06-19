مع ارتفاع درجات الحرارة.. هكذا يمكنك الحفاظ على برودة هاتفك

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية، تزداد الحاجة إلى تبريد الهواتف الذكية التي قد تتعرض للضرر أو حتى التلف بسبب "السخونة".

وتم تصميم أنواع عديدة من الهواتف الذكية بحيث تعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين صفر إلى 35 درجة مئوية تقريبا، وفق "سامسونغ" و"أبل".

ويمكن أن يؤدي ترك الهاتف الذكي في ظروف شديدة الحرارة إلى:

تغيير سلوك الجهاز في محاولة منه لتبريد نفسه.

تقصير عمر البطارية بشكل دائم.

إتلاف أجزاء من الجهاز.

إذا أصبح الجهاز ساخنا، فقد تتعطل بعض الميزات.

في الظروف القاسية، قد يتعطل الجهاز عن العمل تماما بصورة مؤقتة.

أما أهم الأساليب اللازمة للتعامل مع سخونة الهاتف فهي:



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إذا ظهرت شاشة تحذير بشأن درجة الحرارة، أوقف تشغيل الهاتف وانقله إلى بيئة أكثر برودة بعيدا عن ضوء الشمس المباشر واتركه حتى يبرد.

امتنع عن استخدام الهاتف بشكل مستمر تحت أشعة الشمس المباشرة.

لا تترك الهاتف في سيارة متوقفة أو قرب مصدر حرارة.

أزل حافظة هاتفك، لأن بعض الأغطية يمكن أن تحبس الحرارة.

استخدم وضع الطاقة المنخفضة، الذي يعطل بعض الأنشطة في الخلفية.



