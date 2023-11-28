من فوق أنقاض البيوت.. الغزيون يتسلحون بالإرادة لـ"إعادة الإعمار"

منى أبو حمور

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"جيت اليوم أبكي على الأطلال.. فكرت ألاقي اشي أسحبه من الأغراض اللي تحت الركام، منك العوض وعليك العوض وحسبنا الله.. أنت نعم الوكيل"، بهذه الكلمات عبرت مسنة غزية والدموع تملأ عينيها، عن حال منزلها الذي استهدفته صواريخ الاحتلال الصهيوني.وتتابع بحرقة "ايش عملنا فيكم، إيش عملنالهم الصهاينة، دمار شامل لا تصلح للحياة".هذه المسنة من الغزيين الذين بدأوا يتنفسون الصعداء بعد حرب دامية تجاوزت الـ50 يوما، شهدوا خلالها ويلات القصف العدواني الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني، فرحين باستراحة محارب لعلهم يستطيعون بها تضميد جراحهم، والبحث عمن تبقى من أفراد عائلاتهم، في حين وجدها آخرون فرصة لدفن أحبائهم.لملم عشرات النازحين الغزيين عائلاتهم متوجهين نحو الشمال، فرحين بالعودة إلى منازلهم وأماكن سكنهم لعلهم يستصلحون ما تبقى منها، ويتمكنون من البقاء فيها أو العثور على بعض ممن فقدوه من أقاربهم، لكن خيبة الأمل كانت أكبر وأقسى.كشفت أيام الهدنة الخسائر الكبيرة التي تكبدها الغزيون الذين فقدوا منازلهم وعائلاتهم ومدارسهم حتى المستشفيات، حالة من الدمار الكبير، خلفتها حرب الإبادة التي قام بها العدو الصهيوني الذي حول غزة إلى مدينة منكوبة جعلت مئات العائلات بلا مأوى.وبأنفاس حارة ودموع تملأ وجه امرأة غزية بعد عودتها إلى بيتها الذي أصبح رمادا، تقول: "يا حارتي الحلوة.. كان ينضرب فيها المثل حارتنا.. كانت أنظف حارة"، فلم تكن تتوقع حالة الدمار والخراب الكبيرة التي طالت المربع السكني الذي تقطن به.وتقول والألم يعتصر قلبها "توقعت الأسوأ ولكن ليس كذلك"، مجيبة عن سؤال أحد المراسلين: ماذا يعني لك بيتك، قائلة إنه وطنها.. بلدها، متابعة أن قوات الاحتلال الصهيوني جعلتها بلا بيت ولا وطن.لم يطل الدمار البيوت والأثاث فقط، وإنما أيضا "الذكريات الحلوة، فالبيت ليس حجارة فقط، وإنما مشاعر حزن على شهيد وفرحة بزواج ابن والكثير من التفاصيل".ليست المرة الأولى التي يقصف بيتها، ففي العام 2014 سقط سقف البيت وانهارت أجزاء من الجدران، ورغم ذلك قامت بترميمه واستصلاحه والبقاء فيه، وها هي اليوم رغم مسحه عن وجه الأرض أيضا، ستصلحه من جديد وتسكن فيه.التقط الغزيون في الساعات الأولى من الإعلان عن الهدنة الإنسانية أنفاسهم، فأول ما كانوا يتوقون له هو انتشال أحبائهم من تحت الركام وتفقد مصير أقاربهم، في حين توجه آخرون لرؤية حجم الخسائر التي خلفتها الحرب.أسواق مدمرة وبنى تحتية شبه معدومة، لا ماء ولا كهرباء وحجم الدمار كبير جدا لم يتوقعه أحد، ففي الوقت الذي تحاصر فيه دبابات الاحتلال الصهيوني مخيم جباليا، أصر الغزي أبو حجر الذهاب إلى ما تبقى من منزله والبحث عن طفليه أيهم (7 أعوام)، وسامر (12 عاماً).ووفقاً لإحصائيات حكومية رسمية في غزة، فإن هناك نحو 6500 مفقود، إما تحت الأنقاض أو جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال نقلهم إلى أي مستشفيات."الله يعين الناس بيوت مهدمة بالكامل وأخرى فقدت نصف غرفها.. مساجد أصبحت ركاما وأحياء مسحت بالكامل ومنذ بدء الهدنة.. وأنا حامل الكريك وبشيل الركام بدور على الشهداء"، هذا ما قاله أحد الغزيين وهو حال جميعهم، الذين يتمنون أن ينهوا مهامهم المؤلمة قبل انتهاء مهلة الهدنة، لعلهم يتمكنون من الوصول إلى أقاربهم، وإكرام موتاهم بالدفن، والوصول إلى ما تبقى من منازلهم لعلهم يظفرون بأي شيء.ومن بين الأنقاض، سارعت طفلة غزية للبحث عن أقلامها وعلبة ألوانها، تلملم ما تبقى من قرطاسيتها، لعلها تكون مستعدة للعودة إلى المدارس، في حين لم يجد أحد سكان مخيم جباليا بين الأنقاض سوى "الشيشة"، التي اعتبرها "ساخرا" أفضل ما بقي.الخبير النفسي الدكتور موسى مطارنة، يشير بدوره إلى أنه في بداية الحدث عادة تكون الأولوية في النجاة، فالحالة الأولى لصدمة القصف بالنسبة للغزيين جعلتهم في حالة من عدم الوعي، وكانت أولى أولوياتهم هي النجاة بأنفسهم.نزوح الغزيين، بحسب مطارنة، عن بيوتهم إلى المناطق الأكثر أمنا من أماكن القصف، بحسب ادعاءات الاحتلال الصهيوني، لم تمنحهم الراحة والسكينة، وإنما بقي فكرهم وذهنهم مشغولين ببيوتهم وأهاليهم وحتى موتاهم الذين بقوا وراءهم، يعزيهم أمل العودة وانتظار الإعلان عن وقف إطلاق النار، وهذا كان يمنحهم الراحة والاستقرار النفسي.العودة وهم في حالة استيعاب الحدث وإدراك حجم الكارثة التي حلت على المكان الذي يمتلئ بالذكريات والممتلكات، بالتأكيد تكون ردة فعلهم النفسية في حالة من الصدمة؛ لضياع التاريخ العائلي وكل ما يمتلكون، وفق مطارنة.ويقول "الحدث في غزة مختلف وله رؤية أخرى"، فالعقيدة والمبدأ بداخل الغزيين يجعلانهم يواجهون كل هذه الخسائر، بإيمان أن الوطن يستحق كل ذلك وأكثر.ما يميز الغزيين، بحسب مطارنة، رغم كل هذه الخسائر الكبيرة وخيبات الأمل التي كشفتها الهدنة، الصلابة النفسية لديهم والقوة والقدرة على مواجهة الموقف، فهم أصيبوا وظلموا، ولكن حب الوطن وإيمانهم بالجهاد يجعلان لديهم نوعا من التوازن النفسي.ويكمل "لعل الأثر النفسي الأكبر لهذه الخسائر يكون على الأطفال الذين فقدوا ألعابهم وملابسهم وغرفهم الخاصة، وكذلك كتبهم وأقلامهم وذكرياتهم في المكان، وهو ما يعرضهم لحالة من الصدمة والتجهم".ربما تعميم المشكلة يخفف الوطأة، بحسب مطارنة، فمصاب الغزيين واحد، وبالتالي سيكون إحساس الصدمة أقل قسوة لأنه نتيجة جهاد من أجل الوطن ودفاع عن الكرامة والعزة والعرض، ويجعل ما يقدم من تضحيات فداء للوطن، وفق مطارنة.ويشرح "تماما كما أكد عشرات الغزيين الذين وقفوا فوق أنقاض بيوتهم"، مؤكدين أنهم سيعيدون إعمارها مرة أخرى عبر فيديوهات مصورة، بأن منازلهم قصفت مرارا ورممت تكرارا، وسيبقى أهل غزة عصيين على الاحتلال الصهيوني.ويشير مطارنة، إلى أن الأثر النفسي الذي يصيب الإنسان من إبادة جماعية وعدوان غاشم وصهاينة ليس لديهم دين ولا أخلاق ولا ضمير، ولد داخل الغزيين حالة من النقمة وحالة من القهر والظلم من الثورة التي تعيش معهم ما بعد الأزمة التي ستعيش لمدة طويلة، وستجعل كل طفل في غزة ثائرا، لأن تلك الخسائر والذكريات المؤلمة لا يمكن أن تمحوها السنين ما لم تحرر الأرض.