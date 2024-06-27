 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل اقترب عصر الذكاء الاصطناعي الواعي؟

1719494076053294600
الذكاء الاصطناعي
عمان- الغد- استغرق الذكاء الاصطناعي التوليدي، كتقنية "شات جي بي تي"، شهرين فقط كي يصل إلى 100 مليون مستخدم، وهو رقم قياسي بالمقارنة مع الزمن الذي استغرقته التقنيات الأخرى للوصول إلى العدد نفسه من المستخدمين، فـ"تيك توك" استغرق 9 أشهر، و"واتساب" 40 شهرا، و"يوتيوب" 49 شهرا، و"فيسبوك" 54 شهرا، والإنترنت 80 شهرا، والهاتف المحمول 190 شهرا، والسيارة 400 شهر، والهاتف السلكي 900 شهر.اضافة اعلان
يتفق العديد من كبار رجال الأعمال على أن الذكاء الاصطناعي سيغير معالم الحياة خلال بضع سنوات فقط. ففي 21 آذار (مارس) 2023، كتب بيل غيتس في مدونته تحت عنوان "لقد بدأ عصر الذكاء الاصطناعي" ما يلي: "الذكاء الاصطناعي تطور أساسي مثله مثل المعالجات الدقيقة، والحاسوب الشخصي، والإنترنت، والهاتف المحمول وسوف يغير الطريقة التي يعمل بها الإنسان، ويتعلم، ويسافر، ويحصل على الرعاية الصحية، ويتواصل مع الآخرين".
وفي الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، التقى إيلون ماسك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ودار حديث بينهما عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، قال عنه ماسك "إنه القوة التغييرية الأعمق في تاريخ البشرية"، وأضاف "ستأتي اللحظة التي لا يعود فيها الإنسان بحاجة إلى وظيفة. طبعا يمكنه الحصول على وظيفة إرضاء لذاته، ولكن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على القيام بكل شيء".
وعلى الرغم من اتفاق معظم رجال الأعمال والتقنيين على أهمية الدور الذي بدأ يلعبه الذكاء الاصطناعي في حياتنا، فإن الآراء تختلف بشكل كبير حول مدى اقترابه من الذكاء الاصطناعي العام والواعي، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
يتداول حاليا في الأوساط العلمية وأوساط مديري الشركات والمفكرين مصطلحان، هما "الذكاء الاصطناعي الواعي" (Sentient AI) و"الذكاء الاصطناعي المستيقظ" (Woke AI). وفيما يشير المصطلحان إلى مفاهيم مختلفة في سياق الذكاء الاصطناعي، فإن كليهما يتعلق بميزات متقدمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي الواعي: يشير إلى الذكاء الاصطناعي الذي يملك مستوى من الوعي الذاتي والوعي بالعالم الخارجي، بما في ذلك الشعور بالألم، والمتعة، والمشاعر الأخرى. يثير الذكاء الاصطناعي الواعي أسئلة عن حقوق الروبوت ومسؤولياته والمعاملات الأخلاقية المرتبطة بذلك. والجدير بالذكر أن التقنيات الراهنة لم تتمكن بعد من إنتاج الذكاء الاصطناعي الواعي، لكن يتوقع بعض العلماء المتفائلين أن نصل إليه خلال بضع سنوات.
الذكاء الاصطناعي المستيقظ: لا يملك تعريفا صارما، ولكنه يشير عموما إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتم تصميمها بحيث تعالج القضايا الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، فتتجنب التحيزات العرقية والجنسية والاقتصادية، وتحترم التنوع.
وفي شهر نيسان (أبريل) 2023، أجرى موقع فيوتشريزم الإعلامي (Futurism) مقابلة مع المهندس بليك ليموين الذي سبق أن طردته غوغل، لأنه قال إن الذكاء الاصطناعي الذي تطوره الشركة يمتلك وعيا. وفي هذه المقابلة، كرر بليك القول "إنه يوجد احتمال أن يمتلك الذكاء الاصطناعي مشاعر وقد يمكنه أن يعاني ويفرح، ويجب على البشر على الأقل أن يضعوا ذلك في الاعتبار عند التفاعل معه".
ليس الجميع يتفق على الذكاء
لا يتفق الجميع على أن الذكاء الاصطناعي سيصل قريبا إلى مستوى ذكاء الإنسان ويمتلك الوعي، بل حذر أستاذ الاقتصاد والحائز على جائزة نوبل بول رومر، من المبالغات الجارية حاليا بشأن تطور الذكاء الاصطناعي، فقال في مؤتمر "يو بي إس" (UBS) الآسيوي للاستثمار الذي عقد في هونغ كونغ أواخر شهر أيار (مايو) الماضي "الثقة الجامحة السائدة حاليا بشأن المسار المستقبلي للذكاء الاصطناعي عالية جدا، وقد لا تتناسب مع التطورات المستقبلية الفعلية، وقد تؤدي إلى خطأ فادح للغاية".
ويوجد من لا يعتقد بإمكانية أن يصبح الذكاء الاصطناعي واعيا. فالمؤلف الأميركي يوجين ليندن يرى أنه "قد تمر قرون قبل أن نتمكن من بناء نسخ حاسوبية طبق الأصل عن أنفسنا، هذا في حال تمكنا من ذلك".
والأعقد من ذلك، أن مفهوم الوعي بحد ذاته ما يزال غامضا، ولهذا اقترح الفيلسوف الألماني توماس ميتزينجر فرض حظر عالمي على المحاولات المتعمدة لخلق وعي مصطنع للذكاء الاصطناعي إلى حين نصل إلى تفسير دقيق للوعي، لكن هذا الاقتراح لاقى معارضة كون الاتفاق على معنى الوعي قد يأخذ وقتا طويلا.
تحذيرات حول الذكاء المستيقظ
أما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المستيقظ، فيوجد إجماع على أن حقبته قد بدأت مع برامج الدردشة التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "شات جي بي تي"، و"غوغل جيمني" (Gemini)، والتي تجيب عن الأسئلة المرتبطة بالثقافة والأخلاق والتنوع الاجتماعي.
لكن مشكلة الذكاء الاصطناعي المستيقظ لا تقتصر على "جيمني"، بل تتعلق بجميع نظم الذكاء الاصطناعي التوليدي، كونها ترتكز على الكميات الهائلة من البيانات التي يتم تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي عليها، بما في ذلك بيانات عنصرية ومتحيزة.
تحاول الشركات المطورة لهذه النظم حاليا معالجة هذه المشكلة العويصة باستبعاد البيانات المتحيزة من التدريب. وعلى الرغم من هذه المشكلة الراهنة، يرى بعض المفكرين أن الذكاء الاصطناعي المستيقظ أكثر حيادية من ذكاء البشر. تقول جانيت آدامز، المديرة التنفيذية للعمليات المتفائلة في مؤسسة "سينغولارتي نت" (SingularityNET) "أرى مستقبلا يتخذ فيه الذكاء الاصطناعي العام قرارات أكثر أخلاقية من القرارات التي يتخذها البشر. ويمكنه أن يفعل ذلك لكونه لا يملك مشاعر غيرة أو جشعا أو أجندات خفية".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1719503501353631700

كيف تقي نفسك من موجات الحر الشديدة؟.. مختصون ينصحون

منذ1 ساعة
1719493063553245100

"المجمع" يعاين "تحقيق التراث" في موسمه الثقافي

منذ1 ساعة
1719493063653245500

قمر اصطناعي يرسل صورة تكشف عن الأسرار الداخلية للسحب

منذ1 ساعة
Untitled-1

أعراض جسدية ناجمة عن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية

منذ2 ساعة
1719413864532217200

"المبالغة" بالمناسبات: هل تكشف عن ثقافة المقارنات والتقليد بالمجتمع؟

26 حزيران 2024
1719407275821971000

الذكاء.. ونظرية جاردنر

26 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ24 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 