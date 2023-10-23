الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تغير "ويكيبيديا" مسماها إلى "حمار بيديا" مقابل مليار دولار من ماسك؟

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ايلون ماسك
وعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، موقع ويكيبيديا بالتبرع له بمبلغ مليار دولار أمريكي، في حالة قيامهم بتغيير اسم الموقع من «ويكيبيديا» إلى «حماربيديا» Dickipedia.اضافة اعلان


مالك تسلا وسبيس إكس ذي الأصول الجنوب أفريقية قال في تدوينة له عبر إكس: «أعدهم بالتبرع بالمبلغ فوراً لو غيروا اسمهم».

وواصل ماسك تهكمه على موقع المعلومات التابع لمجموعة «إنكلوبيديا»، مستخدماً لفظاً قبيحاً كاقتراح آخر لإعادة تسمية ويكيبيديا، مطالباً إياهم بوضع صورة بقرة تعبيرية له على صفحة المعلومات الشخصية عنه في ويكيبيديا، قائلاً: «ستعطي البقرة مصداقية ودقة أكثر عن الموجود في ويكيبيديا من معلومات عني». في إشارة من رجل الأعمال الأمريكي إلى عدم دقة المعلومات الموجودة على صفحته التعريفية على موقع «ويكيبيديا».



الصحفي الأمريكي إيدي كراسينستين، تفاعل مع تدوينات ماسك عبر «إكس»، وخاطب ويكيبيديا، مطالباً إياهم بالاستجابة لمطلب ماسك، مشيراً إلى أنهم سيستفيدون من المليار دولار في العديد من الأغراض، مؤكداً أنهم يمكنهم التغيير مجدداً بعد الحصول على المبلغ المالي الضخم.

وكان ماسك قد أشار في تدوينة سابقة إلى أن مجموعة ويكيميديا، تطالب بالكثير من التبرعات، وتجمع الكثير من الأموال دون سبب حقيقي، في ظل كون أي شخص يستطيع نسخ المعلومات من أي مكان ووضعها عبر الموقع الإلكتروني، دون ضابط أو رابط للتدقيق في المعلومات المرفوعة.، نقلا عن البيان.
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