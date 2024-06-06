من عد الأيام إلى عد الأشهر.. الغزيون بين ويلات الحرب الوحشية وانتظار الفرج

ديمة محبوبة

اضافة اعلان

عمان- في بداية الحرب على غزة، كان الناس يعدّون الأيام بانتظار انتهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع. الكبير والصغير يأمل أن كل يوم جديد أن يكون الأخير، إذ كان الأمل يملأ القلوب، وكانت الأمنيات بالنصر أو التوصل إلى هدنة تسيطر على الأحاديث في البيوت والشوارع. لكن اليوم، وبعد أن تجاوزت الحرب أشهرها الأولى واقتربت من إكمال عامها الأول، تغيرت الأمور بشكل جذري.تقول أم مصطفى، وهي سيدة سبعينية، ما نعيشه ونختبره في كل يوم موجع و"قاتل"، فالأمل بانتهاء الحرب يتضاءل مع ازدياد الأيام التي تكون ثقيلة على عائلات تدفع الثمن من دماء أبنائها. وتضيف؛ أهالي القطاع الذين لم يجدوا الراحة والأمان منذ أشهر طويلة، بالإضافة إلى السنوات السابقة والتهديد المستمر بالحرب. تعيش غزة الآن حالة من الحرب النفسية الحادة، حيث تسيطر مشاعر الإحباط واليأس على الكثيرين، حتى أصبحت الأيام تختلط ببعضها البعض، وتحولت طريقة العد من حساب الأيام إلى حساب الأشهر. ومع استمرار القصف والدمار، لم يعد القتلى يحسبون بالعشرات أو المئات أو حتى الآلاف، بل أصبحت النسب المئوية تصف حجم الخسائر البشرية والمادية.تقول الشابة ميس فايق، إنها قرأت دراسة نفسية تشير إلى أن العقل يعمل على حماية نفسه عند مواجهة المصائب المتكررة، وذلك من خلال التوقف عن التفكير فيها وكأن ما يحدث يصبح طبيعيا، كي لا يصاب الإنسان بالجنون أو الذهان. لذلك، في بعض الأحيان، لا تكون ردود فعل البشر على رؤية الدماء وحجم الدمار بنفس الهلع كما في بداية الحرب. لكن ما يحدث في حرب غزة يجعل العقل غير قادر على هذا الفصل، لأنه لا يمر يوم واحد دون مصيبة جديدة، وتكون كل مجزرة أشد بشاعة من السابقة.تلك الأوجاع التي يعانيها سكان غزة من ضغوط نفسية هائلة ودمار وموت وخوف من الفقد وتأمين أبسط متطلبات الحياة، تجعل الإنسان كما تقول الشابة الجامعية ميس عبدالرحمن، لا يستطيع أن يتنبأ بنهاية هذه المعاناة. الأطفال، الذين يجب أن يكونوا في مدارسهم، يجدون أنفسهم يعيشون في ظل حرب لا تنتهي، مما يترك أثرا عميقا على نفسيتهم ونموهم. النساء والشيوخ، الذين يعيشون في خوف دائم من فقدان أحبائهم ومن تدمير منازلهم، يعانون من قلق مستمر ومشاعر لا توصف من الحزن.ويشهد القطاع تدهورا اقتصاديا حادا من الحصار والإغلاق المستمر للمعابر ما يزيد من معاناة الناس، حيث لا تتوفر المواد الأساسية بشكل منتظم، وتتصاعد أسعار السلع بشكل جنوني.بدوره يبين اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، أنه في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، يحاول الناس الحفاظ على قدر من الأمل والتماسك لأنهم أصحاب الحق، وأن النصر سيكون لهم في النهاية، وفداء لأرواح أحبائهم الشهداء.ويؤكد الخزاعي أن المجتمعات المحلية تقوم بدور كبير في دعم بعضها البعض، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو تقديم الدعم النفسي. لكن، ومع مرور الوقت، تصبح هذه الجهود غير كافية لمواجهة حجم الكارثة.ويشير إلى أن الحرب على غزة لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى أزمة إنسانية شاملة تمس كل جوانب الحياة. وما لم يكن هناك تدخل دولي فعال وحلول جذرية، فإن هذه الأزمة مرشحة للاستمرار، مما يجعل الناس في غزة يعيشون في حالة دائمة من القلق والاكتئاب، ويعيدون تعريف الزمن في ظل حرب لا تبدو لها نهاية.ووفقا للخزاعي، كان سكان القطاع والعالم في البداية يعدّون الأيام على أمل أن تنتهي الحرب قريبا، ويحلمون بالهدوء الذي طالما افتقدوه، متذكرين الحروب السابقة على غزة والتي كانت أطولها تقارب الخمسين يوما. لكن ما حدث في هذه الحرب غيّر شكل العدّ من أيام إلى أشهر، وحجم الخسائر البشرية من أرقام إلى نسب تدل على هول الأرقام.ويضيف أن الناس أصبحوا يعيشون في دوامة من الانتظار والترقب بسبب حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة. الأرقام باتت مجرد مؤشرات على واقع مأساوي، حيث يواجه السكان معاناة مستمرة على جميع الأصعدة.ويقول: "في هذه الظروف القاسية، لا يقتصر الأثر على سكان غزة فقط، بل يمتد ليشمل الفلسطينيين في الشتات وأولئك الذين يعيشون في دول العالم المختلفة. يشعر الفلسطينيون في الخارج بالعجز والألم، حيث يتابعون أخبار أهاليهم وأحبائهم بقلق بالغ. يؤثر استمرار الحرب على حالتهم النفسية، إذ يعانون من مشاعر الغضب والإحباط والحزن على فقدان الأرواح والدمار المستمر في وطنهم."وتشهد المجتمعات الفلسطينية والشعوب العربية والأجنبية المناصرة للقضية الفلسطينية في دول العالم حالة من التضامن والتكاتف، حيث يحاول الجميع تقديم الدعم المادي والمعنوي للمحاصرين في غزة. ولكن، مع مرور الشهور واستمرار الأزمة دون حل في الأفق، تزداد حالة القلق والإحباط. تلك المشاعر السلبية تؤثر على حياتهم اليومية وتزيد من الضغط النفسي الذي يعانون منه.ويؤكد الخزاعي من جهة أخرى، يشهد العالم العربي والإسلامي أيضا تأثيرات هذه الحرب الطويلة، وتشهد الدول المجاورة مظاهرات واحتجاجات تضامنية، وحملات جمع التبرعات والإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن استمرار الصراع وعدم وجود حل سياسي ملموس يؤدي إلى حالة من الإحباط العام تجاه الوضع في غزة، حيث يشعر الكثيرون أن جهودهم قد لا تكون كافية لإحداث تغيير حقيقي.وأخيرا، ينوه أن الحرب في غزة تجاوزت حدود القطاع الجغرافي لتصبح أزمة نفسية وإنسانية تؤثر على ملايين الناس في الداخل والخارج. يحتاج العالم إلى تحرك جدي وفعّال لإنهاء هذه المأساة، فالأمل يتضاءل يوما بعد يوم، ومعه تزداد معاناة الناس على مختلف الجبهات. إنما بتكاتف الجهود الدولية والتوصل إلى حلول جذرية، يمكن تخفيف هذه المعاناة وإعادة الأمل إلى قلوب ملايين البشر الذين أنهكتهم الحرب.وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 36 ألفا و550 قتيلا، و82 ألفا و959 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وما يزال عدد من كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.