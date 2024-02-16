الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نصف دقيقة فقط من التمارين تمنحك فوائد صحية

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نصف دقيقة فقط من التمارين تمنحك فوائد صحية
عمان- _- على الرغم من أن النشاط البدني المنتظم يعزز الصحة العقلية والجسدية لدى جميع الأعمار، فإن أكثر من 80 % من المراهقين و27 % من البالغين، لا يحققون مستويات النشاط البدني التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.اضافة اعلان
أيضا، مع أن الإحصائيات تشير إلى أن "تحسين اللياقة البدنية" يأتي على رأس الأهداف الموضوعة في استقبال كل عام جديد لدى معظم الناس، لكن الغالبية -لسوء الحظ- يجدون صعوبة في الالتزام بهذا التعهد "حيث أفاد حوالي 9 % فقط بأنهم استمروا في المواظبة على التمارين بشكل جيد لمدة 12 شهرا كاملة"، وفقا لما ذكره موقع "فورتشن" مؤخرا، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت"، مما يعني أن ممارسة الرياضة بمتوسط 45 دقيقة يوميا، واعتبارها عادة ثابتة ومنتظمة، أمر صعب، خاصة في ظل تزايد الالتزامات المهنية والعائلية وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.
ومن هنا، تزداد أهمية الأبحاث التي أجريت العام 2019، وأشارت إلى أن تكرار دمج تمارين "الوجبات الخفيفة"، أو التدريبات الصغيرة المتقطعة لمدة دقيقة أو دقيقتين، "بل حتى نصف دقيقة" ضمن أنشطة اليوم "يمكن أن يعزز طاقتنا، ويحدث فرقا في لياقتنا البدنية وصحتنا.
تمارين "الوجبات الخفيفة"
هي تدريبات صغيرة يتم تكرارها مرات عدة يوميا، لتحقيق ما يمكن أن يحققه تمرين أكبر، كأننا نريد أن نتمرن لمدة 15 دقيقة، ولكننا لضيق الوقت، نوزعها على فترات متقطعة على مدار اليوم.
وقد وصفها المدرب الأميركي المعتمد والتر جيرجا، بأنها "تمارين صغيرة نسبيا، من حيث الوقت والكثافة، لكنها تضمن الحصول على نتائج كبيرة نسبيا".
فقد وجد الباحثون أن "20 ثانية من صعود السلالم القوي، على سبيل المثال، 3 مرات كل يوم، لمدة 3 أيام في الأسبوع، يمكن أن يحسن اللياقة القلبية التنفسية".
وأوضح جيرجا لموقع "سي بي إس نيوز"، أن أهمية هذه الأبحاث تكمن في إظهارها أن هذا النوع من التمارين القصيرة، له تأثير عميق على وظائف أعضاء الجسم، وعلى صحتنا، وعلى جميع أنواع علامات اللياقة البدنية.
وأضاف جيرجا أن التدريبات الصغيرة يمكن أن تنقسم إلى فئتين:
- تدريبات تستغرق 20-60 ثانية (كصعود الدرج لمدة 20 ثانية، أو الجري في المكان لمدة دقيقة).
- تدريبات تدوم لفترة أطول قليلا، حوالي 3 إلى 7 دقائق.
لكنه ينصح قائلا "يجب أن تكون المدة أكثر من 20 ثانية، وإلا فإن الكفاءة ستكون ضئيلة للغاية، وفي الوقت نفسه، لا يجب أن تزيد المدة على 10 دقائق في كل مرة".
ويوضح "في حين أن تمارين الوجبات الخفيفة المتكررة، لا يمكن أن تحل محل روتين تمرين القلب الأكثر قوة وانتظاما، إلا أنها يمكن أن تحسن الصحة، وتشكل مدخلا سهلا للحصول على لياقة بدنية جيدة".
مميزات التمرينات الصغيرة
تكمن الميزة الأكثر وضوحا في ممارسة التمارين الصغيرة في ملاءمتها للأيام المزدحمة، حتى لو استغرقت من 3 إلى 7 دقائق فقط، فستكون كافية لفائدة الجوانب الـ3 الأساسية للياقة البدنية، وهي القلب والأوعية الدموية والعضلات والمرونة، في فترة زمنية قصيرة جدا، بحسب جيرجا، الذي يضرب مثالا عمليا لتنظيم التمارين الصغيرة، بحيث تتكون من:
- دقائق من تمارين الضغط أو القرفصاء أو تمارين البطن لزيادة القوة.
- دقائق من تمارين القلب، مثل القفز مع رفع وخفض الذراعين.
- دقائق من تمارين التمدد من أجل الحركة.
فقد أظهرت دراسة حديثة لكلية الطب جامعة واشنطن، نشرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن ممارسة الرياضة أقل من 4 دقائق يوميا، يمكن أن تساعد على تقوية أدمغتنا وتحسين قدرتنا على التفكير مع تقدمنا في السن.
وقبلها، وجدت دراسة نشرت العام 2023، أن القيام بـ4 إلى 5 دقائق يوميا من "النشاط البدني القوي والمتقطع -مثل المشي السريع لمدة دقيقة إلى دقيقتين أو صعود الدرج- يرتبط بانخفاض كبير في الإصابة بالسرطان".
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