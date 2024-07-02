من وراء قناع الغضب.. الكلمات المؤذية تحفر "ندوبا" لا تشفى

منى أبو حمور

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عمان- تستهل خولة خليلي حديثها بكلمات الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ما أضمر أحد شيئًا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه"، لتؤكد من خلالها أن ما يصدر عن الإنسان في لحظات الغضب ليس سوى انعكاس لمشاعره الدفينة التي تنتظر الفرصة المناسبة للظهور.تقول خليلي: "قد نخطئ أحيانًا حينما نعتقد أن الكلمات التي تخرج في لحظات الغضب لا تنبع من القلب وليست مقصودة، لأننا ندرك لاحقا أثرها الدائم على نفوس الآخرين". فالكلام الجارح يمثل انعكاسا للمشاعر المخفية تجاه الآخرين، لا تظهر في أوقات السعادة والاتفاق، لكنها تنفجر كالبركان عند أدنى خلاف.ويتفق أحمد عبدالرحيم مع خليلي بأن الكلمة التي تخرج في لحظة الغضب تشبه الرصاصة التي لا يمكن استرجاعها، فلا يمحى أثر الكلمة الجارحة، مضيفا أن خيبات الأمل التي يشعر بها الشخص عندما يسمع كلاما قاسيا من الآخرين خلال نوبات الغضب تحدث ندوبا تحتاج لوقت طويل حتى تشفى، لكن الأكثر ألما هو أنك تفقد ثقتك بهذا الشخص وبكلامه الطيب ومواقفه الجيدة، لأنك في كل مرة تكون حذرا من غضبه، وبمرور الوقت تتعلم بأن "الكلمات المنطوقة في لحظات الغضب تستمر في الأذى طوال الحياة".أيمن، يرى أن لحظة الغضب هي الوقت المناسب لتقييم مكانتنا عند الآخرين، فعندما يسود الكلام الطيب في أوقات الهدوء، نعتقد أننا مميزون لدى الآخرين، لكن اختبار الزمن والأيام هو ما يكشف مكانتنا الحقيقية في قلوب الناس.أثر الكلام الجارح يدوم طويلاً ولا يمحوه مرور الزمن، حتى لو حاولنا تعويضه بكثرة المودة والرقي في التعامل. فالكلمة الصادقة التي تقال في لحظة غضب أو صراحة، قد تحدث جرحا لا ينسى.اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، يبين أن الكلمة أداة أساسية للتعبير والتفاهم والتأثير في حياتنا والتواصل مع الآخرين. ولذلك، يجب أن نولي اهتماما كبيرا باختيار كلماتنا بعناية والتحكم بها في جميع المواقف.ويلفت مطارنة إلى ضرورة انتقاء الكلمات عندما يريد الشخص إيصال رسالة للآخرين سواء منطوقة أو مكتوبة أو مرئية، والوعي بالكلمة، مبينا أن أخطر أثر للكلمة يكون في مراحل الطفولة أو عندما تأتيك الكلمة الجارحة من أشخاص تثق بهم كثيرا ويعنون لك الكثير ولهم مكانة مميزة في حياتك، فإنها تضرب الإنسان في عمقه ومشاعره وتجرح إحساسه.ويمتد أثر الكلام السيئ لفترات طويلة على الشخصية والسلوك الإنساني ويصبح لديه ردات فعل مختلفة تجاه الآخرين، ويقول مطارنة "الغضب بيت الشر"، والإنسان عليه أن يمسك نفسه عند الغضب ويستخدم استراتيجيات ضبط الذات، فالكلمة هي كلمة سواء في لحظات الغضب أو الفرح، لأنها تصيب الشخص عند النطق بها، وتولد لديه الشعور بالقهر.كما يشكل الكلام السيئ لدى الإنسان، بحسب مطارنة، عقدة في الأعماق ويمكن أن يؤثر على مسار حياته، ويشكل تحولا بشخصيته، لافتا الى أن الشخص في لحظات الغضب يطلق كلاما عشوائيا ويكون في الغالب قاسيا وجارحا وله انعكاسات كبيرة.وتتفق في ذلك اختصاصية علم الاجتماع الدكتورة فادية الإبراهيم، فهنالك من يؤذي الآخرين بأقواله وكلماته، ويترك جرحا يستغرق وقتا طويلا للشفاء وربما كلمات إهانة، استهزاء، إصدار أحكام، الشتم، النقد، وما إلى ذلك، ما يؤثر على مسار حياة الآخرين.وتلفت الإبراهيم إلى أن ثقافة انتقاء الكلمات نحتاج إليها في العلاقات الاجتماعية، فالكلمة الطيبة تسعد النفس والعقل وترضيهما، أما الكلمة الجارحة أو القاسية فتشعر الإنسان بالألم والحزن، ومن الصعب أحيانا التخلص من تبعاتها.الكلام السلبي بالعموم هو مفردات يتفوه بها الأشخاص في حالات الانفعال أو الغضب كنتيجة لبعض التصرفات الصادرة عن الطرف الآخر، وتعطي حكما سيئا عليه، وهذه الكلمات لا تمر على مسامعه بسهولة، بل تؤثر بشكل مبالغ على شخصيته وصورته الذاتية. فمن خلال التجارب، أثبت أن الكلام السلبي من أكثر مسببات الإحباط وقلة الثقة بالنفس وقلة تقدير الذات، وفق الإبراهيم.وتقول إن تأثير الكلام على تفكير الإنسان وسلوكه قوي، سواء في التوازن النفسي، العقلي أو الجسدي، فالكلمات الجارحة التي يتلقاها الشخص أثناء الغضب قد تسبب له الصداع، الأرق والتشنج في الرقبة والكتفين، وقد تسبب آلاما وتشنجات في المعدة.وللكلمات السيئة آثار اجتماعية ونفسية سلبية كبيرة، بحسب الإبراهيم، لافتة إلى أن استخدام الكلمات الجارحة أو القاسية لفترات طويلة وبشكل مستمر قد يدفع الضحية لإيذاء النفس أو محاولة الانتحار بسبب التنمر والكلام السلبي والمعايرة بالنقص وبأنه أقل من الآخرين، ويؤثر على ثقته بنفسه وعلى تكيفه، فيتسلل الشعور لدى الشخص بأنه كذلك فعلاً ويشعر بأنه لا قيمة لحياته، خصوصاً إذا كان يعاني من اضطرات نفسية.وتشدد الإبراهيم على أهمية انتقاء الكلمات ومراقبة السلوك اللفظي لأن له تأثيرا قويا على الآخرين، فإذا كان إيجابيا سيقود إلى أمور إيجابية تنعكس على الشخص، والعكس صحيح إذا كان سلبياً سيؤثر بشكل سلبي على الشخصية وعلى التوافق وعلى اندماج الشخص في مجتمعه وبيئته، وقد يصبح عرضة أكثر من غيره للإصابة بالاضطرابات التكيفية فيما بعد في حياته."وينبغي أن نتعامل مع هذه الكلمات بذكاء وأن نتجاوزها عن طريق تقييم المشاعر وتقييم الأشخاص، فنطرح على أنفسنا السؤال الآتي: هل فعلاً هذه الكلمات وهؤلاء الأشخاص يستحقون كل ردة الفعل الشعورية التي عشناها أم لا؟"، وفق الإبراهيم.وتنوه "علينا أن نغفر كلمات الأشخاص إن استطعنا، ثم ننسى الموقف بأكمله إذا لم يكن فيه ما يفيد وألا نلتفت للكلمات ونكمل حياتنا"، هذا الحل يوفر علينا طاقة شعورية سلبية كبيرة نحن بغنى عنها أو عن أن نعيشها.قد تفقد الكلمات الجارحة الشهية أو تزيد من رغبة تناول الطعام "النهم العصابي وعيش حالة من القلق والتوتر والآلام الجسدية والاضطراب النفسي والعزلة الاجتماعية أو عدم القدرة على ممارسة النشاط اليومي"، فتقلل من الإنتاجية والرغبة في ممارسة الأنشطة. أما تأثيرها العقلي، فهي تجعل الشخص في حالة من التفكير الدائم ويعيش الصراع والتفكير الزائد والمشتت لعدم قبوله أو رضاه عن هذه الكلمات.ومهما كانت الكلمات قوية ومزعجة، يجب تقوية الرغبة الحقيقية في التشافي منها وتجاوزها، وإعادة النظر بالأشخاص والمواقف، والتعلم من الأخطاء، لعدم الوقوع ضحايا مرة أخرى لكلمات جارحة أو قاسية.