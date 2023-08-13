الأحد 13 آب 2023
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"من عصبيتي".. حينما تكون مبررا لأفعال مؤذية وسلوكيات عدوانية

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"من عصبيتي".. حينما تكون مبررا لأفعال مؤذية وسلوكيات عدوانية
عمان- يكاد يكون موقفا بسيطا، تزداد فيه حدة النقاش والحوار العنيف بين طرفين أو أكثر، لتتصدر بعد ذلك العصبية المؤذية من قبل شخص تصدر عنه أفعال قد لا تحمد عقباها وتفضي إلى إيذاء أحدهم. في حين يدافع آخر عنه ليقول: "اتركوه.. طبعه عصبي من يوم يومه".اضافة اعلان
تلك العبارة التي قد يجد فيها البعض، مبرراً لأفعال أفراد غالباً ما تكون مؤذية وغير مشروعة، بأن الذي أقدم على هذا الأمر، "قلبه طيب لكنه عصبي"، ولكن يعتبر كثيرون، أن هذا الأمر غير وارد في قانون الحياة، ولا يجوز إيذاء شخص آخر بحجة العصبية وعدم تمالك النفس.
الكثير من المواقف التي قد يمر بها الإنسان، بل وآلاف المقاطع التي تبث عبر مواقع "السوشال ميديا" تظهر كيف يتطور حوار بسيط بين شخصين في الأماكن العامة، ومن ثم قد يصل إلى حد اعتداء أحدهما على الآخر، بأداة حادة أو سلاح ناري قد يصل إلى القتل في حوادث "موثقة".
مشاهدتها لأحد مقاطع الفيديو التي توثق إقدام شخص على قتل آخر بلمح البصر، بعد أن دار بينهما حوار لا يتجاوز دقائق على "مكان اصطفاف السيارة"، خلق لدى رائدة عودة، خوف من تعرض أي من أبنائها أو أشقائها أو أي شخص في عائلتها لموقف مماثل، فهي تحاول أن تنصحهم بأهمية الابتعاد عن كل ما يثير عصبية الآخرين من حولهم، وخاصة، إن بدت الأمور تسير في غير مسارها الصحيح، وقد تصل إلى حد الإيذاء.
ولكن هناك عائلات تعاني من هذا الأمر، ولديها ابن، أب، زوج، قد يكون شديد العصبية، ولا يمكن أن يكون للحوار معه طريقا، بل إن اول ما يدافع به عن نفسه هو العصبية الحادة والمؤذية في الوقت ذاته، الأمر الذي يفسره البعض بأنه جزء من أسلوب حياته للتمادي على الآخرين، وأحياناً خسارة البعض لحقوقهم جراء ابتعادهم عن أي شخص عصبي.
ولكن ما يثير غضب وسام صلاح، هو أن الشخص العصبي المؤذي، يستغل طريقته في التعبير عن غضبه في إقصاء الآخرين، بل وأنه يستغل هذا الأمر في الأشخاص الذين لا يستطيعون المواجهه والدفاع عن أنفسهم، وما يزيد الأمر سوءا، هو التبرير بأنه "شخص عصبي"، وبأنها صفة عادية وليست "عيبا تربويا"، أو أنها وراثة "مش بإيده".
دراسات عالمية منشورة، تطرقت إلى ظاهرة أو سلوك "العصبية المؤذية والمفرطة"، بأنها "رد فعل فطري ومفيد في بعض الحالات التي يتعرض الشخص فيها للتهديد أو الأذى، ولكن العصبية الزائدة وغير المبررة وغير المسيطر عليها، تعد مشكلة ذات تأثير سلبي على الصحة الجسدية والعقلية كما قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية والمهنية.
هل هي "موروثة أم مكتسبة" تربوي من العائلة والمحيط. يقول الاختصاصي والمدرب التربوي الدكتور عايش النوايسة: "إن أغلب الدراسات التي أجريت اتفقت على أن السلوك العصبي لدى الأشخاص ناتج عن عوامل وراثية بنسبة عالية وعوامل اقتصادية واجتماعية مرتبطة بطبيعة الحياة اليومية للأشخاص".
ومما لا شك فيه، أن البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد يتحكم بهذا السلوك بشكل كبير، كما يقول النوايسة، ففي البيئات الإيجابية والتي تتوافر فيها متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المناسبة يكون الأثر خفيفا للشخص العصبي عنها في البيئات السلبية، والتي تتضمن ضغوطا نفسية واجتماعية واقتصادية وكل ما يتعلق بممارسات الحياة اليومية.
ووفق النويسة، فإن العصبية تتمثل بالغضب، وهو نوع من أنواع المشاعر الأساسية كالحب والكره والفرح عند الإنسان، وهو شعور يعرفه كل إنسان، ويحدث عندما يشعر بأن أحدهم يعيق أو يعترض تحقيق أهدافه، أو عندما يشعر أن هناك من يهدد له قيمة معينة، وهي حالة انفعالية داخلية يعيشها الإنسان، وقد تظل هذه الحالة داخلية أو تتحول إلى سلوك، وعندئذ تصبح عادة عدائية.
ووفق الإختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، فإن كل سلوك هو مكتسب والإنسان لا يولد بصفات سلوكية ثابتة، بل يولد الطفل "صفحة بيضاء"، وكل الأشياء النفسية والسلوكية هي أشياء مكتسبة لا علاقه لها بشكل مباشر بالوراثه ولا بالجينات، وبالتالي العصبية: هي حاله تتولد من البيئة.
ويتكون ذلك من عاملين أساسين هما "البيئة المجتمعية والبيئة الأسرية"، وإذا كان الأب عصبيا، ونموذجا وقدوة للطفل أثناء التنشئة، فمن الطبيعي أن يكتسب ذلك من والده "اكتسابا وليس وراثة".
كما يبين مطارنة، أن السلوك كله مكتسب بالتعلم، والدليل على ذلك، أن كل المدربين والمختصين يعتمدون على تعديل السلوك في التنمية الأسرية وبناء الشخصية على الجانب المكتسب، وأننا نستطيع أن نعدل بعض ما اكتسبه الإنسان من مراحل حياته، وتحويله من سلوك يعرقل حياته، إلى سلوك إيجابي، عن طريق تعديله، لذلك يجب على الأسرة أن تكون حريصة عندما يقدم أحد أبنائها على الارتباط والتعرف على طباع الفرد السلوكية، لما لها من تاثير على حياة الأسرة فيما بعد.
وهنا، يوضح النوايسة، أن الغضب وأشكال التعبير عنه متطابقة تقريبا بين شعوب الأرض كافة، ولهذا يعتبر انفعال الغضب من الحالات الوجدانية والمشاعر الإنسانية التي تعطي للحياة قيمتها، ولكن يعد الغضب من المشكلات الانفعالية التي تم الحديث عنها في الآونة الأخيرة، بوصفه مشكلة أساسية في حياة الإنسان في مختلف جوانبها، والانفعالات تتضمن مكونات تقوم على إدراك الفرد ووعيه ومعرفته للموقف المثير للانفعال، ويؤكد المنظور البيولوجي، على ردود الفعل الفسيولوجية. ومن ناحية أخرى، تفسر الانفعالات باعتبارها أبنية اجتماعية.
مطارنة كذلك، يحذر من أن كل ما يقوم به الوالدان هو سلوكات يلتقطها الطفل مباشرة، ويقوم بتخزينها في عقله، وتصبح أفكارا ومبادئ لديه، ومنها يصبح "سلوكا مكتسبا وضمن شخصية الفرد"، وبالتالي يجب على الأسرة، أن تصنع بيئة مناسبة لنشأة الطفل وبناء علاقاته وبناء شخصيته، بشكل جيد ضمن "نماذج تربوية"، محذرا من أن تكون العصبية هي السلوك التربوي الحاضر، حتى لا يعتقد الطفل أنها هي الطريقة الوحيدة لحل المشاكل لديه على المدى البعيد.
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