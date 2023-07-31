مع "قلق الانتظار".. كيف يهيئ الأهالي الطلبة "تحسبا" لنتائج التوجيهي؟

منى أبوحمور

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عمان - مع بدء العد التنازلي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة؛ تتفاقم حالة القلق والترقب لدى عائلات وطلبة التوجيهي، في الوقت الذي يجري فيه البحث عن تخصصات جديدة وفضاءات أكاديمية مختلفة ومتنوعة قد يجد فيها الأبناء فرص عمل جديدة ومواكبة للعصر.وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات أولياء أمور طلبة التوجيهي، حالة من النقاش والعصف الذهني حول أهم التخصصات التي يمكن لأبنائهم التسجيل بها بعد ظهور النتائج.خالد تميمي واحد من أعضاء مجموعة "طلبة التوجيهي"، قام وبمجهود شخصي برصد أهم التخصصات المطلوبة والتي تلبي حاجة العصر وعالم الذكاء الاصطناعي الذي غزا العصر مع تحديد اسم الجامعة التي تطرح هذا التخصص ومعدل القبول.تميمي من خلال تعليقاته على المنشور طالب أولياء الأمور التفكير في مستقبل أبنائهم والابتعاد عن التوتر والقلق الذي قد يدمر نفسية أبنائهم ويضيع وقتهم.ويوافقه الرأي عشرات أولياء الأمور الذين بدأوا بتداول أسماء التخصصات ومناقشة أبنائهم وميولهم وطموحاتهم والبدء بالاستفسار عن تلك التخصصات لا سيما وأن الوقت ما بين الإعلان عن النتائج والقبولات ليس طويلا، وبالتالي يجب أن يكون الطلبة وذووهم على أهبة الاستعداد.وكان مدير إدارة الاختبارات في وزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتور محمد كنانة أنه من المتوقع أن يكون موعد نتائج الثانوية العامة في منتصف الشهر الحالي وذلك في عشرين آب (أغسطس).ووفرت وزارة التربية والتعليم رابطا يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الثانوية العامة بشكل إلكتروني عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك من أجل التسهيل على الطالب في معرفة نتيجته فور ظهورها.من جهته يعتبر التربوي الدكتور عايش النوايسة فترة ما قبل النتائج بالفترة الانتقالية يتم خلالها تهيئة الأبناء من قبل أولياء الأمور للتعامل مع النتائج التي ستصدر خلال فترة قريبة سواء كانت حسب التوقعات أو حتى أقل منها.وعلى الأهل في هذه المرحلة بحسب النوايسة مشاركة أبنائهم في التخطيط للتخصص وما يرغبون بدراسته في المستقبل والتخصصات المناسبة بعيدا عن التخصصات التقليدية التي أصبحت ممتلئة وراكدة.معرفة ميول الأبناء ورغباتهم خلال هذه الفترة بحسب النوايسة يمنحهم الوقت الكافي للبحث عن التخصصات المناسبة لهم ووضع الخطط التي تتناسب وسوق العمل بعد التخرج.من جهة أخرى يلفت النوايسة إلى ضرورة التعامل مع النتائج باتزان سواء كانت إيجابية أو سلبية وعدم تحميل الطلبة مسؤولية كبيرة حتى لا تكون لديهم ردات فعل سلبية يوم النتائج وبالتالي حمايتهم من حالات الإحباط أو الاكتئاب التي قد تصيبهم.ويقول، "معدل التوجيهي ليس نهاية المطاف"، وفي حال أخفق الطالب فلديه فرصة التكميلي ليعدل نتيجته وبالتالي يعيد التوازن لنفسه ولوضعه الأكاديمي.وتتطلب هذه الفترة من أولياء الأمور جانبين إعداديا وتربويا لحماية الأبناء من أي أفكار سلبية قد تتولد لديهم، وتوفير أجواء من الطمأنينة والأمان الأسري وإشعارهم بأن الثانوية العامة ليست نهاية الحياة وإنما مرحلة يمر بها الإنسان التي قد لا ينجح بها من أول مرة ولا ضير في المحاولة.وفي المضمار النفسي يشير اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة أن الطالب أنهى امتحان التوجيهي بعد مواجهة حالة من التوتر والضغط الشديد، فهو بحاجة للاسترخاء والدعم النفسي والراحة حتى يتخلص من الآثار السلبية التي خلفتها فترة تقديم الامتحانات لا سيما وأن مرحلة القلق من النتائج قد بدأت.وللأهل دور كبير بحسب مطارنة في تعزيز شعور القلق لدى أبنائهم لا سيما إذا انعكس قلقهم وغضبهم على لغة جسدهم وعلى تصرفاتهم في حال لم يحصلوا على درجات معينة في التوجيهي وذلك سيكون له أثر كبير على الطالب.ويلفت مطارنة أن على الأهل في هذه المرحلة أن يخرجوا إلى أبناءهم من المنزل وتغيير الأجواء ومحالة إبعاد التفكير والقلق عن أذهانهم وتعزيز الشعور بالإيجابية لديهم وأنهم قد بذلوا ما بوسعهم، ومنحهم الوقت الكافي لتجاوز القلق الذي قد يؤدي إلى عواقب نفسية وتربوية سيئة.المشاعر السلبية والقلق التي يعيشه طالب التوجيهي يشكل لديه وفق مطارنة رواسب وتراكمات تضغط على جهازه العصبي، وبالتالي انتهاء الامتحانات يخفف من ذلك العبء لكن يبقى عبء النتيجة والإحساس والخوف والقلق، خصوصا في ظل رفع توقعات الأهل الذي يشكل ضغطا كبيرا.ويمكن للأهل خلال هذه الفترة بدلا من التفكير فقط في النتيجة والمعدل بحسب مطارنة التركيز على مهارات الابناء ومواهبهم وميولهم، وبالتالي البحث عن التخصصات الملائمة لهم من جهة والتي يمكن أن تحقق لهم فرصة في سوق العمل والثقة بإمكانيات الطلبة.من جهة أخرى يلفت مطارنة ضرورة أن يقوم الأهل بإعداد أبنائهم لمواجهة النتيجة وأن يكونوا مستعدين لاستقبال ما لا يمكن توقعه وذلك تداركا لشعور الصدمة أو فشل التوقع وحماية من حالة الإحباط التي يمكن أن تدفع بعض الشخصيات الهشة لدوافع الانتحار.