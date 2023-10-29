الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تعرف النظام الغذائي الأرجواني؟ فوائد ذهبية ونتائج مبهرة

النظام الغذائي الأرجواني
النظام الغذائي الأرجواني
 يتمحور النظام الغذائي الأرجواني، كما يوحي اسمه، حول تناول مجموعة من الأطعمة ذات اللون الأرجواني، الغنية بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الأنثوسيانين، التي تمنح هذه الأطعمة لونها النابض بالحياة، كما توفر عددا كبيرا من الفوائد الصحية، وفقا لما نشرته صحيفة Times of India.اضافة اعلان
1 - مضادة للأكسدة: إن الأطعمة الأرجوانية غنية بالأنثوسيانين، الذي يحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويبطئ عملية الشيخوخة.
2. مفيدة لصحة القلب: يدعم استهلاك الفواكه والخضراوات الأرجوانية صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول وتعزيز الدورة الدموية الصحية.
3. تعزيز صحة الدماغ: ترتبط مركبات الأنثوسيانين الموجودة في الأطعمة ذات اللون الأرجواني بتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن.
4. مضادة للالتهابات: تمتلك الأطعمة الأرجوانية خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يساعد في الوقاية من حالات الالتهابات والسيطرة عليها.
5. الوقاية من السرطان: تشير الدراسات، إلى أن الأنثوسيانين ربما يكون له دور في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مما يجعل الأطعمة الأرجوانية إضافة قيمة لأي نظام غذائي وقائي من السرطان.
وتشمل قائمة الأطعمة ذات النظام الأرجواني الأكثر شعبية ما يأتي:
1. الباذنجان: إن الباذنجان من الخضراوات اللذيذة الطعم ومتعددة الاستخدامات. كما أنها تعد مصدرا رائعا للألياف الغذائية والمواد المغذية الأساسية.
2. التوت الأزرق: يشتهر التوت الأزرق، الذي يميل إلى اللون الأرجواني، بأنه غني بمضادات الأكسدة، وهو بمثابة حبات صغيرة تعزز صحة القلب وتحسن الوظيفة الإدراكية.
3. التوت الأسود:يساعد التوت الأسود، أو البلاك بيري، الغني بالألياف على الهضم وهو معروف بمحتواه الرائع من فيتامين C.
4. البطاطا الأرجوانية: تعد البطاطا الأرجوانية الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين C بديلا أكثر صحة لنظيراتها البيضاء.
5. ملفوف أرجواني: يحتوي الملفوف الأرجواني أو الأحمر على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية، وهو من الخضراوات التي تدعم صحة الأمعاء وتعزز جهاز المناعة.
6. الجزر الأرجواني: يوفر الجزر الأرجواني اللون الغني بالأنثوسيانين عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين A والألياف.
7. القرنبيط الأرجواني: يقدم القرنبيط الأرجواني مضادات الأكسدة وهو مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين K.
8. العنب الأرجواني: تحتوي أصناف العنب الداكن على مادة ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بصحة القلب وتدعم مكافحة الشيخوخة.
9. البرقوق: يحتوي البرقوق المجفف على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الهضم، ويوفر الفيتامينات والمعادن، مما يجعله إضافة مغذية للنظام الغذائي الأرجواني.
10. الهليون الأرجواني: إن الهليون نوع من النباتات الربيعية التي تتبع الفصيلة الزنبقية، والذي يسمى في بعض البلدان العربية "سكوم". كما وأنه يطلق على نبات الهليون  أسماء محلية عدة، في فلسطين منها حليون وجربوة. وتحتوي هذه المجموعة الفريدة من الهليون على الأنثوسيانين وتقدم نكهة أكثر حلاوة قليلا مقارنة بنظيراتها الخضراء. -(العربية نت)
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