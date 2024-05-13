الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منها رائحة الفم.. 10 أعراض "غير عادية" تنذر بالسكري

BB1j1Tj1
تعبيرية

هناك العديد من العلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري مثل الشعور بالتعب أو الضعف، ولكن هناك أيضا المزيد من الأعراض "غير العادية" التي قد لا تلاحظها مثل رائحة الفم الكريهة.

اضافة اعلان
يؤدي السكري إلى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم، وفي حين أن العديد من الأشخاص تعلموا كيفية التعامل مع هذه الحالة، فقد يواجه البعض الآخر صعوبة أكبر في محاولة الحفاظ على مستوى صحي للسكر في الدم.


الجلد داكن
يمكن أن تكون البشرة الداكنة مؤشرا محتملا لوجود المرض، بما في ذلك وجود بقع عند منطقة الرقبة والفخذ والإبطين.

 

نفس برائحة الفاكهة
هذا العرض يُعرف على وجه التحديد باسم الحمض الكيتوني السكري.
عادة ما تخرج الكيتونات الزائدة في مجرى الدم من الجسم عن طريق البول، ولكن عندما يبدأ الجسم في تفتيت الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة كبديل لعدم القدرة على استخدام الأنسولين، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة.


الدوار
مرض السكري يمكن أن يسبب الغثيان والدوار بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما يمكن أن تؤدي الزيادة في مستويات الجلوكوز المرتفعة إلى التبول المستمر، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

 

الالتهابات المتكررة
لسوء الحظ، يمكن لمرض السكري أن يضعف جهاز المناعة لديك مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.


تغيرات الرؤية
التغيرات التي تطرأ على بصرك يمكن أن تشير أيضا إلى احتمال إصابتك بمرض السكري، كما يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على مستويات السوائل في عينيك مما قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز على الأشياء أو التورم حول عينيك.

 

تقلب المزاج
علامة أخرى لمرض السكري غير المشخص يمكن أن تكون تغيرا في حالتك المزاجية مثل الشعور بالانزعاج أكثر من المعتاد.


الحكة
مؤشر آخر على احتمال الإصابة بمرض السكري هو الشعور المفاجئ بالحكة أو تقشر الجلد، خاصة في اليدين والقدمين.


ألم الأطراف
ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يسبب تلف الأعصاب، قد تلاحظ خدرا أو وخزا أو إحساسا بالحرقان في أطرافك.


فم جاف
على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يعانون من جفاف الفم في بعض الأحيان، إلا أنه تم تصنيفه أيضا كعلامة رئيسية لمرض السكري.


فقدان الوزن

قد تلاحظ انخفاضا مفاجئا في وزن الجسم عندما يواجه جسمك صعوبة في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1715527969199948400

الشرح السريع عبر "الريلز واليوتيوب": ملجأ للطلبة أم "فخ" يضعف التعلم؟

منذ22 ساعة
1715524980109773900

"إنجاز" تنظم المسابقة النهائية لبرنامج تأسيس الشركة وتكرم الفرق الفائزة

منذ22 ساعة
مؤسسة عبد الحميد شومان

توقيع اتفاقية "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا الثقافي"

منذ23 ساعة
1715525027839777900

بين الفائدة والمتعة.. "سفراء التغيير" تنطلق ببرامج توعوية لأولياء أمور الطلبة

منذ23 ساعة
1715524659549740200

كاتبات أدب الطفل يناقشن أهمية الروايات المصورة في توعية الصغار

منذ23 ساعة
الملح

دراسة: المبالغة بتناول الملح تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ21 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 