نبيلة محمود تدعم مطابخ إنتاجية لسيدات "جرش" في أروقة المهرجان

صابرين الطعيمات

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بزاوية بهية الألوان وعطرة الروائح وبتنظيم أنيق، تعرض مديرة المطبخ الإنتاجي نبيلة محمود، منتجاتها المتنوعة أمام زوار مهرجان جرش.بشغف تشرح نبيلة عن منتجاتها وجودتها وفائدتها في مطبخ "وديان نجدة" الذي تترأسه، والذي يوفر عشرات فرص العمل لسيدات البلدة اللواتي يعلن أسرهن.وتحرص الخمسينية نبيلة، على التواجد يوميا في الساحة الرئيسية للمهرجان، لعرض منتجات المطبخ الإنتاجي، ليتسنى بيعها بشكل مباشر للزوار، لما لها من فوائد غذائية وميزات "جرشية"، ومنها: الفواكه المجففة والأعشاب الطبيعية والمربيات والمخللات والشطة البلدية التي تتميز بها، فضلا على أن المنتجات من أرض قريتهم والقرى المجاورة، مؤكدة أنها تمر بين حقول الفواكه بشكل يومي، وتتفقد أعشابها على مدار الساعة حتى يحين موعد القطاف الذي تشارك فيه، وأيضا تتأكد من جودة المواد الغذائية ونوعيتها حتى تقدم كما اعتادت، منتجا غذائيا متميزا يليق بمنتوجات محافظة جرش.وتعتقد، أن مشاركتها بالمهرجان هي مشاركة نوعية وحلم لكل العاملين والمنتجين والحرفيين في محافظة جرش، ولا سيما أن المهرجان يدخلة يويما ما يزيد على 5 آلاف زائر يوميا، وهو فرصة تسويقية وإستثمارية وتشاركية بين القطاع الخاص والقطاعات الاستثمارية كافة، ويعزز مشاركة السيدات في العمل والإنتاج ويدعم عمل السيدة الجرشية، والتي تحرص على تقديم أفضل ما لديها خلال فترة المهرجان.وأضافت، أن عمل جميع السيدات في مطبخها الإنتاجي، هو مصدر رزق لعشرات العائلات في قرية نجدة التي تتربع على أحد جبال بلدة ساكب، يشاركن بفعاليات المهرجان بعرض منتجاتهن، وتقدم مباشرة للزوار لبيعها بأسعار مناسبة، إلى جانب تسويقها عالميا، خاصة وأن مشكلة المطابخ الإنتاجية الأكبر هي تسويق المنتجات، والمهرجان يحل جزءا من مشكلة المطابخ الإنتاجية.ويتميز مطبخ وديان نجدة من خلال فريق السيدات العاملات به، بإنتاج الشطة البلدية التي تضع عليها لمساتها الخاصة، مضيفة لهذه المادة الغذائية ميزات جديدة، لتحولها إلى علامة فريدة تزود بها العديد من المحال التجارية المحلية والعربية، وكل من يطلبها.وتعمل السيدات في المطبخ الإنتاجي، منذ أكثر من 18 عاما، على توفير أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية بأشكال مختلفة، ومنها المقدوس والمخللات والمربيات وكل مشتقات الألبان والأجبان والزيتون والزعتر البلدي، وأصناف المونة، وبأي كميات تحتاجها الأسر، فضلا عن إعداد قوائم طعام لمختلف المناسبات، وإعطاء حاجة المحال التجارية في جرش من مختلف المنتجات التي تطلبها.وتؤكد نبيلة، أنها كانت تشارك سنويا من خلال مطبخها الإنتاجي في مختلف المهرجانات والمناسبات التي تتميز بها محافظة جرش، نظرا لسمعة وجودة منتجها الجرشي في كل دول العالم، ويطلبها كل الزوار من كل مكان.وأوضحت، أن المشكلة تكمن لدى سيدات جرش بتسويق المنتج وأسعاره المنخفضة مقارنة بجودته العالية.وتعتمد نبيلة، على وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المحلي وزبائنها في تسويق منتجها وتعد الطلبيات اللازمة، لهم من خلال معرفتهم المسبقة بها وبمستوى عملها وجودة منتجها وسعره المناسب، خاصة وأن جرش تفتقر لأي جهة تسوق المنتج الجرشي أو تحميه من الظروف الاقتصادية الصعبة.وتعتقد، أن محافظة جرش فيها نخبة من السيدات الجرشيات المنتجات واللواتي يتميزن بمنتج قوي عالمي مطلوب، ذو جودة عالية وسعر مناسب، غير أن عدم وجود أي شريك حقيقي يحمي المنتج ويسوقه يعرض المئات من هذه المهن إلى الاندثار.وترى، أن المنتج الجرشي ما يزال يعاني ضعفا في التسويق والترويج الإعلامي، وقلة التدريب والتطوير والتأهيل وظلم في معظم المواقع الترويجية في مختلف المهرجانات والفعاليات، فلا يتم عرضه بطريقة مناسبة أو تدريب وتأهيل العاملين فيه لضمان تسويق المنتج على أعلى مستوى، فضلا عن عدم تمكين السيدات العاملات بذلك المجال ماديا ومعنويا، فضلا عن أن السيدة الجرشية، ما زالت بحاجة إلى تطوير وتدريب وتأهيل ودعم مادي ومعنوي لضمان استدامة المنتج الجرشي والحفاظ على هذا الموروث الثقافي والتاريخي والحضاري، وفي الوقت نفسه، ضمان مصادر دخل لأسر تعيلها نساء وتوفير فرص عمل لربات منازل قادرات على العمل والإنجاز.