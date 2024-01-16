الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل التعرض المباشر للهواء البارد يسبب شلل الوجه النصفي؟

تعبيرية
تعبيرية
 يعتقد العديد من الأشخاص أن التعرض المباشر للهواء البارد يمكن أن يؤثر بشكل خاص على عضلات الوجه، مسببًا ما يُعرف باسم "شلل العصب السابع".
وأوضح "تجمع القصيم الصحي"، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، أن هذا اعتقاد خاطئ.اضافة اعلان
ولم يُثبت طبّيًا وجود علاقة بين المرض والتعرض للهواء البارد، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية". ويبقى سبب المرض الرئيسي ليس واضحًا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية، لكنه مرتبط بالتعرض لعدوى فيروسية.
ويُعتبر شلل الوجه النصفي، أو ما يُعرف بـ"التهاب العصب السابع"، بمثابة ضعف مفاجئ في عضلات الوجه، حيث يبدو نصف الوجه مرتخيًا. ويعود سبب هذا الضعف إلى حدوث خلل في عمل العصب الوجهي، ما يؤدي إلى خلل في تعبيرات الوجه الحركية.
الأعراض:
- ارتخاء في عضلات الوجه وصعوبة في إظهار التعابير، عدم القدرة على التحكم في اللّعاب.
- ألم حول الفك أو خلف الأذن في الجانب المتضرر، وزيادة الحساسية من الصوت في الجانب المتضرر، الصداع وضعف حاسة التذوق وتغيّر في كمية الدموع.
المضاعفات: ضعف عضلات الوجه بشكل دائم، انكماش وضيق في عضلات الوجه، مشاكل في اللغة والتخاطب، جفاف العين وقرحة في القرنية، حركة لا إرادية للعين على شكل غمزة أثناء الأكل. ويمكن أن تنغلق العين تمامًا أثناء الأكل، ضعف حاسة التذوق، تساقط الدموع أثناء الأكل.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن غالبية المصابين يتعافون تمامًا مع أو بدون علاج، حيث تعود وظيفة العصب تدريجيًّا إلى وضعها الطبيعي. وعادةً ما تبدأ الأعراض بالتحسن بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما أنها قد تختفي في غضون شهرين، أو ربما تستغرق 12 شهراً للتعافي بشكل كامل. 
وفي بعض الحالات، لا تختفي الأعراض تمامًا، وقد يبقى أثر ارتخاء عضلات الوجه بشكل دائم. ويُذكر أنه لا يوجد علاج واحد مناسب لجميع الأشخاص. ولكن قد يقترح الطبيب تناول بعض الأدوية، إضافة إلى العلاج الطبيعي، للمساعدة على سرعة الشفاء.
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