مهرجان عمان السينمائي الدولي– أول فيلم.. يفتتح عروضه غدا بـ"أسبوع غزاوي"

إسراء الردايدة

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عمان- قصص تنتظر الجمهور ليسمع ويرى تفاصيل مشاهدها، وسط سحر وأضواء وكاميرات، ستكون متاحة لمحبي الأفلام والسينما في الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي-أول فيلم، والتي تنطلق غدا الثلاثاء بمشاركة 56 فيلما من 19 دولة.باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، تنطلق الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي بعنوان "أول فيلم". يفتتح المهرجان بفيلم فلسطيني مميز بعنوان "أسبوع غزاوي" للمخرج باسل خليل. هذه الدورة مليئة بمجموعة استثنائية من الأفلام المختارة التي ستعرض خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس 2023. وتمتاز الدورة الرابعة ببرنامج متنوع وغني من العروض، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمحترفين في صناعة السينما من مخرجين وممثلين ومنتجين دوليين.تحمل الدورة الرابعة من المهرجان 56 فيلما، جميعها تم إصدارها في عامي 2022 و2023. تشمل هذه الأفلام أعمالا روائية ووثائقية طويلة من مختلف الدول العربية والدول العالمية، بالإضافة إلى أفلام قصيرة عربية تمثل تسع عشرة دولة.جميع هذه الأفلام ستعرض لأول مرة في الأردن، حيث تشمل 11 فيلما منها عروض عربية أولى، وخمسة أفلام ستعرض لأول مرة على مستوى عالمي. تم اختيار هذه المجموعة المتميزة من الأفلام بعناية فائقة من بين المئات من الطلبات، بهدف تقديم تجربة سينمائية استثنائية مدعومة بجلسات نقاش تفاعلية مع الجمهور ومخرجي الأفلام وضيوف المهرجان.ثيمة المهرجان التي تحمل شعار "حكايات وبدايات"، يدعم المواهب المحلية والعربية الناشئة، ويوفر لهم منصة لعرض أفلامهم الأولى فضلا عن توفير منصة دعم للمشاريع التي لم تكتمل من خلال "أيام عمان لصناع الأفلام".هذا العام تتوزع العروض في مناطق مختلفة بين سينما تاج وسينما الرينبو وسينما السيارات في منطقة العبدلي ومسرح الهيئة الملكية للأفلام، بحضور أكثر من 110 ضيوف من مختلف أرجاء العالم.يوفر "عمان السينمائي" مساحة للجمهور لاكتشاف جمالية سينمائية وسردية متنوعة، منتقاة وتتنافس على جائزة السوسنة السوداء في أقسامها التنافسية الأربعة، ثلاثة منها تمنحها لجان التحكيم لفئات تشمل؛ أفضل فيلم عربي روائي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي قصير (18 فيلما) بالإضافة إلى جائزة الجمهور المخصصة لقسم "الأفلام غير العربية" (ثمانية أفلام). فضلا عن إضافة جائزة جديدة تمنح للأفلام العربية الوثائقية الطويلة التي تتنافس على جائزة فيبريسكي.ويضم المهرجان للعام الثالث على التوالي قسم "موعد من السينما الفرنسية العربية"، حيث سيعرض 7 أفلام طويلة عربية وذات إنتاج فرنسي مشترك، فيما تتوزع العروض داخل العاصمة عمان وعدة محافظات منها العقبة، إربد، البلقاء والزرقاء.عروض قصيرة منوعةأفلام قصيرة درامية تتنافس تحث ثيمات مختلفة منها؛ "أحلام فتية" و"عنها" و "رحلة"، والتي تعكس تقديم تيمة "أحلام فتية"، حيث الشخصيات فيها تسافر في رحلة وتخوض مغامرات اكتشاف الذات وتعكس الثبات والرغبة، فضلا عن قوة التجارب الأنثوية من خلال الروابط والعقبات التي تواجهها النساء وكلها تصب في سحر السينما وأول فيلم.السينما الأردنية.. نشاط لافت ومستقبل واعد6 أفلام أردنية تشارك في المهرجان، منها اثنان سيعرضان ضمن إضاءة على الأفلام الأردنية القصيرة وهما: "دعوة من الخلا للبحر" للمخرج مراد أبو عيشة و"كروكا" لسامر البطيخي. أما كل من الأفلام التالية فهي تنافس ضمن مسابقة الأفلام العربية القصيرة وتضم "دينار" لمعاوية العمري، "الزيارة" لعلي السعدي، "عبد" لعبد السلام الحاج، "ترويدة" لموني أبو سمرا."أسبوع غزاوي"وسيكون افتتاح المهرجان بالفيلم الفلسطيني "أسبوع غزاوي"، للمخرج باسل خليل، ويدور حول انتشار وباء وسط الكيان المحتل الإسرائيلي، ما يجعل من قطاع غزة ملاذا آمنا منه. ويقبل وليد بعمل يدر عليه المال بسرعة من خلال تهريب رجل بريطاني إلى خارج البلاد، لكن ذلك يوقعه في العديد من المشاكل.وتحمل الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي مجموعة مميزة من الأفلام الروائية والوثائقية، تعكس تنوع وغنى السينما العربية والدولية. ويمثل هذا المهرجان منصة مثالية لتبادل الخبرات والنقاشات السينمائية بين صناع الأفلام والجمهور، وتقديم أعمال مبدعة تستحق الإشادة والتقدير.