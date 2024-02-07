نساء الأردن.. سردية تمكين وإنجاز وازدهار في 25 عاما

ديمة محبوبة

عمان - على مدار 25 عاماً ماضية، حققت المرأة الأردنية قفزات نوعية وملحوظة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تولي المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، والمشاركة في صنع القرار، وتوفير فرص متساوية لها.

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ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حظيت المرأة الأردنية باهتمام ودعم كبيرين من جلالته، انعكس على تمكينها في مختلف المجالات، بما في ذلك توليها المناصب القيادية والبارزة.



منح الدستور الأردني لعام 1952 للمرأة حقوقاً متساوية، وأعطت القوانين الوطنية ومنها: قانون الانتخاب، وقانون البلديات، وقانون الأحزاب السياسية، فالمرأة حقها في الانتخاب والترشيح كالرجل.



الخطة الخمسية الممتدة ما بين (1999-2003) ساهمت بدعم مسيرة المرأة في مختلف الميادين، تحديدا في مجال السلطة التنفيذية وذلك بتعيين ريما خلف نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتخطيط. وتلا ذلك فوز نهى المعايطة العام 2001 في الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب. وشهد العامان 2001، 2002 تمثيلا دبلوماسيا نسائيا واضحا وذلك بتعيين سيدتين بمنصب سفيرة، تزامن مع تعيين رويدا المعايطة وزيرة للتنمية الاجتماعية عام (2002).



في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر التي أجريت عام 2003، تم تخصيص كوتا للنساء لأول مرة، بموجب قانون الانتخاب رقم (34) لعام 2001 والذي عدّل عام 2003، وبلغت ستة مقاعد من إجمالي 110 مقاعد، وحينها ترشحت 54 سيدة من إجمالي المترشحين حينها (819) ولم تفز أي مرشحة بالتنافس وإنما بالمقاعد المخصصة للكوتا.



وشكلت انتخابات مجلس النواب الخامس عشر العام 2007، نقلة نوعية للأردنيات من حيث أعداد المرشحات، حيث ترشحت 199 سيدة وبنسبة 5ر22 بالمائة من إجمالي المترشحين حينها (885)، إلا ان هذه الزيادة لم تؤد الى زيادة في عدد الفائزات بالتنافس، لتبلغ نسبة الفائزات بمقاعد 63ر6 بالمائة، حيث فازت مرشحة واحدة بالتنافس إلى جانب المقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية.



وفي انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010، تمت زيادة عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء إلى 12 مقعدا من أصل 120 مقعدا، حيث ترشحت 134 سيدة وبنسبة 6ر17 بالمائة من إجمالي المترشحين حينها (763) ولم تتمكن سوى مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس في حين فازت 12 مرشحة بالمقاعد المخصصة للكوتا النسائية، حيث شكّلت نسبة النساء 83ر10 بالمائة من مجمل أعضاء مجلس النواب.



فيما كانت نسبة تمثيليهنّ في مجلس النواب الثامن عشر 4ر15 بالمائة، وهي أعلى نسبة تمثيل نسائي على الاطلاق في تاريخ مجالس النواب.



ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، وذلك بدلًا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.



وصادقت الحكومة الأردنية بتاريخ 8 آذار (مارس) 2020 على الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025 وتضمنت الاستراتيجية عدة أهداف رئيسة تتناول تحقيق المشاركة الفاعلة والاساسية للنساء وشمولهن في العملية التنموية في القطاعين العام والخاص، وضرورة تبني الأعراف والأدوار الاجتماعية الايجابية للنساء والرجال لضمان فعالية الجهود في مجابهة العنف والتمييز القائم على أساس الجنس.



كما صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تلزم الدول الأطراف بضمان المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية لمكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) (C111) واتفاقية المساواة في الأجور (C100).



وفي مجال المرأة والتعليم حقق الأردن إنجازات متميزة ويعزى ذلك إلى نجاح السياسات التربوية في توفير فرص التعليم للجميع ذكورا وإناثا. وفي العام 2023 اظهر تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة ان النساء الأردنيات يتقدمن في مؤشر التعليم ويواجهن تحديات في مؤشرات الفقر والعمل وتكنولوجيا المعلومات.



المرأة في الأردن، تكتب باستمرار قصة نجاحها، فازدهار المجتمع وتطوره لا يكون من دون مشاركة حقيقية للمرأة، وهو ما تؤكد عليه التوجيهات الملكية باستمرار.



وفي تغريدة كتبها الملك عبدالله الثاني على موقع إكس "تويتر"، في الثامن من آذار لعام 2018، قال فيها جلالته "المرأة الأردنية "هي عماد مجتمعنا، ولولا عطاؤها الممتد وما تبذله من جهد وعمل، وصبر وتضحيات، ما كانت أسرتنا الأردنية ستنمو وتزدهر. حفظها الله للأردن وكل أبنائه، وكل عام وسيدات وطننا بألف خير". وهو ما يؤكد على دعم المرأة وتمكينها على مختلف المستويات، خلال ربع قرن من حكم الأردن، والاهتمام بدور المرأة وأهميتها في تعزيز مكانة الأردن وتطوره.



الملك عبدالله، يعبر باستمرار فيه عن فخره بدور المرأة الأردنية وإنجازاتها، مؤكدا أنه لا يمكن للأردن التقدم للأمام في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون دور فاعل للمرأة.



ويشيد جلالة الملك دائما بالمشروعات الريادية التي تقودها المرأة الأردنية لدورها في تحسين حياة الأسر والمرأة، وتمكينها لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات، معتبرا أن المرأة شريك أساس في تطور الأردن، وينبغي توفير كل السبل لتمكينها وزيادة مشاركتها في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها في المجالات القيادية والإدارية.



التوجيهات الملكية تدعم باستمرار المرأة وتمكنها على اختلاف القطاعات الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وهو دليل على دورها المفصلي في بناء الدولة واستقرار المجتمع ونهضته.



وتتحدث مؤسسة أكاديمية "إيزي كت"، ظلال الشمايلة، والمتخصصة بتعليم الروبوت والذكاء الاصطناعي في جنوب المملكة، عن الدعم الملكي الدائم للمرأة في كافة القطاعات. وتستذكر الشمايلة، حينما تلقت دعوة من الديوان الملكي للحديث عن الريادة والمرأة وتمكينها الاقتصادي التكنولوجي وأهمية وجودها في كافة مسارات الحياة واهتمام جلالته في المرأة بكافة القطاعات وفي كافة الأماكن وعدم التركيز فقط على العاصمة.



وتضيف أن اللقاء مع جلالة الملك كان نقطة مضيئة في مسيرتها لتكمل ما بدأت عليه من دور ريادي في منطقتها، الأمر الذي يعزز أهمية مشاركة المراة في المجتمع وتطويره، لافتة إلى الدعم الكبير والاهتمام لكل ادوار النساء وتنمية مجتمعاتهن.



في حين تؤكد ثائرة عربيات (46 عاما)، مؤسسة مبادرة "مهدّبات الهدب"، أن الخمس وعشرين عاما الماضية تلقت المرأة اشكال كبيرة ومتعددة من الدعم، إذ إن جلالة الملك وجلالة الملكة يؤمنان بالدور الكبير الذي تساهم فيه المرأة بتنمية المجتمعات وتطورها وازدهارها وتقدمها.



وتؤكد عربيات، أن مدينة السلط حظيت باهتمام خاص من جلالة الملك والملكة في كثير من المناسبات، والعمل على تمكين اقتصادي لعدد من مشاريع ريادية قامت بها نساء السلط، فالقيادة الهاشمية تهتم بالمرأة في مجالات السياسة والاقتصاد ومن الناحية الاجتماعية والثقافية، مع تأكيد حضورها في المجتمع فهي الأم والاخت والزوجة والإبنة.



وأولى جلالة الملك الاهتمام بدور الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وسلط الضوء على أهمية دور المرأة الريفية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.



والأردن في عهد الملك عبدالله، التزام بتعزيز تنمية المرأة الريفية من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة 2030 وبرامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 ومنهاج بيجن وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة.



الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، بتاريخ 13 تشرين الثاني 2022، قال "الرؤية واضحة، ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون، وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن، وشاباته، بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين".



وأشار جلالته في أحد اللقاءات مع ممثلات عن القطاع النسائي في قصر الحسينية، إلى أهمية التشجيع على الانخراط في الأحزاب، وحث جلالة الملك المرأة على المشاركة الفاعلة في جهود الإصلاح السياسي.



ويؤكد الملك عبدالله الثاني دائما أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية الإصلاح. ومنها التعديلات الدستورية التي تضمنت تعديلات في مجالي المرأة والشباب، وتوجيه الحكومة لإصدار قانون انتخاب جديد، وقانون الأحزاب اللذين تضمنا أحكاما خاصة بتمكين المرأة والشباب.



منذ توليه العرش عام 1999، أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في المجتمع. ونتيجة لهذه الرؤية الثاقبة، شهدت المرأة الأردنية نقلة نوعية في مختلف المجالات، وحققت إنجازات باهرة على جميع الأصعدة.



إنجازات المرأة الأردنية وتطورها مسيرة مستمرة لا تتوقف، فالنماذج الملهمة للنساء تسطر نجاحاتها في مختلف المجالات، لترسم آفاق المستقبل.

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