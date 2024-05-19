 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل الذكور أذكى من الإناث في الرياضيات؟.. دراسة تكشف

تعبيرية
تعبيرية
 يبالغ الآباء عموما في تقدير مهارات أبنائهم الذكور في الرياضيات مقارنة مع البنات، وفقا لبحث جديد يشير إلى أن "الصور النمطية بين الجنسين في المنزل قد تعيق تقدم الطالبات"، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
ووجدت النتائج، التي قدمت في محاضرة في كلية لندن الجامعية الأسبوع الحالي وسلطت عليها الضوء صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الآباء يميلون إلى الإفراط في الثقة بشأن أداء أطفالهم الأكاديمي في بعض المواد الدراسية بغض النظر عن الجنس، لكن في الرياضيات، بالتحديد، يبالغ الآباء في تقدير مهارات أولادهم الذكور إلى حد أكبر بكثير مقارنة مع بناتهم.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في جامعة ساوثامبتون فالنتينا توني: "نسمع أحيانا أن الفتيات لا يحببن الرياضيات، لكن ما الذي تم فعله لمعرفة سبب عدم حبهن لهذه المادة؟ أنا مقتنعة تماما أن هذا لا يعني أن الفتيات يكرهن الرياضيات، بل هو نتيجة لسنوات من التعرض للصور النمطية". وكشفت "غارديان" أنه ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في الرياضيات والفيزياء والهندسة، حيث تشكل الطالبات 23 بالمائة فقط من الحاصلات على المستوى A للفيزياء، و37 بالمائة للرياضيات في المملكة المتحدة.
ويشير البحث الأخير إلى أن "تحيز الوالدين يمكن أن يلعب دورا في اتساع هذه الفجوة".
وكانت دراسات سابقة، توصلت، كذلك، إلى أن المعلمين يتوقعون أن تكون الفتيات صاحبات مستوى أضعف في الرياضيات مقارنة بالذكور، ويضعون علاماتهن وفقا لذلك. وأوضحت توني: "يحتاج الآباء إلى معلومات واضحة وموضوعية حول المهارات والقدرات لدعم أطفالهم بأفضل طريقة. الكثير من التحيزات غير صحية، لذلك نحن بحاجة إلى التصرف في وقت مبكر من حياتهم".
وأضافت: "كلما بالغ الآباء في التقدير، ارتفع مستوى مهارات أطفالهم". ووجد البحث أيضا أن تحيز الوالدين يمكن أن يكون له تأثير على المسار التعليمي للطفل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

الصمت العقابي.. سلاح للابتزاز العاطفي يكبل الفرد ويؤذيه نفسيا

منذ22 ساعة
الفنانة رنا سليمان-(من المصدر)

سليمان: الفن وثيقة تاريخية ترسخ ثقافة المجتمع

منذ22 ساعة
مؤسسة عبد الحميد شومان

"شومان" تعلن عن فتح باب التقدم لصندوق دعم البحث العلمي

منذ22 ساعة
تعبيرية

قضاء 7 ساعات يوميا على مواقع التواصل يزيد خطر التدخين لدى المراهقين

منذ22 ساعة
تعبيرية

العلامات التحذيرية للإصابة بمرض الغدة الدرقية

منذ22 ساعة
تفل القهوة

علماء يكتشفون استخداما عمليا مذهلا لتفل القهوة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ساعتان مع الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا قال الوزير؟

جهاد المنسي |اليوم

المدرسة الحزبية

نضال منصور |اليوم

حق الانتخاب والانتخاب بالحق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

لا يملكون حلا!!

سميح المعايطة |اليوم

في تشوه السياقات والمفاهيم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات | منذ20 ساعة
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات | منذ20 ساعة
‏جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً فلسطينيا في الخليل، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر)، 2017 - (أرشيفية)

أصول الوحشية الإسرائيلية في الإرث القمعي للاستعمار البريطاني

ترجمات |18 أيار 2024
1715972583767506400

المستوطنون ينغصون حياة الفلسطينيين

صحافة عبرية |17 أيار 2024
1715899666386976500

ما مدى استدامة أساليب الدفاع والردع في ظل الهجوم الإيراني؟

ترجمات |17 أيار 2024
1715899665346976300

موازنة بايدن بين الأمن القومي الإسرائيلي والأزمة الإنسانية للفلسطينيين

ترجمات |17 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر
 