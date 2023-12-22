مع نهاية العام.. أمنيات الأردنيين تدور حول غزة والنصر والسلام

ديمة محبوبة

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عمان - في الوقت الذي تتمحور فيه أمنيات نهاية العام عادة حول تحقيق الأحلام والطموحات، سواء على المستوى الشخصي أو العملي والمهني، فإن بوصلة الأمنيات جميعها في هذه الأوقات تتجه نحو قطاع غزة.منذ ما يزيد على 75 يوما، يعاني الأهالي في غزة من حرب وحشية ودامية أخذت في طريقها كل شيء؛ قتل وتدمير وإبادة جماعية، دفع ثمنها الأطفال، في الوقت الذي تختبر العائلات كل يوم أقسى أنواع الوجع من الفقد والمرض والجوع والعطش وغياب أبسط مقومات الحياة.في الأردن، عند السؤال عن الأمنيات للعام المقبل، تتمحور جميعها حول أن يعم السلام على أرض غزة وأن تنتهي تلك الحرب الوحشية التي عانى منها الجميع، وأن يعيش الناس هناك بأمان بعيدا عن أصوات القصف، ورائحة الموت التي تفوح من كل مكان.أمام ما يحدث في غزة، تتوقف الأحلام الشخصية جانبا، فلا قيمة لها مع كل الأوجاع التي يعانيها الغزيون، وإن كانت تلك الأمنيات حق مشروع وطبيعي للجميع، إلا أنها تتلاشى مع دموية ما يحدث في غزة.اجتمعت الأمنيات والدعاء على أعتاب 2024، لنصرة غزة والعيش بسلام ومداواة جراحهم النفسية والجسدية وإعمار بيوتهم التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي وهدم معها كل ذكرياتهم وأحلامهم الصغيرة.تتحدث علا صايل (30 عاما )، قائلة "لا مكان لأن أفكر بأمنيات خاصة وأنا أشاهد كل يوم الأطفال يستشهدون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا، وكيف لي أن أفرح بعام جديد، وأنا أجد الأب الغزي بقمة عجزه وهو يحاول أن يتعرف على جثة ابنه، فما قام به هو جمع أشلائه والبحث عن مكان يدفنها فيه، وطفل يرتجف من خوف القصف وهو يبحث بعينيه عن حضن والديه عله يستشعر الأمان".وتؤكد أن ما عاشته وتعيشه حتى اللحظة من أحداث موجعة تقع على الأهل في قطاع غزة وتشاهدها بكل جوارحها، هي أحداث لا تذهب من مخيلتها حتى في أحلامها ومنامها.وتضيف أنه لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال، بعيدا عن ظلال ما يحدث في غزة من عدوان صهيوني وحشي، استخدم كل أساليب الرعب واللاإنسانية في عدوانه وعلى أبناء القطاع.وتروي الستينية سلمى عايد، وهي أم وجدة، أن أمنيات العام الجديد تتجه نحو غزة تحديدا بأن يعيش أهلها بسلام حقيقي، لا يكون همهم لقمة طعام يبحثون عنها، أو شربة ماء نظيفة، وأن يحظوا بحياة آمنة وبسبل الحياة الطبيعية من دون خوف.وتؤكد أن ما يعيشه العالم اليوم بجوارحه مع الغزيين، يصعب عليه أن يفكر بنفسه وبأشياء بسيطة قد تكون أكبر احتياجات العائلات هناك.وتقول "اليوم وعلى مشارف انتهاء العام 2023 الذي حمل الكثير من المآسي والكوارث، لا أتمنى سوى أن يعيش الأطفال بلا خوف أو فقدان وأن يتحقق النصر بعيش الفلسطيني على أرضه بسلام وبحرية".الثمانيني الحاج أبو مروان يتمنى الحرية على أرض فلسطين كاملة وأن يعود الحق لصاحبه، فما يحارب لأجله أبناء فلسطين لأكثر من 75 عاما، سعيا وراء النصر والتمتع بأرضهم بكامل الحرية، والدفاع عن الأقصى الشريف، فهو لا يسعه أن يتمنى وهناك من جراحه تنزف.وأخيرا يسأل الله "أن يتمتع أهل غزة بالسلام والأمان وأن تضمد جراح الحزن والأوجاع التي تخترق القلب".ووفق اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، فإن ما يحدث من انتهاكات يمارسها العدوان الصهيوني المحتل على الفلسطينيين وما يحدث في قطاع غزة من قصف عشوائي الهدف منه إبادة شعب بأكمله، غير بوصلة الناس بأفكارهم ومشاعرهم وأمنياتهم، فلا يسع لأي حر أي يفكر بذاته وهناك أخ وأخت تنتهك حياتهم وتحرم عليهم سبل العيش في أرضهم، وتسلب أرواحهم وآمالهم ومالهم وزرعهم وما تبقى من أرضهم.ويقول خزاعي "اليوم، نحن على مشارف الانتهاء من عام أهلكته الأحداث المدمرة من زلازل وفيضانات، ليكون آخرها فيضان من دم شرفاء وأطفال جرفها احتلال غاشم وهمجي بقصد الإطاحة بمنظومة بشرية همها الدفاع عن أرضها ووطنها، من الطبيعي أن تحمل أمنيات الناس جمعاً والمجتمع الأردني، على وجه التحديد لما يحمله من دم واحد ومستقبل واحد ومنظومة اجتماعية واحدة، العيش بسلام للغزيين على أرض محررة من كل عدوان ومحتل".ويؤكد أن الشعور الجمعي واحد، لما يحمله الشعبان من دماء مشتركة ومصير مشترك، فالروح واحدة والفكر واحد والمشاعر واحدة ومصابهم مصابنا ومصيرهم مصيرنا. ويضيف أن الروح الاجتماعية في الأردن متجهة إلى غزة وما يعايشونه اليوم من ظلم وقهر وفقد وحرب غاشمة، مؤكدا أن الشعب الأردني يعيش مشاعر التكافل بكل تفاصيلها مع الغزيين.