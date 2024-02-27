الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منها حركة العينين.. ملامح وجهك تكشف شخصيتك

تعبيرية
تعبيرية
 يعد مظهر الوجه من الأمور الحيوية للتعرف والتواصل البشري والتعبير عن المشاعر، الذي يمكن أن يكون بواسطة حركة عضلات الوجه، ويمكن أن تتغير تعبيرات الوجه عندما يتم تحفيز الدماغ بأي من الحواس البشرية العديدة.اضافة اعلان
وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن الوجوه يمكن أن تكشف تفاصيل خفية عن بعض السمات الشخصية، من خلال شكل الحاجبين مرورا بحركة العينين ووصولا إلى حجم الخدين.
الحواجب
سواء كان الحاجب مرتفعا فضوليا أو عبوسا عميقا، فإنه جزء معبر للغاية عن الوجه، وتوضح دراسة أجراها باحثون من جامعة يورك، أنه قد يكون الحاجب جزءا حيويا من تطورنا البشري.
ويشير البحث إلى أن الحواجب البارزة أعطت الأسلاف القدرة على إيصال نطاق أوسع من المشاعر، مما ساعدهم على تكوين روابط اجتماعية حيوية.
وقالت الدكتورة بيني سبيكينز، الباحثة المشاركة في الدراسة: "إن الحركات الصغيرة للحاجبين هي أيضا عنصر أساسي في تحديد الجدارة بالثقة والخداع"، مشيرة إلى أنه "على الجانب الآخر، فقد تبين أن الأشخاص الذين خضعوا للبوتوكس الذي يحد من حركة الحاجب هم أقل قدرة على التعاطف والتفاعل مع مشاعر الآخرين".
ومن ناحية أخرى، يعد انخفاض الحواجب علامة على عدم الجدارة بالثقة. ولكن لاحظ الباحثون أن هذا ربما يكون انعكاسا للصور النمطية أكثر من كونه اختلافا حقيقيا في الشخصية.
وقالت الدكتورة ثورا بيورنسدوتير، عالمة النفس من جامعة ستيرلنغ والباحثة المشاركة في البحث "إن نتائج الدراسة تميل إلى المبالغة في التعميم من خلال مجموعة من الملاحظات"، التي ترى أنها "مفيدة اجتماعيا للغاية".
الأفواه
لا يحتاج الأمر إلى طبيب نفساني ليقول إن الشخص الذي يبتسم أكثر يمكن أن يكون أكثر سعادة، لكن الفم يلعب أيضا دورا حيويا في الانطباعات عن الآخرين.
توصلت الدراسة نفسها التي أجرتها جامعة غلاسكو، إلى أن الوجوه ذات الأفواه المقلوبة ينظر إليها على أنها أكثر فقرا وأقل كفاءة وأكثر برودة وغير جديرة بالثقة.
وتوضح الدكتورة بيورنسدوتير أن هذه التصورات قد يكون لها أيضا جذور في بعض الملاحظات الصحيحة والمفيدة اجتماعيا، وترجع أهميتها إلى الناحية التطورية، حيث إن البشر حساسون للغاية للاختلافات الدقيقة في شكل الأفواه وكيفية ارتباطها بالعاطفة والجدارة بالثقة.
وقالت الدكتورة بيورنسدوتير: "في بحثنا، اكتشفنا أنه بسبب الروابط النمطية بين الطبقة الاجتماعية وسمات معينة، فإن هناك تداخلا في ملامح الوجه يؤدي إلى أحكام كل من الطبقة الاجتماعية وهذه السمات".
وتشير إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية ربما تشكل في الواقع وجوه الناس بطرق خفية يستطيع البشر التعرف عليها، شارحة أن الفكرة الأساسية هي أن الأشخاص الذين يتمتعون بمزيد من الرفاهية يقضون وقتا أطول في إظهار مشاعر أكثر سعادة مثل الابتسام.
أشكال الوجه
سواء كان وجه الشخص عريضا أو مربعا أو ضيقا، فربما يعكس أيضا طبيعته أو سماته الشخصية، بل ويرجح بعض العلماء، أن "نسبة عرض الوجه إلى الارتفاع" أو fWHR يمكن أن تكون في الواقع علامة مهمة على مجموعة كاملة من سمات الشخصية.
ربطت الدراسات بين الرأس العريض والمربع أو نسبة عرض الوجه إلى الارتفاع وعدد من السمات المتعلقة بالهيمنة والعدوان والسلوك الذكوري النمطي، حيث كشفت نتائج دراسة أجريت في جامعة يوهان فولفغانغ غوته في فرانكفورت، أن ارتفاع معدل نسبة عرض الوجه إلى الارتفاع كان مؤشرا على الميول السيكوباتية، وأن الرجال ذوي الوجوه العريضة كانوا أكثر عرضة لإظهار "الاندفاع المتمركز حول الذات" و"الهيمنة الجريئة".
وفي دراسة أخرى، خلص باحثون من جامعة نيبيسينغ، إلى أن الأشخاص ذوي الوجوه العريضة كانوا أكثر عرضة للغش أثناء وجودهم في علاقات عاطفية.
وفي الوقت نفسه، تشير نتائج دراسة، أجراها باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز، إلى أن أصحاب شكل الوجه المربع يميلون إلى يكونوا أكثر عدوانية من الأشخاص ذوي الوجوه البيضاوية الشكل. ويوضح الباحثون أن الوجوه المربعة للشباب الذكور يمكن أن تكون بمثابة إشارة إلى القوة البدنية، ولهذا السبب يتم اعتبارهم أكثر عدوانية.
الفك
يمكن أن يكون الفك المنحوت هو المظهر المثالي. في إحدى الدراسات التي أجريت العام 2022، تم قياس وجوه 904 طلاب جامعيين في الصين للنظر إلى ما يسمى "زاوية خط الفك السفلي"، وهو عبارة عن مقياس لمدى تربيع الفك، ويتم قياسه عن طريق قياس الزاوية بين الخط الأفقي والخط المرسوم حول الذقن.
بعدما أخضع الباحثون الطلاب لاختبار لـ16 عاملا في الشخصية، كشفت النتائج أن زاوية خط الفك السفلي، التي تعطي فكا مربعا، كانت مرتبطة بشكل إيجابي بعدد من السمات، من بينها الجرأة والثقة الاجتماعية.
يشير الباحثون إلى أن النتائج تعزى إلى عملية تسمى "معايرة الشخصية الاختيارية"، والتي يقوم الشخص من خلالها بتنمية شخصيته لتتناسب مع سماته الجينية. وعلى الرغم من أن الفك المربع والثقة لا تربطهما علاقة وراثية أو سبب أساسي مشترك، لكن ربما يتلخص الأمر بشكل أساسي في حقيقة أن الأشخاص ذوي الفك المربع ينظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية، وبالتالي يستمتعون عموما بتفاعلات اجتماعية أكثر إيجابية، مما يجعل أصحابه أكثر ثقة بأنفسهم.-(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أبو الهيجاء تتبع حلم الطفولة لتكون أول مصممة أردنية لبدلات الفضاء

أبو الهيجاء تتبع حلم الطفولة لتكون أول مصممة أردنية لبدلات الفضاء

منذ 4 دقيقة
جانب من المفرزات البيتية الرمضانية-(من المصدر)

المفرزات الرمضانية "ملاذ" ربات بيوت لزيادة دخل أسرهن

منذ 5 دقيقة
مؤسسة عبد الحميد شومان

مسرح الشمس يطلق برنامج أكاديمية الشمس للفنون المسرحية

منذ 6 دقيقة
Untitled-1

أول عقار لعلاج الحساسية الغذائية الخطيرة

منذ 7 دقيقة
جانب من لوحات الفنانة أسماء شاهين - (من المصدر)

ريشة شاهين تنثر ألوانا حرة في زمن المقاومة

منذ 10 دقيقة
الملح

ما تأثير الملح الزائد على الكليتين؟

منذ 12 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات | منذ22 ساعة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات | منذ22 ساعة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات | منذ22 ساعة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 