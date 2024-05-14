الثلاثاء 14 أيار 2024
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مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول ينطلق بمشاركة دول عربية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
عمان - تقيم وزارة التربية والتعليم - إدارة النشاطات التربوية، مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول، خلال الفترة بين 19-23 أيار الحالي، على مسارح المركز الثقافي الملكي.اضافة اعلان
ويشارك في المهرجان الذي سينطلق برعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ست دول هي المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، العراق بالإضافة إلى الأردن، حيث تقدم كل دولة عرضا مسرحيا مدرسيا واحدا خلال المهرجان.
وشكلت الوزارة لجنة عليا للمهرجان برئاسة الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، وعضوية مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات ومدير إدارة العلاقات العامة والثقافية الدكتور زياد المومني ومديرة النشاطات الثقافية آرب الحناقطة ورئيسة قسم المسرح سناء دراوشة ومسؤول المهرجان واصف الدلالعة، إضافة إلى تشكيل لجنة تحكيم مكونة من الدكتور فراس الريموني من الأردن والدكتور عدنان سلوم من سورية والفنان علي عليان من الأردن والمخرج إيهاب زاهدة من فلسطين والفنانة رانيا فهد من الأردن، كما تم تشكيل لجان فنية وإدارية وتنفيذية وإعلامية ولجنة التقنيات.
ويشمل المهرجان فعاليات مختلفة بالإضافة إلى العروض المسرحية، منها مؤتمر مسرحي بعنوان "المسرح المدرسي وتأثيره التعليمي والتربوي"، بمشاركة الفنانة جوليت عواد من الأردن ولينا التل من الأردن والدكتور بشار عليوي من العراق وإدريس النبهاني من سلطنة عمان، إضافة الى ورشة مسرحية تدريبية يقدمها الدكتور محمد الجراح من الوفد القطري والمخرج اشرف عقل من قطر، بمساهمة فنية من النجم الفنان حسين طبيشات والنجمة الفنانة ناريمان عبد الكريم ومقدمي الحفل والإعلامية رانيا شلبي والمخرج إدريس الجراح ومن قسم المسرح والموسيقى الدكتورة وفاء طبيشات.
ويشمل المهرجان أيضا رحلة سياحية للوفود المشاركة إلى مدينة جرش الأثرية ومخيم الأميرة بسمة الكشفي في دبين.
وفي ختام المهرجان سيتم الإعلان عن النتائج من لجنة التحكيم، وهي "جائزة أفضل عرض مسرحي، جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل نص مسرحي، جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة، جائزة أفضل سنوغرافيا، جائزة أفضل موسيقى مسرحية وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.-(بترا)
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