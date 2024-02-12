"نجاحات الآخرين".. حينما تكون مرآة للتعلم وساحة للمقارنات

ربى الرياحي

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عمان- في مسيرة الحياة المهنية، ينبغي التركيز على رحلتنا الخاصة وتجاربنا والاحتفاظ بإنجازاتنا، مهما كانت صغيرة.التعلم من تجارب الآخرين والاستفادة من دروسهم وتجاربهم يعزز من النجاح، لكن ينبغي أن يكون ذلك بعيدا عن الوقوع في فخ المقارنة."كن مبدعا لا هادما"؛ يظن البعض أنه من الأسلم والأكثر أمانا الإساءة لما يصنعه الآخرون من نجاحات وهدمها بدلا من النظر إلى تجاربهم كقدوة والتعلم منها وبناء نجاحات خاصة بهم، فلكل شخص قصته التي تميزه عن غيره، قد تتشابه التفاصيل لكن النتيجة تأتي مختلفة بحسب اجتهاد الشخص وثقته بما يريد وإصراره على أن يكون مبدعا في مجاله.لا يدرك البعض، أن إطفاء شمعة الآخر لن تجعل الطريق مضيئا وحافلا بالنجاحات وفق ما تقول رانيا أكرم، وهي موظفة في إحدى الشركات، فالنجاح يتحقق بالسعي والاجتهاد واغتنام الفرص لا بالمقارنة.وتبين، أن سنوات العمل الطويلة والتي تمتد لأكثر من 14 عاما جعلتها تختلط بأصناف كثيرة من الناس، منهم الغيور والحقود والمثابر والمبدع، الشخصيات هذه على اختلافها علمتها درسا مهما أن الشخص الناجح هو من يثق بإمكاناته وينظر إلى تجارب الآخر باحترام، فالنجاح لا يكتمل إلا بعين تراقب وتتعلم.رانيا تعودت منذ البداية على أن تصفق لنجاحات غيرها وتكون داعمة لكل زملائها، فنجاحهم لن يقلل من نجاحها وهذا ما ساعدها على أن تتطور أكثر وترسم طريقها بنفسها وذلك لأنها آمنت بأن النجاح وليد التعب والمغامرة.أما عدنان، فيرى أن بعض الأشخاص يخسرون فرصهم بسبب حقدهم على الآخر لمجرد أنه ناجح، هؤلاء يسجنون أنفسهم في دائرة المقارنة طوال الوقت، فيكون شغلهم الشاغل التقليل من تعب الشخص الناجح وإشعاره بالتقصير مهما فعل لكونهم ينتظرون فشله.ويشير إلى أن غيرتهم السلبية من نجاح غيرهم تزيد من حزنهم وتقيدهم، لذلك يختارون أن يستسلموا للحقد فيفقدوا فرصهم في النجاح وهذا الحال ينطبق على أحد زملائه الذي لا يتردد في هدم أي نجاح وتشويهه فقط لأنه لم يستطع أن ينجح.السلام الداخلي هو ما يجعل الإنسان يرى في نجاحات الآخرين القدوة هذا ما يبينه الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، فهناك فرق كبير بين الشخص الحاقد الذي يسيء لنجاح الآخر ويقلل منه بل ويتآمر من أجل الإيقاع به. وبين الشخص المطمئن الواثق من إمكاناته والذي يسعى دائما إلى تحقيق الأفضل وذلك من خلال العمل والاجتهاد والتطور باستمرار.ويلفت مطارنة، إلى أن لا أحد يستطيع أن ينجح من دون أن تكون لديه الأهداف والأفكار الجديدة والقدرة على المبادرة والصدق في أقواله والشجاعة في مواقفه، هذا هو الإنسان الذي يحقق نجاحه من داخله بتصالحه مع نفسه والاستفادة من دروس الماضي للمستقبل وبناء الاستراتيجيات التي تحفزه للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف.ووفق مطارنة، فإن المشكلة تتلخص في مقولة: "من راقب الناس مات هما"، لأن هذا النوع من الناس ينسى نفسه وينشغل بغيره وهذا الانشغال يمنعه من رؤية الأمور على حقيقتها، فكثير من الناجحين تعبوا على أنفسهم واجتهدوا وثابروا ومروا بظروف صعبة، لكنهم لم يستسلموا بل عرفوا كيف يكونون أقوياء ومبدعين ومستثمرين للفرص، وذلك لأنهم يؤمنون بأن "لكل مجتهد نصيب" وأن نجاح الآخرين لا يعني فشلهم.وينوه إلى أن النجاح بشكل عام، هو أن يحقق الإنسان ما يصبو إليه ويحلم به سواء أكان قريبا أو بعيدا صغيرا أو كبيرا وهو غالبا يرتبط بأهداف واضحة ولا يشترط أن تكون الأهداف عظيمة أو كبيرة، بل المهم أن يحدد الشخص أهدافا يسعى إلى تحقيقها بعزم وإصرار وإرادة.وتشير خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، إلى أن المجالات العملية في الحياة واسعة ومتعددة وإذا ملكنا عقولا واعية ونشطة ومنفتحة، نصل إلى مرحلة الإبداع بكل سهولة، فالإبداع والنجاح يحتاجان إلى الكثير من الثقة بالنفس والشجاعة للتغلب على مواجهة جميع التحديات والصعوبات، وإثبات أننا قادرون على تحقيق ما نريد لأنفسنا وللآخرين.وترى إبراهيم، أن علينا أن نكون مليئين بالأفكار قادرين على استيعاب كل ما هو جديد في مجالاتنا وإبداع أفكار جديدة قادرين على مشاركتها مع الآخرين والاستفادة من إبداعاتهم وآرائهم وانتقاداتهم لإثراء حياتنا العملية والمهنية.إلى ذلك، التعاون والتشارك والتكامل صفات أساسية لإنجاح أي مهمة أو عمل أو مشروع، وفي علاقاتنا العملية أو المهنية وتفاعلاتنا، يجب أن نكون على قدر من الوعي والتركيز. كذلك، امتلاك المهارات الاجتماعية الإيجابية في تعاملاتنا لتحقيق الصالح العام وتنمية وتقدم المجتمع وتحقيق التطور والتقدم والنجاح لشركاتنا ومؤسساتنا وأماكن عملنا، أيضاً لتحقيق بعض المصالح والنجاحات الشخصية، من دون الوقوع في الخطأ، كتغليب المصلحة الشخصية بالمطلق على المصلحة العامة، أو التقليل من قيمة وعمل الآخرين والاستهانة بخبراتهم وإنجازاتهم.وبحسب إبراهيم، فإن المنافسة السلبية الهادمة التي قد تضر بعمل الآخرين، أو احتكار المعرفة والخبرة هو نوع من الأنانية، لافتة إلى أن السلوكيات والتفاعلات داخل بيئة العمل مركبة ومعقدة وتحتاج لقدر كبير من الفهم والوعي لإنجاح العمل والتقدم والتطور، وبذل الجهد والتركيز على عملنا بدلا من أن نضيع وقتنا وجهدنا في التركيز على أعمال الآخرين ومقارنة أنفسنا بهم.الجميع يحتاج إلى تحديد الأهداف وتنظيم الأفكار، وحتى نكون مبدعين يجب ألا يكون أداءنا ضعيف أو متوسط، بل يجب أن نكون على مستوى عال من الأداء والطموح والقدرات، فالنجاح والتميز لا يتحققان إلا بالعمل على تقديم مساهمة فعالة للشركة أو المؤسسة التي نعمل بها، والحرص على التعلم المستمر والتطور في مكان العمل.إبراهيم تؤكد أيضا، ضرورة بناء ثقافة جديدة تحدد سلوكياتنا وتصرفاتنا للاحتفاء بالنجاح، فنتوقف عن الشكوى والتذمر والأفكار السلبية، ونشحذ الهمم بطاقات إيجابية للعمل والإبداع، والتوقف عن انتقاد الآخرين والتقليل من قيمتهم وإنجازاتهم ومنافستهم بشكل سلبي وغير شريف، والبعد عن الغيرة والحقد والحسد وكل المشاعر السلبية التي قد تؤذينا وتؤذي الآخرين وتقلل من إنجازاتنا وإنجازاتهم وتعيق عجلة التطور والتقدم في المجتمع.وتذكر إبراهيم بالمقولة المعروفة: "إن المجتمعات الناجحة هي تلك التي تأخذ بيد الفاشل حتى ينجح والمجتمعات الفاشلة هي التي تأخذ بيد الناجح حتى يفشل"، والمجتمع هو رافعة للنجاح، والاحتفاء الجمعي بالنجاح يجعل منه مطلباً عند الآخرين وحالة عامة للمجتمع ككل.