"نادي الكتاب إربد" يحتفي بديوان الشاعرة مها العتوم "امرأة الوقت"

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إربد-الغد- أقام نادي الكتاب/ إربد، ندوة حول ديوان الدكتورة والشاعرة مها العتوم الجديد "امرأة الوقت"، وصدر عن دار التكوين للنشر والتوزيع 2024، ضمن سلسلة "إشراقات" التي يشرف عليها ويقدمها الشاعر أدونيس.الندوة التي أقيمت في مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، بالتعاون بين مديرية ثقافة إربد برئاسة الدكتور والناقد سلطان الزغول، وأدارتها هادية السرحان، قدمت فيها نبذة عن الشاعرة العتوم والكتاب، وقدمت كذلك الدكتورة رؤى حوامدة قراءة في الديوانً.وبحضور جمهور متذوق ومتفاعل؛ أثرت اللقاء ملاحظات الدكتور نايف العجلوني، والدكتور نبيل حداد. كما كانت هناك مداخلة للدكتور سلطان الزغول وأكمل قراءة القصيدة التي بدأتها مها عن الموت، وكذلك قدمت الدكتورة خولة شخاترة، إضافة نوعية للحوار، وعبد المجيد جرادات وروند الكفارنة وآخرون.قالت الدكتورة رؤى حوامدة: "إن امرأة الوقت، آخر إصدارت الدكتورة مها العتوم الشعرية، يضم "39"، قصيدة تتنوع ما بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، وقد بدأت العتوم ديوانها بقصيدة عنوانها "دون شروط" وتقول فيها: "شروط المجازات توجع/ رأسي ويرهقني الوزن/أفكر في خفة الكلمات"، وهكذا نقرأ بقية القصائد بخفة ومتعة وشوق للعبور من واحدة إلى أخرى، حتى نصل إلى آخر قصيدة تقول فيها: "طالني العمر/ أم صرت أقصر منه"، والحق يقال: "إن من يكتب مثل هذه القصائد يتجاوز العمر إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، ويترك علامة فارقة في جدار الزمن".وأشارت حوامدة إلى القصيدة التي سمي الديوان باسمها، تقول الشاعرة :"أنا امراةُ الوقتِ/زوجة هاديس/ بدلتُ جلدي لأعرف نفسي/وأنشبتُ نابي/في جلد تلك الحياة"، حيث نستطيع أن نرى فيها الزمن بخطيّه؛ نرى بيرسيفوني زوجة هاديس، ملكة عالم الموتى في الأساطير الإغريقيّة القديمة التي تقضي ثلث العام في عالم الموتى وتعود مع الربيع حين يثمر الشجر وتثمر الحقول بالسنابل.وأشارت حوامدة إلى أن البعض يقول: "إن الشعراء هم الذين يستطيعون أن يبعثوا الحياة من الأشياء الميتة وأن يخلقوا الجمال من الزوايا الموحشة"، مشيرة إلى أن الشاعر الحقيقي هو الذي يأخذك إلى لحظة الخطف تلك، حين تأخذك قصيدته لمكان بعيد وتضعك أمام مواجهة كنت تهرب منها. والقصيدة الحقيقية هي التي تقول عنك ما لا يستطيع لسانك صياغته.وأوضحت حوامدة أن أجمل ما في الشعر الحقيقي الصادق أنه حينما يخامرك ذلك الشعور بأن تلك القصيدة كتبت خصيصا لأجلك وكأن تلك الكلمات وجهت مباشرة إليك، مشيرة إلى أن المرأة هي أول من اخترع الحكايات، وشئنا أم أبينا هناك بهاء خاص يتجسد في النساء خاصة دونا عن الرجال، فكيف إذاً عندما تكتب المرأة مثل مها، ذلك البهاء شعرًا وقصائد كالأغنيات بإيقاعات مدهشة في اللون والصورة. وكيف تسرق البهاء رغمًا عنه من كل شيء، حتى من الموت نفسه.وأضافت حوامدة أن الشاعرة العتوم تكتب في قصائدها رسائل للنفس، للحب، للحياة، للعاشقات وللموت وهو يعلم في الخطوات، وترينا مها في هذه القصائد كيف تكون الشاعرة المبدعة حينما تكتب حوارات مفتوحة مع الحياة. في ديوان "امرأة الوقت"، نرى مها الطفلة ومها الأم ومها الزوجة ونساء كثيرات محتشدات في السطور.. لكن الأهم أنك عندما تنتهي من القصيدة لا تغادرك من دون أن تترك شيئًا من روحها في نفسك.وختمت اللقاء الشاعرة مها العتوم بقصيدة مهداة لإربد بعنوان "إربد"، والتي تقول فيها الشاعرة: "قُربَ مكتبةِ الجامعةْ في المقاهي القريبةِ.. من وجَعِ القَلبِ.. من شارعٍ يَتمشّى إلى اليومِ.. في الدمِ: شارعِ "إيدونَ"، والعابرون عليه إلى اليومِ، قد يَخدِشون دمي، أنتِ ما زلتِ حيثُ تَركتُكِ، بين الصديقاتِ والذكرياتِ الّتي علّمَتكِ الكتابةَ أو بدّلَتكِ الكتابةَ بالسّروِ.. ما زالَ أخضرَ.. ما زلتِ خضراءَ.. لو يَرجعُ النهرُ.. تسترجعين التدفّقَ في ماءِ "إربدَ".. من لذّةٍ صوبَ أخرى.. ومن خيبةٍ صوبَ أخرى.. ومن لحظةٍ تَقبِضين عليها.. ثلاثينَ عامًا.. ويُفلتُها الحبرُ.. في اللغةِ الماكرةْ.. تلك "إربدُ".. أم أنتِ.. أم خضّةُ العطرِ بعدَ الغيابِ".تهدف "إشراقات" إلى تقديم أصوات شعرية عربية، نسائية تحديدا، يقترحها ويختار نصوصها أدونيس، الذي يشير إلى أن هذا المشروع يأتي في "لحظة لا شعرية"، حيث يؤمن أن شجرة الشعر ما تزال مورقة، ولكنها تحتاج إلى حراثة بمعولٍ مختلف لاكتشاف ما هو مخبوء في الظلال والهوامش والأدراج. تتمثل فرادة هذه المغامرة بالالتفات إلى أصوات نسوية في المقام الأول، تحفر بصمت في مناطق مهملة، وذلك بتحديق مختلف فيما هو متروك جانباً، و"ما ليس شعراً".ويضيف في وصف شعر هذه السلسلة المختارة بأنه "وهاج، وحيوي، ومتوقد، ومتفجر، وراسخ، يوقظ المشاعرَ كلها، ويتيح لأشياء كثيرة نائمة فينا أن تستيقظ وتتحرك". في استعراض محتوى هذه النصوص، سنلحظ تفاوتا في القيمة الشعرية بين تجربة وأخرى، وإن بدا الحفر نافرا في فضاءات بعض هذه التجارب، ولكنه لا يشكل "منعطفا تاريخياً في الشعرية العربية"، وفقاً لحماسة أدونيس، إنما يعد استمرارا لشفوية طغت على الشعر العربي منذ 3 عقود على الأقل؛ شفوية تمجيد اليومي والهامش.ويقول أدونيس عن هذه السلسلة: إنها تهدف للتخلص من التقليد وتبحث عن الصوت الفردي الخاص، فنحن في زمن مليء بالمشاكل الحضارية وقد نحتاج الشعر فيه أكثر فأكثر".وأتفق معه في ذلك، لأنه مهما وصلنا من التطور فلا آلة تستطيع أن تكتب العلاقات الإنسانية المتفردة بحساسيتها ومشاعرها وتأثيرها، أما الشعر، فيضمن ذلك. سيظل الموت يحوم حولنا وسيظل الحب يقتلنا ويحيينا، وستظل الصداقة حاجة دائمة وسيبقى الشعر قادرا على مواجهة كل شيء مهما حدث.