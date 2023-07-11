الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

من قلب الغور الشمالي.. سيدة تجسد العطاء وتخفف متاعب ذوي طلبة التوجيهي (فيديو)

مخبوزات تحضرها أم هاني لأهالي الطلبة
مخبوزات تحضرها أم هاني لأهالي الطلبة

الغور الشمالي- منذ ساعات الصباح الباكر، تفتح الحاجة أم هاني الخشان أبواب منزلها وترحب بأهالي طالبات الثانوية العامة في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي. 

اضافة اعلان

 

 


قيام أم هاني ببادرة إنسانية، حيث توفر لأهالي الطالبات المياه الباردة لتلطف حرارة الجو، وتوزع القهوة والشاي، وبعض السندويتشات لتخفيف متاعب القدوم من أماكن بعيدة. وتتجلى في هذه المبادرة قيمة التعاون المجتمعي والإحساس بالآخرين، محاولة هذه السيدة أن تخفف العبء عن أهالي الطلبة.
تقول الحاجة أم هاني إنها اعتادت على هذا السلوك منذ ما يقارب عشر سنوات، بعد مشاهدتها للعديد من الأمهات والآباء وهم ينتظرون الأبناء تحت أشعة الشمس الحارقة، وتحديدا في لواء الغور الشمالي وهو واحد من أكثر المناطق حرارة. حيث تصل درجة الحرارة في اللواء إلى حوالي 44 درجة مئوية.
وتشير إلى أن ذلك المشهد اليومي بانتظار الآباء تحت أشعة الشمس الحارقة، أزعجها وشعرت بالمتاعب والمشقة للأهالي حينما يوصلون أولادهم لتأدية الامتحان في هذه المنطقة، فقررت أن تفتح منزلها ومنازل أبنائها لذوي الطلبة وعرضت عليهم ذلك، حيث لقيت فكرتها استحسانا من زوجها وأبنائها الذين قاموا بتأييد الفكرة وتنفيذها.
أم هاني أم لـ 6 شباب و9 فتيات، حرصت في تربيتها لهم أن تحثهم على عمل الخير ومساعدة الآخرين، والتخفيف من أعباء عائلات.
جعلت هذه السيدة من منزلها ومنزل أبنائها أشبه بالوقف لوجه الله تعالى، إذ تقوم على خدمة الأمهات منذ دخول بناتهن القاعة لحين الخروج، والتخفيف عنهن، واستغلال الوقت بالأدعية والأحاديث النبوية والموعظة.
في كل عام ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامه، تذهب أم هاني للتسوق وشراء ما تحتاجه من مونة بشكل أكبر من المعتاد والاستفادة من العروض في الأسواق، من مياه وبقوليات وأرز وطحين، وتبحث عن أفضل أنواع التمور التي تقوم بتخزينها، لكي تقدم واجب الضيافة للمتواجدين من الأهالي.
كما تتباحث مع عائلتها عن أفضل الأطعمة والمأكولات التي يمكن أن تقدمها وخصوصا أن ذوي الطالبات يأتون من مناطق جدا بعيدا بعد أن تقلصت أعداد قاعات الثانوية العامة واقتصرت على عدة مناطق رئيسية فقط مثل المشارع والشونة الشمالية ووادي الريان. ولا تنسى الأكياس المخصصة والأواني التي تحفظ الطعام لتستغلها في التخزين بعد الانتهاء من الوجبة وحفظ الزائد منها لليوم التالي، خوفا من تلف الطعام.
وقبل وصول الأهالي، تقوم أم هاني بالعجن والخبز في الفرن التقليدي القديم، ليكون الخبز ساخنا تقدمه لضيوفها من الأهالي مع الشاي، وهنا تبدأ الأحاديث ليمر الوقت سريعا لحين خروج الطلبة من قاعة الامتحان.
فرحة تعيشها الطالبة منى أبو نعاج في كل امتحان عند مرافقة والدتها والاطمئنان عليها بأنها في مكان قريب، ما يعطيها شعورا بالاستقرار النفسي، إذ تؤكد في حديثها إلى أن تلك المبادرة خففت عن الطالبات الكثير من الضغط النفسي الذي يرافقهن في كل امتحان، وانهن بقرب ذويهن ولا يبعدن عنهم سوى أمتار قليلة.
وتؤكد إلى أنها وزميلاتها ينتظرن لحين بدء وقت عقد الامتحان في منزل الحاجة أم هاني، إذ يمضي الوقت وهي تدعو لهن وتحثهن على العزم والإصرار والشجاعة وعدم الاستسلام لأي عارض متوقع من الأسئلة الوزارية.
وتقول ابنة أم هاني أنها تعلمت حب الخير من والديها، فهما قدوتها في الحياة، إذ يحرصان دائما على إمدادها بكل الفرص التي من شأنها أن تقربها من أكثر الأشخاص احتياجا، ورغبتهما في غرس روح المبادرة لديها، وتمكينها من أن تكون على قدر المسؤولية تشعر بوجع ومتاعب الآخرين وتحاول بكل قوتها مساعدتهم ومشاركتهم ما يزيد من الترابط المجتمعي. 
وتبين أن عمل الخير يقرب الناس من بعضهم البعض، مؤكدة أن المبادرات الإنسانية مهمة وان كانت بسيطة إلا أنها السبب في "سعادتنا وسعادة غيرنا". 
ووفق قولها، فإن التطوع سلوك يزرع في نفوس الأطفال الإيجابية والشعور بالمسؤولية، واهتمام الآباء والأمهات بتنميتها عند أبنائهم منذ الصغر يجعلهم أكثر إنسانية ويبعدهم في المقابل عن الأنانية والاستهانة باحتياج الآخر.
يبقى منزل أم هاني نقطة توقف ومساحة فيها الكثير من المشاعر الإنسانية وتبث في نفوس ضيوفها الراحة والاطمئنان وتبعد عنهم أجواء التوتر بابتسامتها الدائمة التي لا تغيب، فأملها الوحيد أن تبقى مجتمعاتنا متعاونة ومتعاطفة مع الآخرين في كل الأوقات.

1688900349675272900

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان للفنون يعلن عن فناني الدورة السابعة 09 تموز 2023

1688898444115195100

افتتاح مهرجان صيف الملتقى الثقافي للمكفوفين 09 تموز 2023

1688898444145195300

"الكفيل المالي".. توقف المدين عن السداد يقود لمنازعات وقطيعة اجتماعية 09 تموز 2023

كشف طريقة لزيادة التركيز

كشف طريقة لزيادة التركيز 09 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حاضنة أعمال إنجاز تهيئ شركات ناشئة لتقديم أفكارها أمام مستثمرين

حاضنة أعمال إنجاز تهيئ شركات ناشئة لتقديم أفكارها أمام مستثمرين

منذ3 ساعة
جانب من لوحات الفنانة لما عازر- (من المصدر)

قضايا المرأة في معرض فني للتشكيلية عازر

منذ3 ساعة
جانب من انطلاق عروض مسرح الرحالة برعاية وزيرة الثقافة- (من المصدر)

انطلاق عروض مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة

منذ3 ساعة
3 أعراض ناتجة عن آثار الحرارة قد تكون إشارات لحالات صحية مقلقة

3 أعراض ناتجة عن آثار الحرارة قد تكون إشارات لحالات صحية مقلقة

منذ5 ساعة
جانب من إطلاق الحملة الإعلامية التوعوية- (من المصدر)

"حياتك قرارك.. فكر باختيارك" حملة توعوية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية

10 تموز 2023
تسوق -تموين-(وكالات)

مواد غذائية يمكنك تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.. تعرف عليها

10 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ3 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 