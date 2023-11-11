مهمة خطيرة وواجب مقدس.. تغطية الحرب من زاوية المصور الصحفي

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مع دخول حرب الاحتلال على غزة أسبوعها السادس، يتزايد الاهتمام والنقاش حول دور المصورين الصحفيين- ولا سيما في زمن الحرب- في توثيق وكتابة حياة الناس بالصورة التي تقتنص تفاصيل اللحظة وتكون المشهد من زوايا مختلفة لتكون أشبه بقصيدة مصورة.يحفظ المصور الأحداث المهمة في سجل تاريخي فوتوغرافي، وينقل وقائع الحرب الأكثر صعوبة وقسوة لجمهور واسع، ويرفع الحساسية الإنسانية للأحداث، مما يشجع على الدعم الإنساني، ويسهم في توجيه الرأي العام والتأثير على صناع القرار وتحقيق العدالة، ولا سيما، أن الصور قد تستخدم في محاكم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتساعد على محاسبة المتورطين ولو بعد حين.تهديدات لمصوري غزةلكن هذه "المهمة المقدسة"، لا تأتي من دون ثمن باهظ، سواء على مستوى السلامة الشخصية للمصور الصحفي الذي يتعرض للتهديدات، أو السلامة النفسية، ويتبوأ المصورون صدارة القائمة التي تعدها منظمة "مراسلون بلا حدود" سنويا للصحفيين الذين يقتلون خلال أداء مهامهم، نظرا لطبيعة عملهم التي تجبرهم على الاقتراب قدر الإمكان من مكان الحدث لأخذ الصورة بأدق تفاصيلها الممكنة. وفي حرب الاحتلال على غزة، يضاف لمعاناة المصور فصل جديد من المخاطر يتمثل في التهديدات التي تستهدفهم، إذ نشر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منشورا تحريضيا -على منصة "إكس" أول أمس، على المصورين الصحفيين الذين وثقوا هجوم يوم 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.وكتب داني دانون السفير السابق لدى الأمم المتحدة والنائب البارز حاليا عن حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، على صفحته بمنصة "إكس" أن جهاز الأمن الداخلي أعلن أنه سيقضي على كل المشاركين في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأضاف أن "المصورين الصحفيين الذين شاركوا في تسجيل الهجوم ستتم إضافتهم إلى القائمة". وبالمقابل نفت وسائل إعلام دولية كبرى بشدة الاتهامات الموجهة إلى مصورين صحفيين تابعين لها في قطاع غزة بأنهم كانوا على علم مسبق بهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وجاء النفي في بيانات منفصلة أصدرتها كل من صحيفة نيويورك تايمز ومحطة "سي إن إن" الأميركيتين، إضافة إلى وكالات أسوشيتد برس ورويترز وفرانس برس. واعتبرت نيويورك تايمز أن الاتهامات في حق أحد المصورين الصحفيين المتعاونين معها "غير صحيحة ومشينة"، واتهمت الموقع، الذي يقف وراءها بأنه يقوم بتهور "بتعريض حياة صحفيينا على الأرض في وغزة للخطر".تغطية الحرب واجب مقدسوفي أوروبا، وبالتزامن مع تلك التهديدات، قال المصور المخضرم ستيف ماكوري: "إن تغطية الحرب صارت خطيرة بشكل متزايد على الصحفيين، لكنها تظل "واجبا مقدسا".وقال المصور البالغ 73 عاما والذي عمل في أنحاء آسيا وخارجها وكان مؤخرا في مهمة في أوكرانيا: "لقد تغيرت مهنة المصور خلال الحرب بشكل كبير.. أصبحت أكثر خطورة بكثير". وتابع ماكوري: "في الماضي كانوا يحظون باحترام وبحماية أكبر". وأضاف، "الآن قد يستهدفونك فعليا لأنهم يعلمون أنهم سيحصلون على نوع من الدعاية لاعتقال أو قتل صحفي".-(الجزيرة نت)