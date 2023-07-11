من قلب الغور الشمالي.. سيدة تجسد العطاء وتخفف متاعب ذوي طلبة التوجيهي (فيديو)

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- منذ ساعات الصباح الباكر، تفتح الحاجة أم هاني الخشان أبواب منزلها وترحب بأهالي طالبات الثانوية العامة في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي.

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قيام أم هاني ببادرة إنسانية، حيث توفر لأهالي الطالبات المياه الباردة لتلطف حرارة الجو، وتوزع القهوة والشاي، وبعض السندويتشات لتخفيف متاعب القدوم من أماكن بعيدة. وتتجلى في هذه المبادرة قيمة التعاون المجتمعي والإحساس بالآخرين، محاولة هذه السيدة أن تخفف العبء عن أهالي الطلبة.

تقول الحاجة أم هاني إنها اعتادت على هذا السلوك منذ ما يقارب عشر سنوات، بعد مشاهدتها للعديد من الأمهات والآباء وهم ينتظرون الأبناء تحت أشعة الشمس الحارقة، وتحديدا في لواء الغور الشمالي وهو واحد من أكثر المناطق حرارة. حيث تصل درجة الحرارة في اللواء إلى حوالي 44 درجة مئوية.

وتشير إلى أن ذلك المشهد اليومي بانتظار الآباء تحت أشعة الشمس الحارقة، أزعجها وشعرت بالمتاعب والمشقة للأهالي حينما يوصلون أولادهم لتأدية الامتحان في هذه المنطقة، فقررت أن تفتح منزلها ومنازل أبنائها لذوي الطلبة وعرضت عليهم ذلك، حيث لقيت فكرتها استحسانا من زوجها وأبنائها الذين قاموا بتأييد الفكرة وتنفيذها.

أم هاني أم لـ 6 شباب و9 فتيات، حرصت في تربيتها لهم أن تحثهم على عمل الخير ومساعدة الآخرين، والتخفيف من أعباء عائلات.

جعلت هذه السيدة من منزلها ومنزل أبنائها أشبه بالوقف لوجه الله تعالى، إذ تقوم على خدمة الأمهات منذ دخول بناتهن القاعة لحين الخروج، والتخفيف عنهن، واستغلال الوقت بالأدعية والأحاديث النبوية والموعظة.

في كل عام ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامه، تذهب أم هاني للتسوق وشراء ما تحتاجه من مونة بشكل أكبر من المعتاد والاستفادة من العروض في الأسواق، من مياه وبقوليات وأرز وطحين، وتبحث عن أفضل أنواع التمور التي تقوم بتخزينها، لكي تقدم واجب الضيافة للمتواجدين من الأهالي.

كما تتباحث مع عائلتها عن أفضل الأطعمة والمأكولات التي يمكن أن تقدمها وخصوصا أن ذوي الطالبات يأتون من مناطق جدا بعيدا بعد أن تقلصت أعداد قاعات الثانوية العامة واقتصرت على عدة مناطق رئيسية فقط مثل المشارع والشونة الشمالية ووادي الريان. ولا تنسى الأكياس المخصصة والأواني التي تحفظ الطعام لتستغلها في التخزين بعد الانتهاء من الوجبة وحفظ الزائد منها لليوم التالي، خوفا من تلف الطعام.

وقبل وصول الأهالي، تقوم أم هاني بالعجن والخبز في الفرن التقليدي القديم، ليكون الخبز ساخنا تقدمه لضيوفها من الأهالي مع الشاي، وهنا تبدأ الأحاديث ليمر الوقت سريعا لحين خروج الطلبة من قاعة الامتحان.

فرحة تعيشها الطالبة منى أبو نعاج في كل امتحان عند مرافقة والدتها والاطمئنان عليها بأنها في مكان قريب، ما يعطيها شعورا بالاستقرار النفسي، إذ تؤكد في حديثها إلى أن تلك المبادرة خففت عن الطالبات الكثير من الضغط النفسي الذي يرافقهن في كل امتحان، وانهن بقرب ذويهن ولا يبعدن عنهم سوى أمتار قليلة.

وتؤكد إلى أنها وزميلاتها ينتظرن لحين بدء وقت عقد الامتحان في منزل الحاجة أم هاني، إذ يمضي الوقت وهي تدعو لهن وتحثهن على العزم والإصرار والشجاعة وعدم الاستسلام لأي عارض متوقع من الأسئلة الوزارية.

وتقول ابنة أم هاني أنها تعلمت حب الخير من والديها، فهما قدوتها في الحياة، إذ يحرصان دائما على إمدادها بكل الفرص التي من شأنها أن تقربها من أكثر الأشخاص احتياجا، ورغبتهما في غرس روح المبادرة لديها، وتمكينها من أن تكون على قدر المسؤولية تشعر بوجع ومتاعب الآخرين وتحاول بكل قوتها مساعدتهم ومشاركتهم ما يزيد من الترابط المجتمعي.

وتبين أن عمل الخير يقرب الناس من بعضهم البعض، مؤكدة أن المبادرات الإنسانية مهمة وان كانت بسيطة إلا أنها السبب في "سعادتنا وسعادة غيرنا".

ووفق قولها، فإن التطوع سلوك يزرع في نفوس الأطفال الإيجابية والشعور بالمسؤولية، واهتمام الآباء والأمهات بتنميتها عند أبنائهم منذ الصغر يجعلهم أكثر إنسانية ويبعدهم في المقابل عن الأنانية والاستهانة باحتياج الآخر.

يبقى منزل أم هاني نقطة توقف ومساحة فيها الكثير من المشاعر الإنسانية وتبث في نفوس ضيوفها الراحة والاطمئنان وتبعد عنهم أجواء التوتر بابتسامتها الدائمة التي لا تغيب، فأملها الوحيد أن تبقى مجتمعاتنا متعاونة ومتعاطفة مع الآخرين في كل الأوقات.