نتائج متوقعة في افتتاح دوري "الرجال والسيدات".. والحوراني بطلا للجامعات الأردنية

بلال الغلاييني

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عمان - اظهرت لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات لموسم 2023، والتي أفتتحت أول من أمس في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، قدرة فرق الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب والوحدات ومؤتة على المنافسة بكل قوة على اللقب، بعد المستويات التي قدمتها، وتميزها عن الفرق الأخرى، حيث يقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى إلى المربع الذهبي.وفي بطولة أندية السيدات فإن الفرصة مواتية أمام فريق الأرثوذكسي للمحافظة على اللقب، وسط منافسة من فريق حمادة، حيث ينتظر أن تكون المباراة التي ستجمع بين الفريقين حاسمة لتحديد هوية البطل مع أفضلية فنية لفريق الأرذوذكسي، وتقام لقاءات دوري السيدات من مرحلة واحدة فقط.وكانت لقاءات اليوم الأول بالنسبة لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت متابعة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، عن فوز مدينة الحسين للشباب على فريق معان بنتيجة 3-0، وفاز فريق الأرثوذكسي على فريق الطالبية بنتيجة 3-0، وعلى فريق معان بنتيجة 3-0، وفاز فريق الوحدات على فريق معدي بنتيجة 3-1، وعلى فريق جرش بنتيجة 3-1، وفاز فريق مؤتة على فريق حمادة بنتيجة 3-2، وعلى فريق الطالبية بنتيجة 3-0، وفاز فريق حمادة على فريق معدي بنتيجة 3-1.وفي دوري السيدات، فاز فريق الأرثوذكسي على فريق البتراء بنتيجة 3-0، وعلى فريق سمر بنتيجة 3-0، وفاز فريق حمادة على فريق البتراء بنتيجة 3-0، وفاز فريق مدينة الحسين للشباب على فريق ابو نصير بنتيجة 3-2، وعلى فريق سمر بنتيجة 3-0.برنامج كامل لـ"غرب آسيا"أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي أن المنتخب الوطني للرجال والسيدات، سيخضع إلى برنامج تدريبي كامل يسبق مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى دوري الألعاب الأولمبية باريس 2024، والذي يشتمل على التدريبات اليومية المكثفة، والمعسكرات الداخلية والخارجية، والتي يتخللها خوض العديد من اللقاءات الودية، وخصوصا القوية مع لاعبين ذات مستويات متقدمة حسب خطة الجهاز التدريبي الذي يقوده المدرب المصري عمرو رضا.عمومية غرب آسيا في الدوحةتستضيف العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والذي يتخذ من الأردن مقرا رئسيا، حيث ينتظر أن يشهد الاجتماع الذي يترأسه الأردني طارق الزعبي المصادقة على التقارير الفنية والإدارية، والموافقة على برنامج الاتحاد للمرحلة المقبلة، وخصوصا الذي يتعلق ببطولتي المنتخبات الوطنية، والتي كان من المفترض أن تقام العام الحالي، قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل، نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة.الحوراني بطلا للجامعاتتوج لاعب المنتخب الوطني والجامعة الأردنية حسن الحوراني بطلا لبطولة الجامعات لكرة الطاولة، بعد أن حقق الفوز في كافة لقاءات البطولة، فيما جاء لاعب المنتخب الوطني وجامعة الأميرة سمية رائد وائل، وحل بالمركز الثالث وسيم أبو شنب من جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومعتز الشريف من جامعة العلوم التطبيقية.وشهدت بطولة الفردي مشاركة 32 لاعبا من مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.وفي بطولة الطالبات، فازت لاعبة جامعة جدارا بتول الرشدان بالمركز الأول، وحلت لاعبة الجامعة الأردنية تينا خوري بالمركز الثاني، ورند الجوهري من جامعة الشرق الأوسط ومريم زكريا من جامعة آل البيت بالمركز الثالث.وفي بطولة الفرق للطلاب، فاز فريق الجامعة الأردنية والذي يقوده المدرب الوطني مروان ضيا بالمركز الأول، وحل فريق الجامعة الهاشمية بالمرجز الثاني، ثم جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث، وفي بطولة الفرق للطالبات، فاز فريق جامعة البلقاء التطبيقية بالمركز الأول، وحل فريق جامعة العلوم التطبيقية بالمركز الثاني، وفريق الجامعة الأردنية، وفريق العلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث.