من "أنقاض الحرب".. أطفال غزة يوقدون شعلة الأمل

علا أبو الخير

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عمان- في الحرب لا شيء يعلو على صوت الموت.. ولكن تبقى هناك فسحة صغيرة من الأمل يمني بها الإنسان نفسه ويصبرها بالفرج والسلام المرتقب، ووسط كل هذا الخراب المظلم، يسترق الأطفال لحظات الفرح.في غزة أطفال يحبون الحياة ويلتمسون طريقها باحثين ما بينها عن بضع لحظات تمحنهم الدفء والسعادة، يسرقونها عنوة ويتمسكون بها بكل ما يمتلكون من قوة، هاربين من مقصلة الحرب الظالمة التي طالت أجنحة يحلقون بها في سماء أحلامهم وأمنياتهم الواسعة.بأصواتهم المتعالية وضحكاتهم البريئة، هم يبثون صوت الأمل والحياة في ظلمة الحرب الدامسة، على الرغم مما يعيشونه من فقر وخوف وفقد.وفي مشهد يجسد تلك البهجة المتعالية على الجراح؛ نشر مقطع لأطفال من غزة وهم يلعبون ويلهون داخل ساحات النزوح، بعضهم يغني ويردد صدى الأغنيات عاليا لتطغى على صوت القصف والطائرات، وآخرون يرقصون بمرح على إيقاعها المتفرد، وبعضهم الآخر يدندن بأطراف أصابعه الصغيرة على الإناء الفارغ الذي تحول في لحظة إلى آلة فرح ومرح، ولسان حالهم يقول: "نحن نحب الحياة ومن حقنا العيش بسلام أسوة بجميع أطفال العالم، كما يليق بطفولتنا".ويشير لسان حالهم أيضا "انظروا إلى تلك التفاصيل.. تأملوها.. اشعروا بها!"، حيث نرى أطفالا حفاة القدمين، وأطفال لا يردتدون ما يقيهم برودة الطقس، أوان فارغة تصدح من شدة الجوع منتظرة من يملأها، عيونا تحكي رواية من الحزن وتنسج سطورا من الألم.جميعهم بلا استثناء مروا بتجارب فريدة ومختلفة، منهم من اختبر اليتم ومنهم من عاش البرد والتشرد ومنهم من نزح ساعات طوال على قدميه ومنهم من لم يذق طعم النوم من دوي القصف والخوف الذي يسكن قلبه.لكنهم يخيطون جراحا خفية بأنفسهم يرممون بعض الدمار النفسي الخفي الذي تركته مخالب الحرب الشرسة، حيث اليد الدامية من الجراح ما تزال تداوي والقلب المجروح ما يزال يمنح الدفء والاطمئنان في غزة، والجميع يتبع بصيص الأمل ويلاحقه.شباب وشابات وأفراد كثريرون، يحاولون مسح جزء من الحزن عن قلوب الأطفال وهدهدتها، إذ شاهدنا خلال أيام الحرب التي تجاوزت الـ85 يوما مقاطع عدة لتجمعات صغيرة يلعب الأطفال فيها ويمرحون.تجمعهم الموسيقا والغناء ويوحدهم الألم الذي يحاولون نسيانه برهة من الزمن، يغنون معا وتتحد حناجرهم بصوت الفرح، حتى الوطن يحضر فيها بحب راسخ لا يزعزعه شيء "بلدي غزة يا غزة .. أرض المجد وأرض العزة"، يقولون فوق الركام بصوت واحد.أيضا، يطربون على أنغام فيروز "نسم علينا الهوى"، ويرددون كلمات العزم والقوة بكلمات "شدوا بعضكم يا أهل فلسيطن"، يطربون على "يا ظريف الطول وقف تقولك".تقول شابة ظهرت في أحد المقاطع وهي تعزف على "العود" للأطفال في مقابلة مسجلة لها: "الطفل داخل دائرة الموسيقا يلتهي عن صوت الزنزانة وهذا إنجاز بالنسبة إلي".كذلك الحال بالنسبة لفرقة "صول" وهي فرقة غنائية موسيقية مشهورة في قطاع غزة، تجوب أنحاء القطاع منذ بداية الحرب في محاولة لبث روح الأمل ونثر الفرح وسط الركام للتخفيف عن الأطفال ودعمهم.إلى ذلك، صور الترفيه والأنشطة التي قدمها غزييون خلال الحرب للتخفيف من وطأة الصدمات والأثر النفسي على الأطفال من خلال اللعب والرقص والرسم والغناء وحتى زراعة الأشجار، خاصة في ملاجئ النزوح.كل ذلك يساهم في المحافظة على صحة الأطفال العقلية والنفسية وكسر الشعور بالوحدة والتخفيف من الألم النفسي بحسب دراسات عديدة، إضافة إلى صرف انتباه الأطفال عما يثير الرعب والصدمات في داخلهم.كما أن الموسيقا كعلاج لازمت الحروب والصراعات المسلحة على مر التاريخ وكان لها أثر كبير وظاهر في مداواة الجراح النفسية وشحذ الهمم وتحسين الحالة النفسية للناس، ولا سيما الأطفال، من خلال التحفيز الحسي للاستجابة لشعور معين.الاختصاصي النفسي الدكتور يوسف مسلم يقول: "إنه من الطبيعي أن يعاني الإنسان من مشاعر مضطربة في الحرب مثل الإحساس بالخوف والألم والفقدان، وجميعها مشاعر طبيعية، ولكن فيما يخص الأطفال فإن طريقتهم في التفكير والتعامل مع ما هو حاصل مختلفة".وهذا يحمل جانبا إيجابيا وآخر سلبي بحسب مسلم، الأول مرتبط في أن الطفل إذا ما وضحت له بعض الأمور بشكل بسيط يقتنع ومن الممكن أن يفهم من دون يمر على بعض التفاصيل، والسلبي مرتبط في أن الطفل يمكن أن يطور فهما خاطئا لبعض الأمور التي تحصل في العدوان وتنمي لديه بدورها بعض المخاوف، الخوف من الموت على سبيل المثال، الخوف من فقدان الأهل، الخوف من هدم المنزل على رأسه، ولا سيما إذا ما تناقلها الأهل وتحدثوا عنها أمام الطفل.ويردف، "في الواقع جميع تلك المخاوف محتملة الوقوع وليست بعيدة في العدوان على غزة مع اختلاف الظروف فيما بينها، حيث إن هناك أطفالا ما يزالون في بيوتهم مع أسرهم، وآخرون نزحوا ويواجهون مشاكل التغير بالمكان وعدم الاستقرار والأذى المحيط جراء القصف، فضلا عن نسب الأطفال الفاقدين الذين فقدوا ذويهم وما يحتاجه هؤلاء من رعاية للتكيف مع الفقد وتعويضه، وبالمجمل هذا كله يحمل انعكاسات نفسية مختلفة التأثيرات".ومن هنا؛ تبرز أهمية انشغال الأطفال بالأنشطة الترفيهية وتقديم الدعم لهم من خلال انخراطهم في اللعب واللهو أو حتى تقديم الخدمات المجتمعية البسيطة، حيث يساعدهم ذلك على التكيف ومرور الحالة العاطفية الحادة لديهم، ما يمكنهم من التعامل مع الحالة الانفعالية الحالية التي يشعرون بها بشكل أفضل وفق مسلم.ويوضح في هذا الصدد، أن الإشكالية الكبرى تكمن في تحول الشخص لوضع "العجز" بدلا من "الفاعلية"، لذلك يوصي بتوجيه الأطفال إلى العمل التطوعي، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة، كتنظيف مكان ما أو المساهمة في إعادة إعماره، توزيع الطعام، زراعة الأشجار.ويتابع، "الخدمة الاجتماعية والاعتماد على الطفل في أمور معينة بسيطة بحد ذاته نوع من التربية المهمة للأطفال في الحرب وتعليميهم كيفية التكيف والتعامل مع الظروف، ويزرع قيما حقيقية عند الطفل بأن يتجه لوضع الفاعلية في الأزمات ويحول شعوره بالغضب والحزن والألم إلى سلوك منتج، خصوصا أن الشعب الغزي يعيش في صراع ممتد وسيستمر لسنوات من الآن".ويبين مسلم، أن الغالبية تستجيب لتلك الممارسات "إعادة الإعمار" كما وصفها وتساعدهم في تنمية السلوك الصحي والذي ينعكس أيضا على مستقبل الطفل، بحيث يصبح أكثر مناعة وأكثر قدرة على التكيف والضبط الانفعالي والضبط العاطفي وترشيد المشاعر. ولكن هناك نسبا أخرى ممن يتولد لديهم نوع من الاضطرابات الشعورية والانفعالية، إذ يزداد فيها الخوف لدرجة التحول إلى اضطرابات قلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة، ويزداد الحزن لدرجة الاكتئاب، وهؤلاء يحتاجون إلى خدمات خاصة من متخصصين.