 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نموذجية اليرموك" تحقق المركز الأول بمسابقة "علماء الغد" لطلبة المدارس

"نموذجية اليرموك" تحقق المركز الأول بمسابقة "علماء الغد" لطلبة المدارس
"نموذجية اليرموك" تحقق المركز الأول بمسابقة "علماء الغد" لطلبة المدارس
إربد- حقق فريق المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك، المركز الأول على مستوى مدارس المملكة، كأفضل مشروع في مسابقة "علماء الغد"، التي نظمتها جامعة الحسين التقنية بالتعاون مع السفارة الإيرلندية في عمان، ومؤسسة ولي العهد، وشملت جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث – الأونروا، وليتأهل بذلك للمشاركة في معرض "علماء الغد" في إيرلندا.اضافة اعلان
وجاء فوز فريق المدرسة النموذجية في هذه المسابقة عن مشروع نظام رصد للأورام الدماغية، وهو نظام يعمل على تحليل وتشخيص صور الأشعة الدماغية لرصد وتحديد الأورام الدماغية فيها، إذ وصلت دقة النظام في نسخته الأخيرة إلى أكثر من 85 %.
وتتمثل فوائد النظام في تخفيضه لنسب الأخطاء الطبية من خلال إعطائه لنتائج تقارير أشعة ذات دقة عالية، وتحسين التجربة العامة للمرضى، من خلال تقليل الوقت المستغرق لإعطاء التشخيص الصحيح.
وضم الفريق كلا من: الطالب وصفي الرشدان، الطالب أحمد شطناوي، والطالب محمد الشرمان، فيما يتولى المعلم علي الدبابي، الإشراف على الفريق.
وقال الدبابي: "إن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت مشاركة (500) مشروع من مختلف مدارس المملكة، وبعد عملية التحكيم الأولية تم ترشيح (180) مشروعا للمرحلة النهائية، مبينا أن لجان التحكيم ضمت نخبة من أساتذة الجامعات ورؤساء الشركات والقادة.
وأضاف أن مشاركة الفريق جاءت بعد أن بدأ طلبته في البحث بالمشاكل التي يعاني منها أفراد المجتمع محليا وعالميا، مبينا أنه وبعد إجراء استبيان من قبل فريق العمل تبين أن أكثر من 40 % من متلقي الخدمات الصحية في الأردن يحتاجون للانتظار أكثر من 24 ساعة لتلقي نتائج صور الأشعة، الأمر الذي يؤخر ويعيق التدخل العلاجي السريع، مما قد يؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى تسجيل أخطاء تشخيصية عند أكثر من 35 % من متلقي الاستبيان، وعليه جاءت فكرة هذا المشروع في تقديم الحلول لهذه الأخطاء.
في السياق ذاته، أكد المدير العام للمدرسة الدكتور حمزة الربابعة، أن العمل على المشروع بدأ من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، واستمر حتى الأيام الأخيرة التي سبقت المسابقة، مبينا أنه تم تطوير وتحسين النظام طيلة هذه المدة، من خلال جمع قواعد البيانات من مصادر عدة لإدخالها إلى النظام وتجريبها عليه.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من العمل على المشروع تم في مختبر الحاسوب بالمدرسة، كما ونفذ الفريق العديد من الزيارات الميدانية للمستشفيات في مدينة إربد، لافتا إلى تعاون كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في الجامعة لإنجاز هذا المشروع.
وشدد الربابعة، على أهمية المشاركة في مثل هذه المسابقات والفعاليات الطلابية لأهميتها ودورها الفاعل في تعزيز الإبداع والابتكار والتفكير العلمي، لافتا إلى حرص جامعة اليرموك ورؤيتها في دعم وتشجيع طلبة المدرسة النموذجية على التفاعل والمشاركة في مختلف المسابقات العلمية والثقافية والرياضية على المستويات كافة، لأهميتها في بناء شخصية الطالب وتطوير مهاراته الإبداعية والعلمية، مبينا أن نتائج هذه المسابقة تعزز السمعة التربوية المميزة للمدرسة النموذجية على مستوى القطاع التعليمي الوطني.
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