الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تناول السكر يجعلك تشعر بالعطش؟

تعبيرية
تعبيرية
دبي- يلاحظ أغلب الناس أن تناول الحلويات يؤدي بهم إلى الشعور فوراً بالعطش والحاجة إلى تناول كميات أكبر من الماء، فيما يتساءل كثيرون عما إذا كان هذا الأمر صحياً أم لا، كما لا يعلم الكثيرون ما هو التفسير العلمي والطبي لهذه الظاهرة، ولا يجدون مبرراً لها.اضافة اعلان
ونشر موقع "هيلث شوتس" تقريراً خاصاً، اطلعت عليه "العربية.نت"، يشرح الأسباب التي تجعل الإنسان بحاجة لتناول كمية كبيرة من الماء في أعقاب تناول الحلويات والسكر، وكيف تؤدي الحلويات إلى إشعار الإنسان بالعطش الشديد.
وذكر التقرير "أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى زيادة التبول، وهو ما يؤدي إلى استنفاد مستويات الترطيب بشكل أكبر ويدفع الجسم إلى العطش".
ويضيف "يشير الارتفاع في مستويات الجلوكوز في الجسم إلى أن الكلى تنتج المزيد من البول لطرد الجلوكوز الزائد من الجسم".
ويقول اختصاصي التغذية الشهير نوبور باتيل، إن الإفراط في استهلاك السكر يعطل توازن السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى الإحساس بالعطش، بينما يحاول الجسم استعادة مستويات الترطيب.
ويوضح الأطباء أن الارتفاع في مستويات الجلوكوز في الجسم يشير إلى أن الكلى تنتج المزيد من البول لطرد الجلوكوز الزائد من الجسم، ويؤدي ذلك إلى استنفاد توازن السوائل في الجسم، وبالتالي يخبر الدماغ الجسم بضرورة شرب المزيد من الماء لتعويض السوائل المفقودة.
ويلفت التقرير الى طرق عدة للتعامل مع العطش الذي يشعر به الإنسان بعد تناول السكر مباشرة، ومن هذه الطرق:
أولاً: حافظ على رطوبة جسمك طوال اليوم، حيث يتوجب شرب الكثير من الماء طوال اليوم لمواجهة آثار الجفاف التي يسببها السكر، حيث ينصح الخبير نوبور باتيل بذلك لأنه لا ينبغي الانتظار حتى يصاب الجسم بالجفاف فجأة بعد تناول السكر.
ثانياً: تقليل استهلاك السكر، حيث إن الجميع يحبون تناول الحلويات، ولكن هذه الحلويات تسبب الجفاف للجسم، كما أن السكر الزائد لا يجلب أي فائدة للجسم أبداً.
ثالثاً: اختر السوائل الصحية مثل الماء أو شاي الأعشاب أو الماء المنقوع بدلاً من المشروبات السكرية لإرواء العطش دون إضافة سكر إضافي.
رابعاً: يجب أن يكون مرضى السكر أكثر وعياً، فإذا كنت تعاني من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين، راقب مستويات السكر في الدم عن كثب، واضبط نظامك الغذائي لمنع العطش المفرط بعد تناول السكر.
خامساً: اختر وجباتك بحكمة، بحيث تحتوي على كميات متوازنة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع مسببات العطش.
سادساً: دمج المزيد من الأطعمة المرطبة، ففي بعض الأحيان، نميل إلى نسيان شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وبدلاً من ذلك يمكننا تضمين الأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضراوات في نظامنا الغذائي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب.-(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

الخطوة الأولى.. حينما تصبح "شرارة" عبور للأحلام والخبرات

منذ 11 دقيقة
جانب من العرض المسرحي الموسيقي-(من المصدر)

"يا طالعين الجبل" تستعيد وجع أهالي غزة في اليوم العالمي للمسرح

منذ 12 دقيقة
تعبيرية

حالة مزمنة تؤثر على 40 % من سكان العالم تسرع من شيخوخة الدماغ

منذ 15 دقيقة
تعبيرية

طفل من كل ستة يتعرض للمضايقة عبر الإنترنت

منذ 20 دقيقة
Untitled-1

الإحساس بالآخر.. قيم أصيلة وإنسانية تميز رمضان ومظاهر تغيب احتراما لغزة

منذ24 ساعة
جانب من انشطة المبادرة-(من المصدر)

"أطفال غزة قدوتنا" مبادرة تعزز قيم الحياة والصبر عبر برامج تربوية وترفيهية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ23 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ23 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 