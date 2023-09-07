الخميس 07 أيلول 2023
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نقل الدم.. هل يمكن أن يجدد شيخوخة الدماغ؟

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نقل الدم.. هل يمكن أن يجدد شيخوخة الدماغ؟
عمان- ساد الاعتقاد قديما أن مفهوم أو فكرة نقل الدم من أشخاص في مقتبل العمر يمكن أن تساعد في تجديد الشباب لدى الفئات المتقدمة في العمر، وزاد البعض على ذلك إلى أن التبرع بالدم والحجامة يمكن أن يسهم في تجديد الشباب، دراسة جديدة أكدت المعنى التقريبي لذلك المفهوم.اضافة اعلان
حددت الأبحاث التي أجراها فريقان من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (UCSF)، وفريق من جامعة كوينزلاند بأستراليا، أحد عوامل الدم باعتباره القاسم المشترك وراء تجديد شباب الدماغ من خلال نقل الدم للشباب، وهرمون طول العمر وممارسة الرياضة.
في ثلاث أوراق بحثية منشورة في Nature وNature Aging وNature Communications، كشف الباحثون عن عامل الصفائح الدموية 4 (PF4) - وهو نوع من خلايا الدم المسؤولة عادة عن تكوين جلطة الدم - كعنصر محوري يساهم في التعزيز المعرفي.
أدت الإدارة المنهجية لـ PF4 في الفئران المتقدمة في السن إلى تقليل التهاب الدماغ، وتحسين اتصالات خلايا الدماغ، وتعزيز الذاكرة وقدرات التفكير.
يؤدي PF4 في الواقع إلى جعل الجهاز المناعي يبدو أصغر سنًا، فهو يقلل من كل هذه العوامل المناعية النشطة المؤيدة للشيخوخة، مما يؤدي إلى التهاب أقل في الدماغ، ومزيد من اللدونة، وفي النهاية مزيدا من الإدراك. قال سول فيليدا، دكتوراه، أستاذ مشارك في علم التشريح في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "لقد أخذنا فئرانًا تبلغ من العمر 22 شهرًا، أي ما يعادل إنسانًا في السبعينيات من العمر، وقد أعادها PF4 إلى العمل بالقرب من أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من عمرها". مؤلف رئيسي لدراسة الطبيعة".
وكان فيليدا، اكتشف سابقًا أن حقن البلازما من الفئران الأصغر سنًا في الحيوانات المسنة أدى إلى تحسين قدراتها الإدراكية وتقوية عضلاتها، مما أعاد شبابها على ما يبدو. أثناء إلقاء نظرة فاحصة على البلازما، اكتشف فريقه محتوى PF4 أعلى بكثير في البلازما الشابة مقارنة بالفئران الأكبر سنا. ووفقا للباحثين، فإن حقن PF4 كان له التأثير التصالحي نفسه، مثل استخدام البلازما الكاملة.
اكتشف فريق ثانٍ من علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أنه بعد حقن بروتين طول العمر كلوثو -المرتبط بتحسين الإدراك لدى الحيوانات الصغيرة والكبيرة- أطلقت الصفائح الدموية لدى الفئران أيضًا PF4. بعد ذلك، بدأ البروتين في إحداث تأثيرات إيجابية على منطقة الدماغ المسؤولة عن صنع الذكريات، مع تعزيز أداء الفئران الصغيرة والكبار في الاختبارات السلوكية في الوقت نفسه.
قالت الدكتورة دينا دوبال، أستاذة علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وكبيرة مؤلفي مجلة Nature: "من الناحية المثالية، سيكون لدينا طلقات عدة، على المرمى لواحدة من أكبر مشاكلنا الطبية الحيوية، وهي الخلل المعرفي، مع أقل عدد من الآثار الجانبية وأكبر فائدة". دراسة الاتصالات.
اكتشف الفريق الثالث، بقيادة تارا ووكر، زميلة أبحاث معهد كوينزلاند لأبحاث الدماغ، أن الصفائح الدموية أطلقت PF4 في مجرى الدم بعد التمرين. عند اختبار PF4 بمفرده، على غرار تجارب دوبال وفيليدا، أدى البروتين أيضًا إلى تحسين القدرات المعرفية لدى الحيوانات الكبيرة في السن.
وأضاف الفريق، "بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أو مشاكل في الحركة أو من كبار السن، فإن ممارسة الرياضة غير ممكنة، لذلك يعد التدخل الدوائي مجالًا مهمًا للبحث. يمكننا الآن استهداف الصفائح الدموية لتعزيز تكوين الخلايا العصبية وتعزيز الإدراك ومكافحة التدهور المعرفي المرتبط بالعمر".

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة
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