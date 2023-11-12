منتدون يناقشون "المجازر الإسرائيلية في الرواية العربية"

عزيزة علي

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تضامنا مع غزة أقام منتدى الرواد الكبار؛ الملتقى الأدبي بعنوان "المجازر الإسرائيلية في الرواية العربية"، شارك فيها كل من الباحث نواف الزرو، والروائي أحمد أبو سليم، والدكتور محمود السلمان، الدكتورة رزان ابراهيم، الدكتورة دلال عنبتاوي، الصحفية غادة الشيخ، وأدار الجلسات القاصة سحر ملص، والدكتورة صبحة علقم.تحدث المشاركون عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي غزة، على مرأى ومسمع من العالم. وعبر شاشات التلفزيونات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن ما يحصل في غزة هو "إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".واستعرض المتحدثون روايات، تتناول المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، مثل مجزرة دير ياسين وصولا إلى مجزرة صبرا وشاتيلا، مبينين أن الفلسفة الصهيونية التي تقف وراء استهدافه للأطفال والنساء بالقتل الجماعي، تنفيذا ما جاء في التراث التوراتي الدموي العريق في القدم، وبين فكرهم اليوم، فما تزال هذه العلاقة قائمة.وقد افتتح الملتقى بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم ألقت نائبة الرئيسة نبيلة القريوتي نيابة عن مديرة المنتدى هيفاء البشير، كلمة قالت فيها: يأتي طوفانُ الأقصى في تشرين، بعدَ خمسة وسبعين عاماً، يُبشّرُ بالنصّر، ويُشرِقُ من القدسِ والضفّةِ الغربية، حيثُ مريمُ العذراء تهُزُّ النّخلَ الذي حانَ قطافُه، وتبزُغُ الثورةُ الكُبرى؛ طوفانُ الأقصى في مَسرَى رسولِ الله مُحمّد عليه السلام، يُطهّرُ الأمّةَ من الوَهنِ والفُتور"، مؤكدة على أنَّ دمَ الغَزيّين أطفالاً وشيوخاً عرفَ طريقَ الخُلودِ فَسَال.واضافت: أيُّها العَرب، لِمَن الجُيوش؛ عَتادُها وعَدِيدُها إنْ لَم تُبادِر لِلقتال؟ هناكَ أوراقٌ عربيّةٌ مُعطّلة، يجبُ أن تتكاتَفَ الأمَّةُ لحَلِّ القضيِّةِ الفلسطينية... فقَد جَبُنَت أميركا، واهتَزَّ الغَرب، فشُعوبُ الأمَّةِ أصبَحَت جَمراً، وأضحَى المجدُ اليومَ للصاروخِ والنَّفَق، يومَ أذهَلَ الغَزيّون الدُّنيا بِما فَعَلُوا... يا أهَلَ القطاعِ مآثِرُكُم ترتَسِمُ في الرُّوحِ وأحداقِ العيُون، كما نرفُضُ توصيفَ حرب إسرائيل بأنّها دفاعٌ عن النّفس، فهِيَ دولةٌ باغِيةٌ مُحتلَّة. نرفُضُ التهجِير... نرفُضُ الفَصلَ بينَ غَزَّة والضّفَة.اشتملت الندوة على جلستين الأولى تحدث فيها كل من: الباحث نواف الزرو، د. محمود سلمان، والروائي أحمد أبو سليم، وأدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.قال الباحث نواف الزرو، لقد أصدرت مجموعة من كبار الحاخامات في إسرائيل فتوى تبيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصف التجمعات المدنية الفلسطينية، بدعوى الرد على إطلاق الفلسطينيين للصواريخ على البلدات الإسرائيلية، وكان لـ"رابطة الحاخامات أرض إسرائيل"، إرث من الفتاوى ضد المدنيين الفلسطينيين؛ ووصل الأمر إلى إصدار احد الحاخام إسحاق جينزبرج، وهو أحد مرجعيات الإفتاء، كتاباً بعنوان "باروخ البطل"، تخليداً لاسم باروخ جولدشتاين الذي نفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في عام 1994 والتي قتل فيها 29 فلسطينياً أثناء أدائهم صلاة الفجر، وأفتى بعض الحاخامات بأن جولدشتاين بعد تلك المجزرة صار "قديساً".وتحدث د. محمود السلمان صاحب رواية "مأساة في طيرة حيفا- شهادة وجدانية"، قائلا إن "قصة رواية (مأساة في طيرة حيفا)، التي كتبتها في العام2006، هي قصة واقعية حدثت لعائلتي وصغتها بأسلوب أدبي، فكانت ما بين العمل الروائي والتوثيقي. وكانت نموذجا لتحويل الواقعي إلى خيالي مؤسس على جذور واقعية".وقال السلمان "سنتحدث عن القصة الواقعية كما شاهدت أثرها بعيون الوالد والوالدة وكل من ولد هناك. قصة تبعت بروايتي لقاء البحر، فقد كان الحدث ملهما للخيال الصادق الذي ساد الرواية. فلسطين الفكرة والوطن والمأساة، كانت حاضرة بقوة في هذا العمل الروائي، كما كانت حاضرة في مأساة في طيرة حيفا".بينما تحدث أحمد ابو سليم عما تحمله روايته "يسن"، من تاريخ للمجازر التي ارتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني قائلا: إن للمتتبع لتفاصيل المجازر الصهيونية سيلاحظ أنها تستند في كثير من التفاصيل إلى العهد القديم المليء بمشاهد القتل والذبح والسبي، وبقر البطون، وعقر حتى الحيوانات، وسرقة كل ما يمكن أن تقع عليه الأيادي، لذلك أردت في رواية (يس) إعادة فلسفة مفهوم المجزرة، ما الذي يريد الكيان الصهيوني أن يورثنا إياه من خلال اقتراف كل هذه المجازر.وخلص أبو سليم إلى أن اهداف اليهود هي "أن يستولوا على أرض فلسطين، ويريدونها أرضا بلا شعبها، فذهبوا إلى المجازر، وعمموها، بل إنهم في دير ياسين استعرضوا الأسرى في الأحياء اليهودية على الطريقة الرومانية... واستعرضوا الأَسرى: نساء، ورجالاً، وأَطفالاً في موكب رومانيٍّ تاريخيٍّ، أَمروهم بالصُّعود إلى الشَّاحنات، داروا بهم في الأَحياء اليهوديَّة في القدس، وفي المستعمرات، ثمَّ عادوا بهم إلى دير ياسين، قتلوهم، وأَلقوا بجثثهم في البئر"، داعيا كل من يضع مفتاح العودة في بيته عليه ان يضع إلى جانب "المفتاح بندقية"، لان الارض لا ترجع إلا بالبندقية. فيما تحدث في الجلسة الثانية التي ادارتها الناقدة الدكتورة صبحة علقم كل من؛ الدكتورة رزان إبراهيم، الدكتورة دلال عنبتاوي، الزميلة غادة الشيخ، حيث استعرضت علقم في البداية قصة حياة الروائية هبة أبو ندى التي استشهدت في العدوان على غزة 20/10/2023، حيث كانت تنقل أبو ندى تفاصيل ما يحصل من مجازر في غزة حتى كانت هي نفسها إحدى ضحايا هذه المجزرة.من جهتها تحدثت رزان إبراهيم عن "صورة غزة في منجز عاطف أبو سيف السردي"، قائلة عندما نحكي عن غزة، فنحن نحكي عن مدينة شهدت أكبر وصول لقوافل اللاجئين بعد حرب عام 1948، عن مدينة وجدت نفسها مركزا للصراعات، وكانت لها مساراتها الفارقة بعد الانتفاضة الأولى والثانية، مبينة أن الرواية تظهر غزة بأطفالها وشبابها الذين جوبهوا بحملات قصف إسرائيلية وحشية حرقت الأخضر واليابس فيها، وخطفت أحلامهم قبل أن تستوي الشمس في السماء، وهي غزة التي وجدت نفسها على مدى سنوات مهملة مع حصار لم يجد لنفسه سبيلا سوى أنفاق لها حكاياتها الخاصة.وتحدثت الدكتورة دلال عنبتاوي عن رواية "غزة 87 للكاتب يسري الغول"، قائلة تحمل الرواية الملامح الثلاثية التي غيرت مجريات القضية الوطنية والمجتمعية في ذلك الوقت إلى حالة أكثر التهابا ومقاومة والذهاب لمرحلة "غزة تخفي وجهها بالكوفية"، مبينة أن الكاتب استطاع بذكاء الحبكة والسرد الروائي من عرض الحالة الفلسطينية، مشيرة إلى أن "رواية غزة 87"، من الروايات التي كتبها الروائيون الفلسطينون محاولين من خلالها فضح هذا المحتل والكشف عن وجهه البغيض وممارساته الحقيرة البعيدة كل البعد عن الإنسانية من أجل السيطرة على غزة وأرض فلسطين كل فلسطين، حيث يحكي الروائي في روايته عن ممارسات اليهود الصهاينة ضد أهل غزة.وقدمت الزميلة الصحفية غادة الشيخ شهادة عن والدها "ابن غزة"، الذي روى لها الكثير عن مدينتها غزة التي لم ترها ولم تعرفها، وقالت بحرقة: لم يسبق لي رؤية غزة، لكنني حفظتها عن ظهر قلب، من والدي رحمه الله.. الذي ما زال يدهشني رغم غيابه، وهذه الشخصية الأسطورية مثل الصفة الملتصقة بالشعب الفلسطيني في غزة، الشعب الأسطوري... لم أر غزة لكنني حافظة لتفاصيلها بشاطئها وحركات أمواجها وزرقة البحر والزوارق والصيادين.. وفي كل معركة تخوضها المقاومة أشعر بالفخر أنني ابنة غزة، لكنني رأيتها في السابع من أكتوبر الذكرى التاسعة لوفاة أبي!.